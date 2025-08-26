Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất hành tinh

Tính tới chiều 26/8, tài sản của ông chủ Vingroup cán mốc 13,8 tỷ USD, theo Forbes. Với con số này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Việt Nam đã lọt top 200 người giàu nhất hành tinh.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup hiện sở hữu khối tài sản ròng gần 14 tỷ USD, theo thống kê của Forbes. Ảnh: VIC.

Cụ thể, bảng thống kê theo thời gian thực của Forbes ghi nhận tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 1,1 tỷ USD trong 24 giờ qua lên 13,8 tỷ USD . Với khối tài sản này, người giàu nhất Việt Nam hiện đứng ở vị trí 193 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đây cũng là mức tài sản cao nhất từ trước đến nay của ông Vượng, gấp 3 lần thời điểm đầu năm.

Trước đó, cuối tháng 6 năm nay, ông chủ Tập đoàn Vingroup cũng là người Việt Nam đầu tiên sở hữu khối tài sản trên 10 tỷ USD . Từ đó đến nay, khối tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng liên tục gia tăng, áp sát mốc 14 tỷ USD hiện nay.

Tài sản của ông Vượng gia tăng chủ yếu nhờ vào diễn biến tăng của cổ phiếu VIC (Tập đoàn Vingroup) và các mã cổ phiếu khác "họ Vin".

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/8, cổ phiếu VIC của Vingroup đã trở thành tâm điểm khi có thời điểm tăng vọt gần 5%, leo lên ngưỡng 130.000 đồng/cổ phiếu, qua đó xác lập đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu VIC tiếp tục ghi nhận mức tăng 3,44%, lên 135.500 đồng/cổ phiếu, cũng là mức giá cao nhất kể từ khi VIC niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tính trong 1 tuần gần nhất, thị giá cổ phiếu này đã tăng gần 20%, còn nếu tính từ đầu năm, VIC đã tăng 235%.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa Tập đoàn Vingroup đã đạt trên 522.000 tỷ đồng , lớn thứ 2 toàn thị trường chứng khoán Việt Nam và là một trong 2 doanh nghiệp giá trị trên nửa triệu tỷ đồng của thị trường chứng khoán trong nước, cùng với Vietcombank.

Cổ phiếu này cũng là động lực lớn nhất của VN-Index khi đóng góp 91 điểm tăng kể từ đầu năm.

Đà tăng mạnh của VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup công bố mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng hạ tầng và năng lượng, đều là những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Ngoài VIC, các cổ phiếu khác cùng hệ sinh thái như VHM, VRE cũng đồng loạt tăng giá giai đoạn vừa qua. Trong đó, cổ phiếu VHM của Vinhomes ghi nhận mức tăng kịch trần trong phiên giao dịch hôm nay, tạm dừng ở mức 105.200 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa đạt trên 432.000 tỷ đồng . VRE hôm nay tăng 4,33%, lên 31.300 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt trên 71.000 tỷ đồng . Trong khi cổ phiếu VPL giảm 0,74%, về 80.200 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt gần 144.000 tỷ đồng .

Nhờ đà thăng hoa của nhóm cổ phiếu "họ Vin", ước tính riêng khối tài sản từ lượng cổ phiếu VIC do ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ trực tiếp hiện đã có giá trị gần 61.000 tỷ đồng , con số kỷ lục và bỏ xa phần còn lại trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Hiện, xếp sau ông Vượng trên bảng xếp hạng của Forbes là các tỷ phú nổi bật khác của Việt Nam, lần lượt là Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo với khối tài sản 3,7 tỷ USD (+ 30 triệu USD ); Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long sở hữu tài sản 2,7 tỷ USD (+ 87 triệu USD ); Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh với khối tài sản 2,6 tỷ USD (- 28 triệu USD ) và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang sở hữu tài sản 1,2 tỷ USD (- 14 triệu USD ).

Trong số 5 tỷ phú người Việt, tài sản của ông Vượng đang gấp khoảng 4 lần người đứng thứ 2 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo. So với Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, con số này gấp hơn 10 lần.