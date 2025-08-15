Công ty mẹ Shopee sắp thành doanh nghiệp giá trị nhất Đông Nam Á

Doanh thu quý của Tập đoàn Sea - công ty mẹ Shopee - đã vượt các dự báo thị trường, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) Shopee và mảng trò chơi.

Doanh thu Shopee trong quý II tăng mạnh, giúp Sea tiến sát mốc vốn hóa 100 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) Shopee đang ghi nhận nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh nhờ những nỗ lực trong việc đưa ra mức giá cạnh tranh và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Hôm 12/8, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của công ty tăng gần 19% trong phiên giao dịch đầu giờ, theo Reuters.

Trong quý II, doanh thu từ TMĐT của công ty đạt 3,8 tỷ USD , tăng 34%. Tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) tăng 28%, lên 29,8 tỷ USD .

Trong cuộc họp với nhà đầu tư sau khi công bố kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo cho biết tăng trưởng GMV cả năm của Shopee sẽ vượt dự báo trước đó là 20%.

Theo dữ liệu LSEG, báo cáo doanh thu quý II của Sea - công ty mẹ Shopee - đã tăng 38%, đạt gần 5,3 tỷ USD , và vượt dự báo 4,98 tỷ USD trước đó.

Sự thành công của Shopee đã giúp Sea tiến sát mốc vốn hóa 100 tỷ USD , chỉ xếp sau DBS - tập đoàn ngân hàng lớn nhất Singapore và là công ty niêm yết giá trị nhất khu vực Đông Nam Á. Cổ phiếu Sea (niêm yết trên sàn New York) đã tăng 324% kể từ mức đáy vào tháng 1 năm ngoái, theo Bloomberg.

"Tất cả 3 mảng kinh doanh của chúng tôi đều đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ, giúp công ty tự tin hơn vào khả năng có thêm một năm thành công. Hiện, chúng tôi đã đạt đến giai đoạn có thể theo đuổi song song việc tăng trưởng và cải thiện lợi nhuận", CEO Forrest Li nói.

Trong “trận chiến sinh tồn” của ngành TMĐT, Shopee đã vượt qua những cái tên quen thuộc như Amazon, TikTok Shop, Shein, Temu và đứng đầu thị trường mua sắm trực tuyến trị giá 160 tỷ USD tại Đông Nam Á.

Shopee đã tạo nên một trong những màn “lội ngược dòng” ấn tượng nhất trong lịch sử doanh nghiệp gần đây, giúp cổ phiếu tăng hơn 300% kể từ đầu năm 2024.

Để thu hút người tiêu dùng, nền tảng TMĐT này tập trung phát triển hoạt động SPX Express - mạng lưới giao hàng nội bộ do Sea âm thầm xây dựng trong nhiều năm.

Trong khi các đối thủ như Amazon phủ kín quảng cáo khắp thành phố dịp Black Friday, hay TikTok Shop tổ chức dồn dập các chương trình giảm giá chớp nhoáng trên mạng xã hội, Shopee lại chọn cách từng bước tái cấu trúc hạ tầng thương mại của Đông Nam Á.

Công ty đã và đang cải thiện khả năng thu hút người dùng mới, lưu lượng truy cập và mức độ tương tác trên ứng dụng Shopee bằng cách bổ sung livestream và mini game - nơi người dùng có thể đổi xu và nhận quà.

Năm 2021, Shopee đối mặt một bài toán nan giải: nhu cầu bùng nổ - đặc biệt trong đại dịch Covid - nhưng hệ thống giao hàng lại quá tải. Trước đó, Shopee chủ yếu dựa vào các đối tác vận chuyển bên thứ ba như J&T Global Express Ltd. và Singapore Post để xử lý bài toán logistics phức tạp ở Đông Nam Á.

"Đợt phục hồi mạnh mẽ của Sea phần lớn được thúc đẩy bởi tăng trưởng ở mảng TMĐT, vốn được thực hiện rất tốt trong giai đoạn hậu Covid", ông Hussaini Saifee, nhà phân tích chứng khoán tại Maybank Securities nhận định.

Theo số liệu của Momentum Works, thị phần của Shopee đã tăng lên 56% trong tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) trị giá 120 tỷ USD năm ngoái, trong khi TikTok Shop và Lazada lần lượt nắm 19% và 15%.