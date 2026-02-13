Samsung tiết lộ tin mừng cho người chờ iPhone gập

Một báo cáo mới cho thấy Samsung đang cân nhắc tăng tốc sản xuất màn hình để kịp đáp ứng nhu cầu dự kiến rất lớn đến từ sự ra mắt của iPhone gập.

iPhone gập dự kiến sẽ có doanh số bán hàng tăng vọt ngay khi ra mắt. Ảnh: 9to5Mac.

Theo PhoneArena, một báo cáo mới cho biết Samsung đang xem xét tăng cường sản xuất màn hình OLED gập cho mẫu iPhone màn hình gập dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2026.

Trong nhiều năm qua, Samsung đã liên tục hạ thấp kỳ vọng doanh số bán hàng cho dòng smartphone gập. Lần gần nhất mà gã khổng lồ Hàn Quốc này cân nhắc tăng cường sản xuất màn hình gập là khi chiếc Galaxy Z Fold 7 ra mắt năm 2025 với doanh số bán hàng tăng vọt.

Động thái này cho thấy cả Apple và Samsung đều kỳ vọng lượng hàng xuất xưởng của thiết bị này sẽ tiếp tục tăng mạnh đến năm 2027.

Do cả LG Display và BOE — hai đối cung cấp màn hình cho iPhone đều không tham gia sản xuất tấm nền cho iPhone màn hình gập, Samsung sẽ đảm nhận khối lượng công việc rất lớn.

Theo báo cáo mới nhất từ MacRumors dựa trên nguồn tin rò rỉ từ chuyên gia "Instant Digital", chiếc iPhone gập thế hệ đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2026 sẽ có rất nhiều thay đổi lớn cả về ngoại hình lẫn cấu trúc phần cứng.

Điểm gây bất ngờ nhất trong báo cáo lần này chính là việc Apple quyết định thay đổi vị trí các phím bấm truyền thống.

Thay vì đặt ở cạnh trái như các dòng iPhone hiện nay, các nút tăng giảm âm lượng sẽ được chuyển lên cạnh trên của máy và nằm lệch về phía bên phải. Cách bố trí này khá tương đồng với dòng iPad mini, giúp tối ưu hóa không gian bên trong cho hệ thống bản lề và tấm nền màn hình phức tạp.

Cạnh phải của thiết bị sẽ là nơi tập trung các phím chức năng quan trọng khác, bao gồm nút nguồn tích hợp cảm biến Touch ID và nút Camera Control mới nhất. Trong khi đó, cạnh trái của máy hoàn toàn trơn nhẵn.

iPhone màn hình gập được cho là sẽ sở hữu màn hình chính bên trong lên đến 7,8 inch - tương đương với một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ nhưng vẫn đảm bảo sự liền mạch, không để lộ nếp gấp. Phía bên ngoài là một màn hình phụ 5,5 inch.

Một chi tiết có thể khiến nhiều người dùng phấn khích là việc Apple tận dụng tối đa cấu trúc gập để trang bị viên pin có dung lượng lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc iPhone.

Bằng cách sắp xếp lại bo mạch chủ về một phía và tối ưu hóa linh kiện, hãng có thể dành phần lớn diện tích còn lại cho viên pin, giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu của màn hình 7,8 inch và chip A20 mạnh mẽ.