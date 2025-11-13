Nền tảng TMĐT Shopee trở thành động lực tăng trưởng chính của Sea Group, với mức doanh thu lập kỷ lục trong quý III, tăng gần 35% so với cùng kỳ.

Shopee lập kỷ lục doanh thu 4,3 tỷ USD trong quý III. Ảnh: Reuters.

Mảng thương mại điện tử Shopee của Sea Group ghi nhận doanh thu trong quý III đạt 4,3 tỷ USD , tăng 35% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, nhờ sự tăng trưởng của thị trường châu Á và Brazil, theo Business Times.

Hơn 32 tỷ USD hàng hóa được giao dịch trong một quý

Theo đó, Shopee nhận 3,6 tỷ đơn hàng trong quý III, với tổng giá trị hàng hóa (GMV) đạt 32,2 tỷ USD , cùng tăng trưởng khoảng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau kết quả này, Sea Group đã nâng dự báo tăng trưởng GMV cả năm của Shopee vượt 25%.

Tuy nhiên, cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại điện tử ngày càng gay gắt, khi Temu và Shein thu hút người dùng bằng sản phẩm giá rẻ, trong khi TikTok Shop mở rộng nhanh tại Đông Nam Á, cho phép người dùng bán hàng qua livestream.

Do đó, Shopee đang tập trung phát triển Shopee Live, đồng thời có kế hoạch rút khỏi Argentina và đóng cửa hoạt động địa phương tại Chile, Colombia cũng như Mexico.

Tuy nhiên, ông Forrest Li, CEO Sea Group, nhấn mạnh mảng logistics SPX Express mới là yếu tố then chốt tạo nên thành công dài hạn cho Shopee. Nhờ đó, nền tảng có thể đa dạng hóa dịch vụ để tăng doanh thu tại các thị trường khác nhau.

Ví dụ, tại khu vực đô thị Indonesia, người mua sẵn sàng trả thêm phí cho giao hàng nhanh, vì vậy SPX Express đã triển khai dịch vụ giao trong ngày và giao tức thì. Trong khi đó ở nông thôn, người dùng ưu tiên tiết kiệm nên ứng dụng đã áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển với mức chi tiêu tối thiểu thấp hơn.

Mặt khác, Shopee cũng bắt đầu cung cấp dịch vụ hoàn thiện đơn hàng (warehouse fulfilment) ở một số thị trường. "Đầu tư lớn nhất không nằm ở tiền bạc mà ở thời gian và công sức. Rất khó để xây dựng năng lực hoàn thiện đơn hàng nếu không hiểu sâu về nhu cầu logistics và có mạng lưới giao hàng tích hợp chặt chẽ", ông Li cho biết.

Bên cạnh đó, chương trình Shopee VIP Membership cũng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, với tổng số thành viên VIP tại Indonesia, Thái Lan và Việt Nam đã vượt 3,5 triệu người, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Những thành viên này thường có mức chi tiêu cao hơn khoảng 40% sau khi đăng ký, và chiếm 10% tổng GMV của Shopee tại Indonesia.

Ông Chris Feng, CEO Shopee và Monee, cho biết ở các thị trường mới, tỷ lệ giữ chân người dùng gần như tăng gấp đôi so với quý trước. Đây được xem là một bước đột phá lớn, đặc biệt trong bối cảnh việc thanh toán bằng thẻ tín dụng vẫn chưa phổ biến ở nhiều thị trường.

Tăng trưởng của Shopee đã góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh ấn tượng của công ty mẹ. Sea Group cho biết doanh thu toàn tập đoàn đạt 6 tỷ USD trong quý III, tăng hơn 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thậm chí tăng vọt gần 145%, lên đến 375 triệu USD .

Garena - "con gà đẻ trứng vàng" trở lại

Không chỉ Shopee, mảng giải trí kỹ thuật số Garena của Sea cũng ghi nhận một quý kinh doanh tích cực.

Giá trị bookings tăng 51% lên 840,7 triệu USD trong quý III, mức cao nhất kể từ năm 2021. Tập đoàn cho biết Garena đang trên đà đạt mức tăng trưởng hơn 30% về bookings trong năm 2025.

Bên cạnh đó, nhờ 2 chiến dịch hợp tác với phim Squid Game của Netflix và anime Naruto Shippuden của Nhật Bản trong tựa game di động Free Fire, doanh thu Garena đã đạt 653 triệu USD , tăng hơn 31% so với cùng kỳ.

Garena đang trên đà đạt mức tăng trưởng hơn 30% về giá trị bookings trong năm 2025. Ảnh: Bloomberg.

Trong khi đó, doanh thu mảng tài chính số Monee tăng 61% lên gần 990 triệu USD . Sea cho biết động lực tăng trưởng đến từ việc gia tăng số lượng người dùng và mở rộng sản phẩm tại nhiều thị trường.

Tổng dư nợ cho vay đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ tăng 70%, đạt 7,9 tỷ USD . Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Monee ổn định ở mức 1,1% và không thay đổi nhiều so với quý trước.

"Chúng tôi vẫn giữ nguyên trọng tâm duy trì tăng trưởng cao và có lãi trên cả 3 mảng kinh doanh. Trong bối cảnh mức độ thâm nhập của thương mại điện tử và tài chính số tại các thị trường còn thấp nhưng đang tăng nhanh, việc tăng trưởng mạnh mẽ sẽ là nền tảng vững chắc nhất để tối đa hóa lợi nhuận dài hạn", ông Li khẳng định.