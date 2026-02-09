Dreame mang AI vào thiết bị để dọn nhà ngày Tết không còn là nỗi lo

Những tính năng ứng dụng AI trong sản phẩm của Dreame giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mang lại sự an tâm khi ngóc ngách trong nhà được chăm sóc thông minh và chính xác.

Dreame, thương hiệu có mặt tại hơn 100 quốc gia, thể hiện vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh thông minh bằng cách tích hợp sâu AI vào tính năng thực tế. Nhờ vậy, việc dọn nhà đón Tết trở nên thảnh thơi hơn.

AI nhận diện vật thể

Dreame biến robot hút bụi lau nhà thành “osin công nghệ” thực thụ: Tự chủ, thông minh và đáng tin cậy. Điều này thể hiện ở khả năng nhận diện vật thể bằng AI. Hệ thống điều hướng thông minh kết hợp camera và cảm biến cho phép robot nhận diện đến hơn 240 vật thể khác nhau trong nhà. Từ dây điện, dép, đồ chơi trẻ em cho đến chất thải thú cưng - mọi thứ được robot “nhìn thấy” và xử lý.

Robot của Dreame có khả năng nhận diện chính xác đồ vật trên sàn. Ảnh chụp từ website.

Nhờ đó, robot không chỉ tạo bản đồ chi tiết mà còn chủ động né tránh vật cản, nhận diện thảm, phân biệt vết bẩn để điều chỉnh lực hút và chế độ lau phù hợp. Đây là yếu tố cốt lõi đảm bảo robot hoạt động trơn tru. Nhờ vậy, người dùng không phải “giải cứu” robot bị mắc kẹt dưới gầm giường hay vướng vào dây sạc - vấn đề phổ biến ở robot hút bụi trước đây.

Khi robot không chỉ biết né mà còn biết leo

Thực tế, né vật cản thôi chưa đủ. Nhiều gia đình Việt có bậc thềm phân chia khu vực, chân đế nội thất cao hoặc mặt sàn chênh lệch. Đây là thách thức khiến nhiều robot khó tiếp cận toàn bộ không gian.

Dreame giải quyết bài toán này bằng "đôi chân cơ học" ProLeap, trang bị trên dòng cao cấp như X50 series, Aqua10 series và Matrix10 Ultra. Công nghệ này cho phép robot leo bậc thềm đôi cao đến 8 cm và bậc đơn 4,2 cm - con số ấn tượng trong ngành.

Khả năng leo cao ấn tượng giúp robot Dreame đi tới nhiều nơi trong nhà.

Hệ thống AI tích hợp sẽ phân tích địa hình, nhận diện độ cao và chỉ kích hoạt ProLeap khi cần thiết. Robot nhẹ nhàng “vươn chân”, vượt qua vật cản rồi tiếp tục di chuyển đến mọi ngóc ngách. Đây là minh chứng cho triết lý của Dreame: Công nghệ phục vụ thực tế, giải quyết đúng vấn đề người dùng gặp phải.

Dọn nhà và chăm thú cưng trong cùng thiết bị

Với gia đình có thú cưng, việc dọn lông rụng, xử lý mùi và theo dõi hoạt động của “boss” là bài toán khó. Dreame đưa AI vào tính năng Pet Care để biến robot hút bụi lau nhà thành trợ lý chăm thú cưng đúng nghĩa.

Robot có thể nhận biết khu vực thú cưng hay lui tới và tự động tăng cường làm sạch; điều chỉnh lực hút mạnh và lau kỹ hơn; tự động chuyển qua dung dịch vệ sinh mùi thú cưng; chụp ảnh hoặc quay vlog về thú cưng khi người dùng vắng nhà.

Robot của Dreame vừa vệ sinh vừa trông chừng thú cưng nhờ hệ thống camera AI tích hợp.

Nhờ AI quan sát và phân tích, robot không chỉ dọn sạch mà còn giúp chủ nhân theo dõi khoảnh khắc đáng yêu của thú cưng. Đây là sự kết hợp giữa tiện ích và cảm xúc - điều mà Dreame hướng đến trong hệ sinh thái sản phẩm của mình.

Cánh tay cơ học GapFree

Không chỉ robot hút bụi mới được nâng cấp bằng AI, Dreame thể hiện tinh thần dẫn đầu với "cánh tay cơ học" GapFree trên dòng máy hút bụi lau nhà H15 và H16 series.

Công nghệ hoạt động dựa trên hệ thống cảm biến siêu nhạy, tự động kích hoạt ngay khi kéo lùi sản phẩm. "Cánh tay" GapFree sẽ hạ xuống để gom sạch nước đọng, đặc biệt hữu ích trong mùa nồm ẩm; tiếp cận sát chân tường, chân nội thất; lau sạch mép sàn mà cây lau truyền thống hay robot thường bỏ sót.

“Cánh tay cơ học" GapFree giải quyết vấn đề đọng nước trên sàn.

Đây là bước tiến quan trọng, giúp người dùng quẳng gánh lo vấn đề sàn lâu khô, đồng thời thăng hạng tính linh hoạt của máy hút bụi lau nhà khi làm sạch sâu phần góc cạnh, mép tường.

GapFree (bên trái) giúp tiếp cận và làm sạch mép tường ấn tượng.

Sự khác biệt của Dreame không chỉ nằm ở tính năng mà còn ở tư duy phát triển. Đó là công nghệ phải giải quyết vấn đề thực tế, mang trải nghiệm nhẹ nhàng và tự động hóa. Khi AI được tích hợp sâu vào sản phẩm, người dùng tận hưởng cuộc sống tiện nghi hơn, đặc biệt trong dịp bận rộn như Tết.