Sàn thương mại điện tử 'tất tay' dịp 11/11

Mùa sale Lễ độc thân 11/11 năm nay chứng kiến cuộc đua đầu tư quy mô lớn giữa Lazada, Shopee và TikTok Shop, không chỉ ở khuyến mãi mà còn ở trải nghiệm người dùng.

Các sàn TMĐT tiếp tục duy trì ngân sách "khủng" cho dịp sale cuối năm. Ảnh: Phương Lâm.

Mùa mua sắm Lễ độc thân 11/11 - vốn được xem là sự kiện sale lớn nhất trong năm trên kênh thương mại điện tử (TMĐT) - đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường khi các sàn liên tục tung ngân sách “khủng” và chính sách ưu đãi quy mô khu vực.

Không chỉ cạnh tranh ở mức giảm giá, các nền tảng còn đầu tư mạnh vào logistics và hệ sinh thái đối tác để mở rộng độ phủ, đồng thời thu hút người tiêu dùng quay lại kênh mua sắm trực tuyến sau giai đoạn trầm lắng.

Mùa 11/11 năm nay được xem là phép thử năng lực vận hành và chiến lược tiếp thị của từng sàn, trong bối cảnh thị trường TMĐT Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chọn lọc, chú trọng hiệu quả hơn là mở rộng bằng mọi giá.

Các sàn chuẩn bị gì?

Đại diện Lazada cho biết sẽ chi 25 triệu USD cho chương trình ưu đãi và tiếp thị liên kết trên toàn khu vực Đông Nam Á trong dịp siêu sale 11/11, tập trung thúc đẩy cả hàng quốc tế lẫn nội địa tại Việt Nam trong giai đoạn 1-14/11.

Nền tảng này còn mở rộng danh mục sản phẩm ngoại với hàng triệu mặt từ từ Gmarket (Hàn Quốc) và Tmall (Trung Quốc), đi kèm chính sách freeship và đổi trả linh hoạt.

Các ưu đãi nổi bật trong sự kiện gồm giảm giá đến 50%, trợ giá lên tới 11 triệu đồng, deal 11.000 đồng mỗi ngày và freeship toàn sàn.

Đáng chú ý, Lazada cũng hợp tác với YouTube Shopping, tăng gấp đôi hoa hồng cho nhà sáng tạo nội dung trong thời gian diễn ra sự kiện siêu sale nhằm mở rộng tiếp cận người tiêu dùng trên không gian số.

Livestream vẫn là một trong những trọng tâm thúc đẩy doanh số của các sàn TMĐT. Ảnh: Thúy Hạnh.

Tương tự, Shopee cũng đã khởi động chiến dịch siêu sale với mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ nhà bán hàng tối ưu vận hành.

“Bên cạnh các ưu đãi quy mô lớn dành cho người mua, Shopee đồng thời triển khai nhiều giải pháp giúp nhà bán hàng vận hành chủ động, tối ưu nguồn lực để sẵn sàng tăng tốc trong mùa cao điểm”, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, cho hay.

Trong ngày chính lễ, nền tảng này sẽ tung voucher giảm 20% lên đến 11 triệu đồng cho đơn hàng từ 20 triệu đồng, miễn phí vận chuyển xuyên suốt chiến dịch và chương trình “mở hộp quà ngẫu nhiên” từ 4-11/11 với 111 sản phẩm điện thoại.

Ngoài ưu đãi, Shopee còn đẩy mạnh mảng giải trí - tương tác trên Shopee Video và đại nhạc hội với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng trong nước.

Không đứng ngoài cuộc, TikTok Shop đã tung loạt voucher giảm đến 20% trong 4 ngày 8-11/11, cùng chuỗi ưu đãi xuyên suốt mùa sale như voucher giảm 1 triệu đồng, flash sale 50% và freeship mọi đơn hàng.

Doanh số quý IV dự kiến cao kỷ lục

Với quy mô đầu tư ngày càng lớn và loạt ưu đãi dày đặc, mùa sale 11/11 năm nay được dự báo là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các sàn TMĐT, đồng thời tạo cú hích tiêu dùng mạnh mẽ cho thị trường Việt Nam trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo nghiên cứu của Criteo, doanh số bán lẻ tại khu vực Đông Nam Á thường tăng vọt trong các đợt sale ngày đôi nửa cuối năm, khi người tiêu dùng có xu hướng “săn” hàng giá tốt để chuẩn bị cho mùa lễ hội. Tại Việt Nam, các sự kiện 10/10, 11/11 và 12/12 đã trở thành “điểm hẹn vàng” của người mua sắm trực tuyến, với mức tăng trưởng doanh số cao nhất năm, thậm chí vượt cả Black Friday về lượng giao dịch lẫn mức độ tương tác trên nền tảng.

Báo cáo của Metric.vn cũng dự báo tổng doanh số thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong quý IV có thể đạt 105.000 tỷ đồng , với sản lượng khoảng 1,07 triệu sản phẩm, tăng lần lượt 1% và 8% so với quý III. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh sức mua đang phục hồi và tâm lý chi tiêu tích cực hơn của người tiêu dùng.

Theo các chuyên gia, đà tăng trưởng quý cuối năm được thúc đẩy bởi hàng loạt chiến dịch khuyến mãi quy mô lớn như 11/11, 12/12 và mùa lễ hội cuối năm, cùng với xu hướng chi tiêu mạnh ở các nhóm hàng điện tử, gia dụng và thời trang. Đây vốn là những lĩnh vực vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số bán hàng online.

Bên cạnh yếu tố khuyến mãi, sự trỗi dậy của các kênh bán hàng đa nền tảng, đặc biệt là livestream và flash sale, đang giúp các sàn TMĐT tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả hơn, đồng thời tăng mức độ tương tác và tỷ lệ chuyển đổi. Hình thức này không chỉ mang tính giải trí mà còn trở thành công cụ bán hàng trực tiếp, giúp người tiêu dùng ra quyết định nhanh hơn và tạo ra doanh số tức thời.

Cùng với đó, các khoản đầu tư mạnh vào logistics, trung tâm phân phối và dịch vụ giao hàng nhanh đang giúp củng cố niềm tin người tiêu dùng, giảm thiểu rủi ro đơn hàng và nâng cao trải nghiệm mua sắm tổng thể.