Tham vọng nghìn tỷ USD của 'ông chủ' Shopee

CEO Sea Group Forrest Li tuyên bố việc công ty đạt vốn hóa thị trường nghìn tỷ USD là hoàn toàn khả thi, đặc biệt khi tập đoàn gia nhập làn sóng AI để thúc đẩy tăng trưởng.

CEO Sea Group tự tin công ty có thể đạt vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Trong một thông điệp nội bộ gửi đến nhân viên mới đây, ông Forrest Li, CEO Sea Group (công ty mẹ Shopee), bày tỏ niềm tin công ty của mình có thể đạt vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD , tức gấp khoảng 10 lần so với hiện tại, theo Bloomberg.

Ông so sánh tốc độ phát triển nhanh chóng của AI với các cuộc cách mạng máy tính cá nhân và điện thoại thông minh. Đây đều là những bước ngoặt giúp người tiêu dùng phổ thông tiếp cận những sản phẩm và dịch vụ trước đây chỉ dành cho giới giàu có.

Dĩ nhiên, ông cảnh báo rằng Sea sẽ không dễ dàng tận dụng được giá trị mà AI mang lại. "Điều đó đòi hỏi chúng ta phải đưa ra những quyết định đúng đắn, thực thi xuất sắc, duy trì kỷ luật cao và cạnh tranh không ngừng", ông Li nhìn nhận.

"Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ diễn ra nhanh chóng, việc Sea trở thành công ty nghìn tỷ USD là khả thi", ông viết trong thông điệp nội bộ nhân dịp kỷ niệm 8 năm cổ phiếu Sea niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ông Li thường xuyên gửi thư tay cho hơn 80.000 nhân viên của Sea, nhưng lần này, bức thư và giọng điệu đều lạc quan hơn so với năm ngoái. Khi đó, ông từng cảnh báo về "giai đoạn chuyển mình khó khăn" trong kỷ nguyên AI.

Nhưng chỉ sau một năm, tập đoàn đã tăng tốc đầu tư vào công nghệ này, tích hợp AI vào hoạt động thường ngày như chăm sóc khách hàng và phát triển trò chơi.

Ông cũng đề cập đến việc giá cổ phiếu Sea tăng mạnh gần đây, đồng thời bày tỏ lo ngại cổ phiếu có có thể sụt giảm nhanh chóng nếu môi trường bên ngoài thay đổi - gợi lại ký ức về cú lao dốc cuối năm 2021.

Tuy nhiên, ông Li khẳng định hiện nay, Sea có nền tảng tài chính vững chắc hơn nhiều so với thập kỷ trước, và không cần phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài để duy trì đà tăng trưởng.

Dù môi trường bên ngoài luôn khó đoán, vị CEO cảm thấy yên tâm hơn nhiều về tương lai. Sau 8 năm là công ty đại chúng, Sea Group thấu hiểu rõ hơn cách thị trường vận hành cũng như chiến lược để điều hướng nó.

Vì vậy, ngay cả khi khó khăn, công ty vẫn có thể kiểm soát tốt hơn các quyết định và "vận mệnh của chính mình".

Ông cho biết thêm rằng cả 3 mảng kinh doanh chủ chốt của Sea, bao gồm Shopee (thương mại điện tử - TMĐT), Garena (trò chơi trực tuyến) và SeaMoney (tài chính số) hiện đã có lãi, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ kéo dài suốt năm 2023.

Tuy nhiên, ông Li không nêu chi tiết về kế hoạch phát triển AI trong tương lai, cũng như không giải thích Sea sẽ đối phó ra sao với làn sóng cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Hiện, tập đoàn này đang phải cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ toàn cầu có tiềm lực tài chính mạnh, bao gồm TikTok Shop của ByteDance và Lazada của Tập đoàn Alibaba.

Những "người chơi" mới nổi như Shein và Temu (thuộc Tập đoàn PDD Holdings) cũng đang tìm cách xâm nhập thị trường Đông Nam Á, khu vực đang nổi lên với 675 triệu dân và số lượng người mua sắm trực tuyến tăng nhanh chóng.

Không chỉ dừng lại trong khu vực, Sea còn mở rộng thị trường sang Nam Mỹ, cụ thể là Brazil, nơi nền tảng Shopee đang nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những ứng dụng TMĐT phổ biến nhất quốc gia này.

Ngoài TMĐT, Sea còn đặt cược vào các lĩnh vực mới như tài chính số và logistics để củng cố vị thế dẫn đầu, đồng thời thuyết phục nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng dài hạn của mình.

Năm 2021, Shopee đối mặt một bài toán nan giải. Nhu cầu bùng nổ, đặc biệt trong đại dịch Covid-19, nhưng hệ thống giao hàng lại quá tải. Trước đó, Shopee chủ yếu dựa vào các đối tác vận chuyển bên thứ ba như J&T Global Express Ltd. và Singapore Post để xử lý bài toán logistics phức tạp ở Đông Nam Á.

"Đợt phục hồi mạnh mẽ của Sea phần lớn được thúc đẩy bởi tăng trưởng ở mảng TMĐT, vốn được thực hiện rất tốt trong giai đoạn hậu Covid-19", ông Hussaini Saifee, nhà phân tích chứng khoán tại Maybank Securities nhận định.

Theo số liệu của Momentum Works, thị phần của Shopee đã tăng lên 56% trong tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) trị giá 120 tỷ USD năm ngoái, trong khi TikTok Shop và Lazada lần lượt nắm 19% và 15%.