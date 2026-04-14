Xây dựng 'xã, phường không ma túy' nhằm kéo giảm tội phạm

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thông tin 5 địa phương gồm An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh và TP.HCM đã đăng ký thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Ngày 14/4, tại Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống ma túy 8 tỉnh khu vực Nam bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an, đại diện Ban Giám đốc và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an 8 tỉnh khu vực Nam bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: C04.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Song song với đó, công tác rà soát, phát hiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người bị quản lý sau cai được thực hiện chặt chẽ; nhiều điểm, tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy được xử lý kịp thời.

Từ ngày 15/9/2025 đến 14/4/2026, Công an 8 tỉnh, thành phố Nam Bộ đã phát hiện, đấu tranh hơn 6.500 vụ, bắt giữ hơn 14.200 đối tượng liên quan đến ma túy; rà soát, phát hiện mới hơn 32.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người bị quản lý sau cai, nâng tổng số các diện đối tượng này lên hơn 70.000 người.

Công tác hợp tác quốc tế, phối hợp giữa các lực lượng tiếp tục được duy trì hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới, tuyến giao thông trọng điểm, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ bên ngoài vào nội địa. Đến nay, 5 địa phương gồm An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh và TP.HCM đã đăng ký thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương những kết quả lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma tuý hiện nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với quyết tâm chính trị rất cao, nguồn lực được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ.

Thứ trưởng khẳng định xây dựng "xã, phường không ma túy" là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong kéo giảm tội phạm; muốn giải quyết căn cơ tội phạm phải tập trung triệt tiêu "nguồn cầu" tiêu thụ ma túy, do đó cần phải quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người quản lý sau cai.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: C04.

Để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thống nhất nhận thức, triển khai thực chất các giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy, tiến tới xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy; thực hiện nghiêm các kế hoạch, chuyên đề của Bộ Công an, trong đó có Kế hoạch 483 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma tuý trên không gian mạng; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý các vụ án, kể cả xét xử vắng mặt đối với đối tượng bỏ trốn.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, cai nghiện; lãnh đạo Công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tại các cơ sở cai nghiện. Quan tâm chế độ, chính sách đối với lực lượng làm công tác phòng, chống ma tuý, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng giao các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát huy vai trò nòng cốt: lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống ma túy; lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện dương tính với ma tuý…

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương thống nhất quyết tâm tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khu vực Nam Bộ và cả nước.