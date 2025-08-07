Ai đủ sức đấu ông Vượng trên thị trường xe máy điện?

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện nay là "cuộc đua" giữa các thương hiệu Việt và Trung Quốc. Trong đó, VinFast dẫn đầu, theo sau là Yadea, Dibao và Pega.

Không chờ đến khi Hà Nội và TP.HCM đưa ra đề xuất chuyển đổi xe xăng sang xe điện, thị trường xe máy điện Việt Nam đã manh nha từ đầu những năm 2000 với các mẫu xe điện 2 bánh giá rẻ nhập từ Trung Quốc, chủ yếu phục vụ học sinh, sinh viên và bà nội trợ. Thời điểm này cũng có sự xuất hiện của thương hiệu nội địa Detech đặt nhà máy tại Hưng Yên.

Sau năm 2010, thị trường xe điện bắt đầu có các doanh nghiệp đầu tư sản xuất như Dibao của Trung Quốc (2011), Pega (2012), DK Bike (2014), Anbico (2015).

Đến năm 2018, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng gia nhập đường đua, cùng năm Selex Motors cũng xuất hiện và sau đó một năm là sự ra đời của Dat Bike.

Cũng trong năm 2019, Yadea - thương hiệu xe hai bánh thuần điện của Trung Quốc - cũng có mặt tại Việt Nam. Hay như năm ngoái, Tailg - một ông lớn khác trong mảng xe điện của Trung Quốc cũng chính thức gia nhập thị trường Việt Nam.

Hiện, thị trường xe máy điện Việt Nam là sân chơi của các hãng xe nội địa như VinFast, Pega, Dat Bike, Selex Motors, cùng loạt “tay đua” Trung Quốc như Yadea, Dibao, Tailg. Trong đó, VinFast, Pega, Yadea, Dibao là nhóm dẫn đầu thị trường.

Dữ liệu của Motorcycles Data cho thấy doanh số VinFast trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng đến 488% so với cùng kỳ. Những hãng xe máy điện khác như Yadea (tăng 36,8%), Dibao, Pega cũng đang không ngừng vươn lên.

VinFast tạo khoảng cách lớn

Ra đời không quá sớm nhưng VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã nhanh chóng ra mắt sản phẩm đầu tay là chiếc Klara với giá dao động 39,9 triệu đồng. Sau Klara, VinFast dần mở rộng dải sản phẩm với Feliz S, Feliz Neo, Vento S, Theon S hay gần đây là Motio.

Dù thị trường xe điện Việt Nam đang trong giai đoạn "trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng", VinFast đang tạo khoảng cách lớn nhờ đầu tư vào hệ sinh thái trạm sạc và dịch vụ hậu mãi.

Theo thông tin từ doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng, hãng hiện có mạng lưới trạm sạc công cộng với hơn 150.000 cổng sạc đa dạng công suất trải dài toàn quốc.

Hiện tại, VinFast là hãng xe điện duy nhất giải quyết tốt bài toán hạ tầng trạm sạc công cộng. Hầu hết hãng xe điện đối thủ không đầu tư trạm sạc mà đặt các trụ sạc ở từng đại lý, tặng bộ sạc tại nhà cho khách hàng và bắt tay với đơn vị đầu tư trạm sạc độc lập.

Với mục tiêu phục vụ khoảng 300.000 ôtô điện và 1 triệu xe máy điện tại Việt Nam năm nay, mạng lưới trạm sạc của VinFast ngày càng "phình to" khi V-GREEN thông báo triển khai mô hình trạm sạc nhượng quyền, cam kết đồng hành cùng các đối tác để đẩy nhanh quá trình hoàn thiện mạng lưới sạc công cộng.

Quy hoạch trạm sạc V-GREEN với 150.000 cổng sạc tại Việt Nam. VGREEN.

Dù không tiết lộ doanh số xe máy điện nửa đầu năm, VinFast vẫn cho thấy vị thế dẫn đầu trong mảng này thông qua các chỉ số tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo báo cáo của Motorcycles Data, VinFast là hãng xe máy đứng thứ 3 Việt Nam về thị phần, xếp trên Yadea và đứng sau 2 hãng xe máy Nhật Bản là Honda và Yamaha. Trong đó, VinFast đạt mức tăng trưởng cao nhất, lên tới 501%.

Giai đoạn này, VinFast cũng là 1 trong 3 thương hiệu có nhiều phương tiện 2 bánh đăng ký mới nhất.

