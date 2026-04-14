Hai chiếc túi Hermes của Trương Mỹ Lan trị giá 4 tỷ đồng

Công ty định giá 2 chiếc túi Hermes da cá sấu bạch tạng của cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trị giá tổng cộng 4 tỷ đồng.

Ngày 14/4, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM ra thông báo kết quả thẩm định giá tài sản đối với 2 chiếc túi xách hiệu Hermes (thường được gọi là túi bạch tạng) của bị án Trương Mỹ Lan. Đây là động thái mới nhất trong quá trình xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo kết quả tại chứng thư thẩm định giá, túi Hermes size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi có giá hơn 1,7 tỷ đồng; túi Hermes màu trắng, size 30 không đính đá hay vật liệu gì bên trên có giá hơn 2,3 tỷ đồng .

Bị án Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2.

Theo thông báo, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này (hoặc thông báo này được tống đạt hợp lệ), người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản. Người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Hết thời hạn theo nội dung thông báo, nếu các bên đương sự không yêu cầu định giá lại tài sản, không thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, chấp hành viên THADS TP.HCM sẽ chọn và ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để bán đấu giá tài sản theo quy định.

Đây là 2 chiếc túi mà bị án Trương Mỹ Lan từng xin Tòa án trả lại để làm kỷ niệm. Tuy nhiên, vào tháng 6/2025, HĐXX cấp phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM đã từ chối nhằm kê biên bảo đảm thi hành án trong vụ đại án Vạn Thịnh Phát.

Theo HĐXX phúc thẩm, 2 chiếc túi được hình thành từ nguồn tiền phạm tội hoặc có nguồn gốc từ tài sản riêng của bị cáo, nhưng cần tiếp tục thu giữ để đảm bảo thi hành án cho các nghĩa vụ bồi thường khổng lồ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Trước đó, THADS TP.HCM đã có thông báo về việc chọn tổ chức định giá tài sản thi hành án dân sự. Đơn vị được ký hợp đồng để thẩm định giá 2 chiếc túi xách của bị án Trương Mỹ Lan là Công ty Cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng.

Trước khi tiến hành định giá, ngày 28/1, THADS TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế kê biên đối với một số tài sản của bị án Trương Mỹ Lan.

Liên quan đến việc đấu giá tài sản của bị án Trương Mỹ Lan, sau 2 lần bán đấu giá bất thành, đầu tháng 3 vừa qua, THADS TP.HCM đã ban hành quyết định về việc giảm giá tài sản đối với 3 tài sản là du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan.

Việc điều chỉnh giá này được thực hiện sau khi các đợt đấu giá trước đó không thành công, với mức giảm đồng loạt 5% so với giá khởi điểm liền kề.