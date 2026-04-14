Hai thanh niên rủ nhau đi trộm ôtô dù không biết lái

Sau khi trải qua 3 cuộc nhậu, Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền rủ nhau đi trộm ôtô với mục đích mang về nhà cất giấu tìm cơ hội tiêu thụ. Điều đáng nói là cả hai không hề biết lái xe.

Sáng 14/4, Công an phường Tân Lập (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang tiến hành lấy lời khai đối với 2 đối tượng Y Ginta Byă (SN 2007, trú tại buôn Sút, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Hồng Hiền (SN 2010, trú tại thôn 2, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp ôtô.

Theo lời khai ban đầu, Y Ginta Byă và Lê Hồng Hiền quen biết nhau từ trước. Tối 13/4, cả hai hẹn nhau đến địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để ăn nhậu. Sau khi trải qua 3 cuộc nhậu, cả hai bàn với nhau đi dọc các tuyến đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột và các phường, xã lân cận để tìm cách trộm cắp tài sản.

Đối tượng, tang vật liên quan vụ án.

Khoảng 2h30 ngày 14/4, khi cả hai đi đến trước số nhà 413 đường Hùng Vương, phường Tân Lập thì phát hiện ôtô loại 7 chỗ mang BKS 47T-3727 do anh Nguyễn Thành Chung (SN 1990) để trước cổng nhà nhưng không khóa cửa và bỏ quên chìa khóa trong xe. Cả hai liền mở cửa xe, Y Ginta Byă trực tiếp cầm lái, dù đối tượng không có bằng lái và không biết lái xe.

Khi điều khiển xe đi trên đường Trần Quý Cáp thuộc phường Tân Lập, Y Ginta Byă không làm chủ được tay lái đã lái xe tông vào xe tải mang BKS 54Y-9446 đang đậu bên phải lề đường. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước rồi leo lên giải phân cách mới dừng lại.

Ngay sau vụ tai nạn, cả hai đối tượng bỏ xe lại hiện trường rồi lẩn trốn vào một vườn cà phê gần đó. Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tân Lập phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, bắt giữ 2 đối tượng khi cả hai đang trèo lên một cây dừa để lẩn trốn.

Theo lời khai ban đầu, cả hai trộm xe với mục đích mang về nhà của Y Ginta Byă cất giấu rồi tìm cách tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Hiện vụ việc được Công an phường Tân Lập tiếp tục điều tra, làm rõ.