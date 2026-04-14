Tìm chủ sở hữu 9 phương tiện liên quan vụ án tại hồ chứa nước Đá Đen

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại Dự án nạo vét và cải tạo, tận thu vật liệu lòng hồ chứa nước Đá Đen (xã Ngãi Giao, TP.HCM) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đại Nguyên làm chủ đầu tư.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tạm giữ 9 xe cơ giới các loại không có biển kiểm soát. Qua công tác giám định số khung, số máy, hiện chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của các phương tiện nêu trên.

Hiện trường khai thác đá đen tại Dự án nạo vét và cải tạo, tận thu vật liệu lòng hồ chứa nước Đá Đen.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp 9 phương tiện cơ giới dưới đây, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, địa chỉ: 14-16 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, gặp Điều tra viên Nguyễn Phạm Văn Tường Duy để được giải quyết theo quy định.

9 phương tiện cơ giới này đều không rõ nhãn hiệu gồm:

1: Số khung CAT0336DEKKT00237, số máy không tìm thấy.

2: Số khung IGK00283, số máy D2366330053.

3: Số khung SL280LC6524, số máy D2366700420ED

4: Số khung SL300LCV4682, số máy S5011013040

5: Số khung SL280LC6258, số máy D2366700103ED

6: Số khung E904DL10920, số máy D6AZW019602

7: Số khung SL280LC5850, số máy D2366T200027

8: Số khung SL220LC0325, số máy D1146500254

9: Số khung … 5705, số máy D2366600512ED

Sau 15 ngày thông báo kể từ ngày đăng báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định.