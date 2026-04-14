Bắt 5 đối tượng ở đặc khu Phú Quốc lợi dụng không gian mạng để lừa đảo

Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang cho biết phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, các trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng thuê nhà ở, sử dụng nhiều điện thoại di động, máy tính để sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào tháng 9/2025, Tạ Văn Tuyền (SN 1994, nơi thường trú: Thôn Ngọ Xá, xã Vân Đình, TP Hà Nội) có thuê một căn nhà ở khu phố Bến Tràm Cửa Dương (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) và tìm người để cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tỷ lệ ăn chia là 7:3, Tuyền được 7 phần và người cộng tác được 3 phần.

Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự, tang vật liên quan vụ án.

Đến giữa tháng 3/2026, Tuyền quen biết và kêu Nguyễn Văn Nghiệp, Bùi Văn Quyến, Khổng Minh Mạnh, Chử Đức Đại về ở cùng với Tuyền.

Tuyền chuẩn bị 15 điện thoại di động và 1 máy tính, lên mạng để mua 2 số tài khoản ngân hàng và CCCD, bảng tên, thẻ nhân viên mang tên Vũ An Ninh làm ở ngân hàng. Tuyền cùng các đối tượng đưa ra mô hình chạy quảng cáo trên phần mềm Tiktok cho khách hàng vay tiền với lãi suất của ngân hàng, từ đó nhiều người liên hệ với Tuyền và các đối tượng.

Tuyền chỉ đạo và phân công cho Nghiệp, Quyến, Mạnh, Đại tiếp cận với khách hàng, hỏi nhu cầu vay, đưa ra lãi suất là 0,8% một tháng. Nếu khách hàng đồng ý thì đóng "bảo hiểm rủi ro khoản vay" là 5%.

Sau đó, Tuyền liên hệ với khách hàng, đồng thời lên máy tính soạn hợp đồng tín dụng vay vốn gửi khách hàng, yêu cầu chứng minh thu nhập và nói chuyển khoản cho Tuyền để chứng minh thu nhập. Tiếp đến, Tuyền và các đối tượng chiếm đoạt tiền của những bị hại và chặn liên lạc với họ.

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra căn nhà các đối tượng thuê ở khu phố Bến Tràm Cửa Dương (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), bắt giữ 5 đối tượng gồm: Tạ Văn Tuyền, Nguyễn Văn Nghiệp (SN 2005), Bùi Văn Quyến (SN 2004), Khổng Minh Mạnh (SN 2007), Chử Đức Đại (SN 2007, cùng đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ).

Bước đầu, Tuyền và các đối tượng khai chỉ nhớ đã lừa đảo của 9 bị hại với số tiền trên là 51,5 triệu đồng. Số tiền trên một phần Tuyền dùng chơi game, một phần còn lại chia cho các đối tượng tiêu xài.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 15 điện thoại di động và 1 máy tính cùng các tang vật liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang để được hướng dẫn, phối hợp xử lý theo quy định.