Sau khi bán ra 60.000 xe máy điện năm 2022 và 72.500 xe năm 2023, VinFast tiếp tục duy trì doanh số ổn định khoảng 71.000 xe trong năm ngoái, dù thị trường có nhiều biến động.

Về năng lực sản xuất, nhà máy VinFast tại Hải Phòng được vận hành từ năm 2019 có công suất ban đầu 250.000 xe máy điện mỗi năm. Đầu năm nay, VinFast đã điều chỉnh dự án, nâng công suất xe máy điện và xe đạp điện lên 1 triệu chiếc/năm, gấp 4 lần so với ban đầu.

Đối thủ nặng ký Yadea

Trên thị trường hiện tại, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Yadea được xem là đối thủ “nặng ký” nhất của VinFast. Bởi hãng đang sở hữu danh mục xe máy điện tương đối dày tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ các mẫu xe máy điện học sinh, Yadea còn có nhiều lựa chọn trải rộng từ phổ thông, trung cấp đến cao cấp. Hãng này cũng vừa ra mắt thêm loạt xe máy điện mới, bao gồm Velax, Vekoo và Oris.

Dòng xe điện Ossy của Yadea có giá 22 triệu đồng chưa bao gồm thuế trước bạ và biển số. Ảnh: Thảo Liên.

Trên toàn cầu, Yadea cho biết hãng đã vượt mốc 100 triệu người dùng và giữ vị trí số 1 về doanh số xe máy điện trong 8 năm liên tiếp (2017-2024).

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc hiện xem Việt Nam là thị trường quan trọng và đã đầu tư hàng trăm triệu USD để xây dựng nhà máy công suất lớn.

Ngay năm đầu tiên có mặt tại Việt Nam, hãng này đã xây nhà máy sản xuất, lắp ráp tại Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Ninh) với diện tích 50.000 m2 và năng suất 500.000 xe/năm. Năm 2023, nhà máy xuất xưởng 100.000 xe.

Năm 2024, Yadea tiếp tục đầu tư 100 triệu USD để xây dựng nhà máy thứ 2 tại khu công nghiệp Tân Hưng (Bắc Ninh), dự kiến đi vào hoạt động năm nay với công suất 2 triệu xe/năm.

Yadea hiện có hơn 200 cửa hàng tại Việt Nam. Dù chưa sở hữu trạm sạc riêng như VinFast, hãng tập trung cải tiến pin lithium tháo rời, giúp người dùng dễ dàng sạc tại nhà, đặc biệt phù hợp với cư dân chung cư.

Bên cạnh đó, Yadea cũng đẩy mạnh nghiên cứu hành vi người dùng Việt thông qua trung tâm R&D, từ đó phát triển các dòng xe phù hợp với vóc dáng, thói quen và thị hiếu nội địa.

Song song, hãng triển khai chính sách giá cạnh tranh hơn với nhiều sản phẩm có mức giá dưới 30 triệu đồng - nhắm tới phân khúc học sinh, sinh viên và người đi làm thu nhập trung bình.

Ông Rong Wen You, Tổng giám đốc Công ty KHKT Yadea Việt Nam cho biết tỷ lệ linh kiện nội địa trong một số sản phẩm xe điện của Yadea đã đạt khoảng 50-60%, công ty đặt mục tiêu nâng con số này lên 90% trong năm nay.

Dibao, Pega, Dat Bike tăng tốc

Một thương hiệu xe điện Trung Quốc khác là Dibao, chuyên tập trung vào phân khúc 50 cc, xe đạp điện và xe máy điện. Với lợi thế là hãng xe ngoại gia nhập thị trường Việt Nam sớm nhất từ năm 2011, Dibao đã có được vị thế vững chắc ở phân khúc xe điện phổ thông, với phạm vi hoạt động dài, động cơ điện mạnh.

Theo thông tin của Dibao, hãng hiện có hơn 400 đại lý phân phối phủ khắp 34 tỉnh, thành. Xe điện Dibao được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH TM Tấn Thành. Khác với Yadea đã đầu tư mạnh vào nhà máy và trung tâm R&D tại Việt Nam, Dibao hiện chưa có cơ sở sản xuất quy mô lớn trong nước.

Hoạt động chủ yếu của hãng là lắp ráp xe theo hình thức CKD (lắp ráp từ linh kiện nhập khẩu) tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (Thái Bình), với nguồn linh kiện phần lớn từ Trung Quốc.

