Nhóm đối tượng núp bóng kinh doanh nhà nghỉ buôn ma túy

Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) cho biết bóc gỡ 2 ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi, phức tạp.

Ngày 7/4/2026, Công an phường Bắc Giang bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 viên nén màu hồng đỏ nghi ma túy tổng hợp và các túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Điều tra mở rộng, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng liên quan gồm: Vũ Thị Mai (SN 1974), Vũ Văn Đăng (SN 1991); Nguyễn Trọng Giang (SN 1989) trú tại phường Bắc Giang.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Qua khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng Công an thu giữ nhiều túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy dạng "đá" và 30 viên nén màu đỏ nghi ma túy tổng hợp dạng "ngựa". Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ gần 30 gam.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, nhóm này lợi dụng vỏ bọc kinh doanh nhà nghỉ để cất giấu, trung chuyển ma túy. Hoạt động theo kiểu khép kín, các đối tượng phân công vai trò rõ ràng, liên lạc qua mạng xã hội, sau đó chia nhỏ ma túy bằng cân tiểu ly, đóng gói sẵn để bán. Địa điểm giao dịch liên tục thay đổi, chủ yếu tại các cơ sở lưu trú, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Được biết, các đối tượng trong ổ nhóm này đều có tiền án, trong đó Vũ Văn Đăng có tới 3 tiền án (gồm 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy).

Hiện vụ án đã được Công an phường Bắc Giang chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.