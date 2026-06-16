Vì sao xăng E5 khan hiếm, khó mua?

Gần đây, người tiêu dùng cho biết rất khó mua xăng E5 RON 92, ngay tại nhiều cây xăng lớn, cột bơm xăng E5 cũng dần vắng bóng.

Tuy xăng E5 vẫn tiếp tục được phân phối và sử dụng trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2030 nhưng thực tế, qua khảo sát tại Hà Nội, nhiều cây xăng trên đường Giải Phóng, Trường Chinh, Láng, Kim Ngưu, Tam Trinh, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng...đều rất ít cây xăng còn bán xăng E5 RON 92.

Điều này gây bất tiện cho nhiều khách hàng, không ít người phải quay về, tìm chỗ mua khác vì sợ xe không phù hợp với xăng E10.

Các cột xăng E5 RON 92 ngày càng vắng bóng. Ảnh minh họa: Minh Đức.

Đang sử dụng xe Honda Lead sản xuất năm 2007, chị Nguyễn Thị Tuyết Chinh (Yên Sở) cho biết, sau khi các cửa hàng ngừng bán xăng khoáng RON95, chị đã chuyển sang dùng xăng sinh học E5, vì sợ phương tiện của mình không tương thích với xăng E10. Nhưng hiện chị Chinh ngày càng gặp khó khăn với việc tìm mua xăng E5 vì ít cửa hàng bán.

"Vì biết xăng E5 vẫn được bán song hành cùng xăng E10 nên tôi không có sự chuẩn bị từ trước như bảo dưỡng hay sửa chữa xe để phù hợp với loại xăng mới. Nhưng xăng E5 bất chợt khan hiếm khiến tôi khá lo lắng. Bây giờ tôi phải quan sát kỹ, xe gần hết xăng là phải đến địa điểm quen để đổ ngay. Vì tôi sợ xe hết xăng giữa đường, trong khi lại quá ít nơi bán xăng E5, lúc đó tôi chuyển sang xăng E10 thì có thể gặp sự cố", chị Chinh nói.

Tương tự, ông Trần Văn Truyền (Thanh Xuân) đang sử dụng xe Honda Super Cup sản xuất trước năm 2010, được khuyến cáo chỉ tương thích tốt với xăng E5. Vì vậy ông Truyền tìm mua xăng E5 để không ảnh hưởng đến phương tiện.

“Tìm khắp các cửa hàng xăng dầu khu vực gần nhà đều không thấy bán xăng E5 RON 92. Tôi phải đi xa mới tìm mới được 1 cây có bán. Nếu tình trạng này kéo dài thì thật bất tiện”, ông Truyền than.

Vì sao xăng E5 khan hiếm?

Trả lời Báo Điện tử VTC News về vấn đề này, bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết, trước đây các cây xăng trên toàn quốc thường bán cả xăng E5 và xăng khoáng RON95.

Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng xăng E5 của người dân không cao nên nhiều cây đã hạn chế bán. Và sau khi chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 thì các cây xăng đã không còn bán loại xăng E5.

“Mặc dù vậy, tại Hà Nội và các địa phương khác vẫn có rất nhiều cây xăng tiếp tục bán cả hai loại xăng E5 và E10. Để biết địa chỉ chính xác, người tiêu dùng có thể vào app "Quanh tôi" của Bộ Công Thương để tìm kiếm cửa hàng xăng dầu gần nhất.

Các đơn vị của Bộ Công Thương đang tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu thị trường để yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, thương nhân tiếp tục mở bán rộng khắp sản phẩm xăng E5 nếu thị trường có nhu cầu.

Hiện nay chất lượng xăng E10 rất đảm bảo nên người tiêu dùng chủ yếu sử dụng xăng E10 và rất ít sử dụng xăng E5. Trong khi đó, các doanh nghiệp rất nhạy bén với thông tin thị trường. Khi thị trường tiếp tục có nhu cầu thực sự lớn thì chắc chắn họ tiếp tục mở rộng thêm", bà Hiền nói.

Trong khi đó, theo trưởng phòng bán lẻ của PV OIL Hà Nội Hoàng Thị Như Quỳnh, việc kinh doanh thêm một loại xăng không đơn giản là nhập hàng về bán. Bởi mỗi mặt hàng xăng dầu đều phải có bồn chứa riêng, hệ thống quản lý riêng và thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước.

"Một bồn chứa tương ứng với một mặt hàng. Muốn kinh doanh thêm phải bố trí lại hệ thống bể chứa, đăng ký với cơ quan chức năng và thực hiện các thủ tục liên quan, chứ không phải muốn bán là bán được ngay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cây xăng chưa bán xăng E5 dù nhu cầu đang tăng”, bà Quỳnh cho biết.

Tuy nhiên, bà Quỳnh cho biết, do nhu cầu của người tiêu dùng bất ngờ cao nên PV OIL Hà Nội vẫn triển khai bán xăng E5 để đáp ứng.

“Tại Hà Nội, PV OIL có 9 cửa hàng xăng dầu nhưng đơn vị vừa tiến hành mở bán xăng E5 tại 2 cửa hàng xăng dầu ở Nghĩa Tân và Thái Thịnh. Các cửa hàng còn lại sẽ mở bán xăng E5 trong thời gian tới, khi bồn chứa xăng E10 hết để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng”, bà Quỳnh nói.

Theo đánh giá của bà Quỳnh, việc người tiêu dùng tìm xăng E5 sau khi xăng E10 được đưa vào lưu thông rộng rãi chủ yếu xuất phát từ tâm lý thận trọng.

"Xăng E10 là loại xăng pha 10% ethanol, trong khi xăng E5 chỉ chứa 5% ethanol. Chính tỷ lệ ethanol cao hơn khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ không tương thích với động cơ, nhất là với các dòng xe đời cũ. Tuy nhiên, đa phần người dân đang lo ngại thái quá do hiệu ứng domino. Trong khi thực tế chất lượng xăng E10 đã được kiểm định", bà Quỳnh nêu quan điểm.

Còn theo đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), hiện tập đoàn vẫn bán xăng E5 tại một số cửa hàng xăng dầu. Nhưng lượng người sử dụng không nhiều nên đơn vị cũng đang đánh giá lại nhu cầu để có phương án phù hợp.

"Xăng E5 RON 92 đang sử dụng xăng khoáng theo tiêu chuẩn Euro 2, trong khi đây không phải là tiêu chuẩn về khí thải nên xe sử dụng loại xăng này sẽ không đáp ứng yêu cầu khi đăng kiểm. Khi đăng kiểm sẽ yêu cầu tiêu chuẩn Euro 4”, vị này cho biết.

Tại cửa hàng xăng dầu số 60 (171 Xuân Thủy, Cầu Giấy), ông Hà Thanh Hiếu, cửa hàng trưởng, cũng cho biết, lượng xăng E5 được tiêu thụ rất chậm. Từ 1/6 đến nay, trung bình mỗi ngày lượng xăng E5 bán ra chỉ đạt từ 2-3 m3, tương đương 2-3% so với tổng lượng xăng mà cửa hàng bán ra thị trường.