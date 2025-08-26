Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất hành tinh

  • Thứ ba, 26/8/2025 15:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tính tới chiều 26/8, tài sản của ông chủ Vingroup cán mốc 13,8 tỷ USD, theo Forbes. Với con số này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam đã lọt top 200 người giàu nhất hành tinh.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện sở hữu khối tài sản ròng gần 14 tỷ USD, theo thống kê của Forbes. Ảnh: VIC.

Cụ thể, bảng thống kê theo thời gian thực của Forbes ghi nhận tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 1,1 tỷ USD trong 24 giờ qua lên 13,8 tỷ USD. Với khối tài sản này, người giàu nhất Việt Nam hiện đứng ở vị trí 193 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đây cũng là mức tài sản cao nhất từ trước đến nay của ông Vượng, gấp 3 lần thời điểm đầu năm.

Trước đó, cuối tháng 6 năm nay, ông chủ Tập đoàn Vingroup cũng là người Việt Nam đầu tiên sở hữu khối tài sản trên 10 tỷ USD. Từ đó đến nay, khối tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng liên tục gia tăng, áp sát mốc 14 tỷ USD hiện nay.

Tài sản của ông Vượng gia tăng chủ yếu nhờ vào diễn biến tăng của cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup) và các mã cổ phiếu khác "họ Vin".

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu VIC của Vingroup đã trở thành tâm điểm khi có thời điểm tăng vọt gần 5%, leo lên ngưỡng 130.000 đồng/cổ phiếu, qua đó xác lập đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu VIC tiếp tục ghi nhận mức tăng 3,44%, lên 135.500 đồng/cổ phiếu, cũng là mức giá cao nhất kể từ khi VIC niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tính trong 1 tuần gần nhất, thị giá cổ phiếu này đã tăng gần 20%, còn nếu tính từ đầu năm, VIC đã tăng 235%.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa Tập đoàn Vingroup đã đạt trên 522.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 toàn thị trường chứng khoán Việt Nam và là một trong 2 doanh nghiệp giá trị trên nửa triệu tỷ đồng của thị trường chứng khoán trong nước, cùng với Vietcombank.

Cổ phiếu này cũng là động lực lớn nhất của VN-Index khi đóng góp 91 điểm tăng kể từ đầu năm.

Đà tăng mạnh của VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup công bố mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng hạ tầng và năng lượng, đều là những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Ngoài VIC, các cổ phiếu khác cùng hệ sinh thái như VHM, VRE cũng đồng loạt tăng giá giai đoạn vừa qua. Trong đó, cổ phiếu VHM của Vinhomes ghi nhận mức tăng kịch trần trong phiên giao dịch hôm nay, tạm dừng ở mức 105.200 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa đạt trên 432.000 tỷ đồng. VRE hôm nay tăng 4,33%, lên 31.300 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt trên 71.000 tỷ đồng. Trong khi cổ phiếu VPL giảm 0,74%, về 80.200 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt gần 144.000 tỷ đồng.

Nhờ đà thăng hoa của nhóm cổ phiếu "họ Vin", ước tính riêng khối tài sản từ lượng cổ phiếu VIC do ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ trực tiếp hiện đã có giá trị gần 61.000 tỷ đồng, con số kỷ lục và bỏ xa phần còn lại trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Hiện, xếp sau ông Vượng trên bảng xếp hạng của Forbes là các tỷ phú nổi bật khác của Việt Nam, lần lượt là Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo với khối tài sản 3,7 tỷ USD (+30 triệu USD); Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long sở hữu tài sản 2,7 tỷ USD (+87 triệu USD); Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh với khối tài sản 2,6 tỷ USD (-28 triệu USD) và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang sở hữu tài sản 1,2 tỷ USD (-14 triệu USD).

Trong số 5 tỷ phú người Việt, tài sản của ông Vượng đang gấp khoảng 4 lần người đứng thứ 2 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo. So với Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, con số này gấp hơn 10 lần.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Ai đủ sức đấu ông Vượng trên thị trường xe máy điện?

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện nay là "cuộc đua" giữa các thương hiệu Việt và Trung Quốc. Trong đó, VinFast dẫn đầu, theo sau là Yadea, Dibao và Pega.

11:08 7/8/2025

3 công ty của ông Phạm Nhật Vượng lọt top lãi nhất sàn chứng khoán

Top 10 doanh nghiệp lãi nhất sàn chứng khoán nửa đầu năm nay có thể tóm gọn trong 2 nhóm: ngân hàng và công ty ông Phạm Nhật Vượng.

18:39 2/8/2025

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt 12 tỷ USD

Cổ phiếu VIC bứt phá 5,2% trong phiên 16/7, qua đó giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vượt 12,2 tỷ USD. Đây là mức cao chưa từng có với một tỷ phú Việt.

16:07 16/7/2025

Hồng Nhung

Phạm Nhật Vượng Phạm Nhật Vượng Bảng xếp hạng Forbes Vietjet Air Vingroup Nguyễn Thị Phương Thảo Masan Nguyễn Đăng Quang VIC VHM Vinhomes Vingroup tài sản ông Vượng tỷ phú Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Đăng Quang Hồ Hùng Anh

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỉ phú Forbes

    Xếp hạng tỷ phú Thế giới là một bảng xếp hạng hàng năm của các tỷ phú giàu nhất thế giới tính bằng tài sản ròng được biên soạn và xuất bản vào tháng 3 hàng năm bởi tạp chí kinh doanh Mỹ Forbes. Tổng giá trị ròng của mỗi cá nhân trong danh sách được ước lượng và được trích dẫn bằng đô la Mỹ, dựa trên tài sản đã được ghi chép và tính nợ. Tiền bản quyền và nhà độc tài có tài sản đến từ vị trí của họ bị loại khỏi danh sách này. Danh sách này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1987.

    Bạn có biết: Năm 2017, đã có 2043 người trong danh sách, gồm 76 người từ Trung Quốc và 25 người từ Hoa Kỳ; có 56 người dưới 40 tuổi và có 227 phụ nữ. Đây là lần đầu tiên danh sách vượt trên 2.000 người.

    • Ra mắt: 3/1987

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý