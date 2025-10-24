Hãng đồ chơi thắng kiện Elon Musk

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công ty SpaceX của Elon Musk đã thừa nhận hành vi xâm phạm tài sản của CAH, nhưng chi phí xét xử vượt quá số tiền thắng kiện hãng thu về được.

Hãng trò chơi thẻ bài đã thắng kiện SpaceX của Elon Musk. Ảnh: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic, Anne Farrar/The Washington Post.

Theo thông tin từ AP News, Cards Against Humanity (CAH) - công ty sản xuất trò chơi thẻ bài cùng tên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện đòi bồi thường 15 triệu USD chống lại SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Vụ kiện năm 2024 cáo buộc công ty hàng không vũ trụ này đã xâm phạm và "phá hoại hoàn toàn" khu đất thuộc sở hữu của CAH tại bang Texas. Các điều khoản cụ thể của thỏa thuận hiện chưa được công bố.

CAH đã mua lô đất nằm gần biên giới Mỹ - Mexico vào năm 2017 nhằm mục đích phản đối việc xây dựng bức tường phân cách hai quốc gia. Năm 2023, một người dân địa phương phát hiện SpaceX đang sử dụng khu đất này để tập kết vật liệu và thiết bị xây dựng, sau đó báo cáo cho CAH.

Tình hình căng thẳng leo thang khi SpaceX đưa ra "tối hậu thư 12 giờ” yêu cầu CAH chấp nhận đề nghị mua lại khu đất với giá thấp. Trước động thái này, CAH đã quyết định đệ đơn khởi kiện.

Cong ty thang Elon Musk anh 1

Khu đất của Cards Against Humanity vào 2017 (trái) và 2024 (phải). Công ty cho biết SpaceX đã xâm phạm và gây hư hại khu đất này. Ảnh: Christopher Markos/Cards Against Humanity.

Thỏa thuận dàn xếp được ký kết ngay trước thời điểm vụ án dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 3/11. CAH tiết lộ với AP rằng SpaceX đã thừa nhận hành vi xâm phạm trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, công ty chọn dàn xếp vì chi phí cho một phiên tòa sẽ tốn kém hơn số tiền CAH có thể thắng kiện từ SpaceX.

"Mặt tích cực là SpaceX đã di dời thiết bị xây dựng khỏi đất của chúng tôi. CAH có thể hợp tác với một công ty cảnh quan địa phương để khôi phục lại trạng thái tự nhiên. Sẽ không còn rác thải vũ trụ và những bức tường biên giới vô nghĩa”, đại diện CAH nhấn mạnh.

Trong đơn kiện, CAH yêu cầu bồi thường 15 triệu USD, số tiền họ từng hứa sẽ chia cho 150.000 nhà tài trợ đã đóng góp 15 USD để mua đất ban đầu. Tuy nhiên, trong một email gửi tới những người đăng ký (được TechCrunch trích dẫn), CAH thông báo số tiền mặt đã bị loại bỏ khỏi thỏa thuận.

Cụ thể, CAH lo ngại rằng chi phí theo đuổi vụ kiện ra tòa án sẽ "tốn kém hơn số tiền có thể thắng kiện". Theo luật của bang Texas, họ chưa chắc đã thu hồi được chi phí pháp lý. Ngoài ra, công ty còn cáo buộc SpaceX sử dụng chiến thuật pháp lý, sẵn sàng kéo dài vụ kiện và chi tiêu vượt trội để làm CAH nản lòng, khiến việc đàm phán tiền bồi thường trở nên bất khả thi.

Cong ty thang Elon Musk anh 2

Những người đóng góp 15 USD để mua lại mảnh đất sẽ được nhận bộ thẻ Cards Against Humanity phiên bản Elon Musk giới hạn. Ảnh: Aurich Lawson/Cards Against Humanity.

"Đội ngũ của Elon Musk đã chính thức thừa nhận xâm phạm bất hợp pháp khu đất của quý vị, sau đó thu dọn rác và rút đi. Nhưng khi đề cập đến việc bồi thường cho quý vị, anh ta đã thực hiện hành động tương đương với việc ném bụi vào mắt và đá vào chỗ hiểm của chúng tôi”, nội dung email viết.

"Vì vậy, dù không thể cung cấp cho quý vị thứ quý vị thực sự mong muốn - tiền mặt từ Elon Musk. Tuy vậy, chúng tôi sẽ đền bù cho quý vị bằng sản phẩm hài hước! Chúng tôi sẽ gửi cho mỗi người một bộ thẻ bài mới, độc quyền với nội dung xoay quanh Elon Musk", đại diện phía CAH cho hay.

Cards Against Humanity là một trò chơi thẻ bài (board game) dành cho người lớn, nổi tiếng với nội dung hài hước, gây tranh cãi và thường châm biếm các vấn đề xã hội, chính trị. Người chơi có nhiệm vụ ghép 2 thẻ với nhau nhằm tạo ra ra bộ câu hỏi và trả lời hài hước, đen tối nhất. CAH còn nổi tiếng với các chiến dịch quảng bá độc đáo, gây sốc.

Việt Anh

Công ty thắng Elon Musk Elon Musk Elon Musk Cards Against Humanity CAH SpaceX Thẻ bài Thắng kiện Xâm phạm Khu đất Biên giới