Một số sản phẩm có thể kể đến như Dibao Vespa Nioshima (14-16 triệu) hay Dibao DK Roma (16-18 triệu đồng). Các mẫu xe thường được phân phối bởi đại lý tư nhân, giá bán có thể thay đổi tùy vào chương trình khuyến mại của nơi bán.

Dibao dùng chiến lược giá rẻ để mở rộng tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Dibao.

Ưu điểm của các dòng xe này là giá rẻ, thiết kế đẹp do được chỉnh sửa tương tự những mẫu xe xăng ăn khách trên thị trường. Tuy nhiên, độ bền và khả năng vận hành ổn định, chế độ bảo trì, bảo dưỡng vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Về nghiên cứu, phát triển, do không có trung tâm R&D tại Việt Nam, các hoạt động cải tiến kỹ thuật và thiết kế của thương hiệu này phần lớn do công ty mẹ đảm trách.

Tương tự, thương hiệu Pega, tiền thân là HKbike, chính thức bước chân vào thị trường xe máy điện Việt Nam từ năm 2012 với một cửa hàng nhỏ chỉ 50 m2 tại Hà Nội và sau đó không ngừng gia tăng mạng lưới cửa hàng.

Năm 2014, doanh nghiệp mở rộng chuỗi phân phối lên gần 100 cửa hàng, đồng thời xây dựng phòng nghiên cứu, thiết kế và xưởng lắp ráp tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Một năm đó, số lượng cửa hàng phân phối của Pega tăng đến 150 điểm và lần đầu ra mắt xe do hãng tự thiết kế.

Năm 2017, Pega đưa vào vận hành nhà máy lắp ráp diện tích 15.000 m2, công suất thiết kế 40.000 xe/tháng với quy trình kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế, tỷ lệ nội địa hóa lên đến 85%.

Theo thông tin từ Pega, hãng hiện có khoảng 250 cửa hàng diện tích 100-350 m2 tại khu vực trung tâm thành phố lớn trên toàn quốc và hơn 500 đại lý cấp 2.

Dù các đối thủ trên thị trường có nguồn lực lớn, Pega vẫn phần nào khẳng định chỗ đứng nhờ sản phẩm đa dạng, mẫu mã phong phú và giá thành phù hợp.

TP.HCM bắt đầu quá trình chuyển đổi xe xăng sang điện, với mục tiêu đến cuối năm 2026 thay thế 30% xe xăng, năm 2027 tăng lên 80% và hoàn tất vào năm 2028. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngoài 4 hãng xe điện kể trên, các nhà sản xuất xe máy điện khác cũng đang tăng tốc trong cuộc đua thị phần. Đặc biệt khi TP.HCM bắt đầu quá trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Trong đó, Selex Motors đang mở rộng hệ thống trạm đổi pin nhanh, hướng đến mảng logistics nơi đòi hỏi sự linh hoạt và tốc độ. Tính đến cuối năm 2024, Selex Motor có hơn 80 trạm đổi pin trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở Hà Nội và TP.HCM.

Start-up xe máy điện Việt Nam Dat Bike cũng công bố kế hoạch nâng công suất nhà máy tại TP.HCM (Bình Dương cũ) lên gấp 3 lần hiện tại, đồng thời mở rộng hoạt động về miền Tây nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển cá nhân đang tăng mạnh.

Hãng cũng cho thấy tham vọng không nhỏ khi công bố kế hoạch mở thêm hơn 50 cửa hàng năm nay, chủ yếu tại khu vực phía Bắc. Dat Bike vừa ra mắt 3 mẫu xe trong dòng Quantum S-Series (S1, S2, S3), hướng đến đa dạng nhóm khách hàng từ sinh viên đến người đi làm.

Tân binh Tailg (Trung Quốc) cũng đã mở nhà máy tại Hưng Yên vào năm ngoái, với diện tích 40.000 m2, khả năng cung ứng trên 350.000 xe/năm. Cơ sở này còn tích hợp nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản xuất thông minh, dịch vụ bán hàng, hậu mãi, hướng đến việc thúc đẩy quá trình điện hóa xe hai bánh tại Việt Nam.

Đại diện Tailg cho biết với lô xe điện đường dài Tailg "Made in Vietnam" đầu tiên đã xuất xưởng, hãng sẽ tận dụng cơ sở tại Việt Nam làm trung tâm để mở rộng hoạt động trên khắp Đông Nam Á và đẩy nhanh quá trình mở rộng toàn cầu.