Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Nhóm đối tượng núp bóng kinh doanh nhà nghỉ buôn ma túy

  • Thứ ba, 14/4/2026 06:54 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Công an phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) cho biết bóc gỡ 2 ổ nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi, phức tạp.

Ngày 7/4/2026, Công an phường Bắc Giang bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 viên nén màu hồng đỏ nghi ma túy tổng hợp và các túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Điều tra mở rộng, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng liên quan gồm: Vũ Thị Mai (SN 1974), Vũ Văn Đăng (SN 1991); Nguyễn Trọng Giang (SN 1989) trú tại phường Bắc Giang.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Qua khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, lực lượng Công an thu giữ nhiều túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy dạng "đá" và 30 viên nén màu đỏ nghi ma túy tổng hợp dạng "ngựa". Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ gần 30 gam.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, nhóm này lợi dụng vỏ bọc kinh doanh nhà nghỉ để cất giấu, trung chuyển ma túy. Hoạt động theo kiểu khép kín, các đối tượng phân công vai trò rõ ràng, liên lạc qua mạng xã hội, sau đó chia nhỏ ma túy bằng cân tiểu ly, đóng gói sẵn để bán. Địa điểm giao dịch liên tục thay đổi, chủ yếu tại các cơ sở lưu trú, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Được biết, các đối tượng trong ổ nhóm này đều có tiền án, trong đó Vũ Văn Đăng có tới 3 tiền án (gồm 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy).

Hiện vụ án đã được Công an phường Bắc Giang chuyển hồ sơ đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://anninhthudo.vn/nhom-doi-tuong-nup-bong-kinh-doanh-nha-nghi-buon-ma-tuy-post645325.antd

A.N/An ninh thủ đô

    Đọc tiếp

    Tuyen an cuu Giam doc Cong ty than Coc Sau hinh anh

    Tuyên án cựu Giám đốc Công ty than Cọc Sáu

    2 giờ trước 05:38 14/4/2026

    0

    TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử vụ án sai phạm trong mua sắm vật tư tại Công ty than Cọc Sáu, tuyên phạt cựu giám đốc doanh nghiệp này 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 11 bị cáo khác trong vụ án cũng được hưởng án treo.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý