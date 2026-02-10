Đi tù vì cho drone bay cao ngang máy bay

Cảnh sát Tiêu Sơn (Trung Quốc) bắt khẩn cấp một người dùng drone thực hiện hàng loạt chuyến bay ở độ cao hơn 3.000 m, vốn chỉ dành cho các loại máy bay tầm thấp và trực thăng.

Đối tượng họ Đinh đã dùng phần mềm can thiệp để chỉnh sửa thông số drone, từ đó điều khiển thiết bị bay ở độ cao chỉ dành cho các loại máy bay. Ảnh: QQ.

Theo QQ, cảnh sát Tiêu Sơn (tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc) mới đây đã bắt khẩn cấp một đối tượng họ Đinh vì dùng drone thực hiện hàng loạt chuyến bay ở độ cao và khu vực cấm bay.

Theo điều tra của cảnh sát, Đinh đã tìm mua các phần mềm bất hợp pháp để can thiệp, chỉnh sửa thông số trong hệ thống kiểm soát bay của chiếc drone để vượt qua rào cản kỹ thuật về giới hạn độ cao và khu vực cấm bay.

Sau khi chỉnh sửa thành công, người này đã thực hiện hàng loạt chuyến bay tại Hàng Châu, Thiệu Hưng, Thanh Đảo, Thượng Hải ở độ cao trên 120 m, mức giới hạn vùng trời kiểm soát.

Đặc biệt, Đinh đã nhiều lần điều khiển thiết bị bay cao tới 3.280 m – độ cao thường dành cho các loại máy bay tầm thấp và trực thăng.

Không dừng lại ở việc bay cao quá quy định cho phép, người này còn nhiều lần thực hiện các chuyến bay ngay trong khu vực cấm của các sân bay. Theo xác nhận từ cơ quan hàng không dân dụng, hành vi này là mối đe dọa lớn và khiến các máy bay thương mại phải thực hiện né tránh khẩn cấp trên không.

Thậm chí, một chiếc drone nhỏ bé hoàn toàn có thể gây ra thảm họa nếu va chạm với động cơ hoặc kính chắn gió của máy bay chở khách.

Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, Đinh đã bị tạm giữ hình sự với cáo buộc gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Đây là vụ án hình sự đầu tiên tại Hàng Châu được xử lý liên quan đến hành vi bay quá độ cao cho phép của drone.