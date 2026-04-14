Sắp xét xử phúc thẩm 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Theo tin từ Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội, ngày 6/5, cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đơn kháng cáo của 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) là Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng đồng phạm trong "đại án" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 6/5 đến ngày 8/5). Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán do Thẩm phán Trần Thị Quỳnh làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND tối cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.

Đến thời điểm này, đã có hơn 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong.

Trước đó, đầu năm 2026, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị cáo 20 năm tù; bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) 15 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan đến vụ án, hàng chục bị cáo khác cũng bị tuyên phạt các mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 2 bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội "Nhận hối lộ". Ngoài ra, hàng chục bị cáo khác trong vụ án cũng có đơn kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Từ tháng 8/2018, sau khi được bị cáo Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bị cáo Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông (Cục An toàn thực phẩm) chuyển cho mình ít nhất 2 triệu đồng đối với mỗi hồ sơ.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga.

Từ đó, các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình 4-9 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Từ nguồn tiền thu lợi bất hợp pháp, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng ; bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi 8 tỷ đồng …

Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo đã thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho chuyên viên và lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm để được hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, không bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Trong vụ án, hai bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị xác định giữ vai trò chính, là người chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ và phân chia theo cấp bậc.

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ đặc biệt lớn, được xác định là 94,8 tỷ đồng , trong đó hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng .