Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

YouTube lại tìm cách 'hút tiền' của người dùng

  • Thứ ba, 10/2/2026 06:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

YouTube Music bắt đầu hạn chế quyền xem lời bài hát với người dùng sử dụng miễn phí, đưa tính năng phổ biến này vào nhóm dịch vụ dành cho thuê bao Premium.

YouTube bắt đầu khoá tính năng xem lời bài hát với gói miễn phí trên YouTube. Ảnh: Bloomberg.

YouTube Music đang bắt đầu siết quyền truy cập lời bài hát đối với người dùng miễn phí, khi tính năng này dần được đưa vào nhóm dịch vụ trả phí Premium. Nhiều người dùng gần đây cho biết họ nhận được thông báo “Mở khóa lời bài hát với tài khoản Premium” khi cố gắng xem phần lời trong ứng dụng.

Theo các nguồn tin, Google đã bắt đầu thử nghiệm việc giới hạn lời bài hát từ tháng 9/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, động thái này dường như được triển khai rộng rãi hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến các tài khoản không trả phí.

Cụ thể, người dùng gói miễn phí chỉ có thể xem lời bài hát của khoảng 5 ca khúc mỗi tháng. Sau khi đạt giới hạn, phần lời sẽ chỉ hiển thị vài dòng đầu tiên, trong khi toàn bộ nội dung phía dưới bị làm mờ. Ứng dụng đồng thời hiện thông báo yêu cầu người dùng nâng cấp lên gói Premium để tiếp tục sử dụng đầy đủ tính năng.

Không chỉ vậy, khi mở tab lời bài hát, người dùng còn thấy cảnh báo về số lượt xem còn lại trong tháng, kèm theo bộ đếm ngược. Điều này cho thấy Google đang chủ động thúc đẩy việc chuyển đổi sang gói trả phí bằng cách hạn chế một trong những tính năng được sử dụng phổ biến nhất.

YouTube anh 1

Người dùng chỉ được xem lời bài hát 5 lần mỗi tháng nếu không trả phí. Ảnh: Reddit.

Google hiện vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về chính sách mới cũng như mức giới hạn cụ thể đối với người dùng sử dụng gói miễn phí. Một số ý kiến cho rằng đây có thể là bước đi nhằm gia tăng giá trị cho dịch vụ Premium trong bối cảnh thị trường nghe nhạc trực tuyến ngày càng cạnh tranh.

Nếu được áp dụng rộng rãi, thay đổi này có thể tác động đáng kể đến trải nghiệm của người dùng, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng lời bài hát để hát theo hoặc tìm hiểu nội dung ca khúc.

Hai nhà sáng lập Google tự tay làm nên tất cả

Kể về câu chuyện của 25 doanh nhân của thế giới, sách "Họ đã làm gì để thay đổi thế giới?" vừa là một “kho” tư liệu về tinh thần doanh nhân vừa là nguồn cảm hứng cho những ai muốn tự mình sáng tạo nên những điều ý nghĩa.

Hàng loạt kênh 'tỷ view' bị YouTube gỡ vì AI

Làn sóng video sản xuất hàng loạt bằng AI đang khiến YouTube phải siết chặt kiểm soát, khi nhiều kênh sở hữu hàng tỷ lượt xem bị xóa khỏi nền tảng.

06:41 30/1/2026

YouTube chặn nghe nhạc lúc tắt màn hình

YouTube đang chặn tính năng phát nền trên các trình duyệt thứ 3 như Brave, Samsung Internet. Động thái được cho nhằm ép người dùng mua Premium.

10:22 29/1/2026

YouTube sẽ đối phó với rác AI thế nào?

Nền tảng video lớn nhất bước vào năm 2026 với tham vọng mở rộng AI cho nhà sáng tạo, song song kiểm soát video kém chất lượng và siết bảo vệ trẻ em, người dùng.

06:20 23/1/2026

Minh Hoàng

YouTube YouTube YouTube Google Music Premium Video

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

Di tu vi cho drone bay cao ngang may bay hinh anh

Đi tù vì cho drone bay cao ngang máy bay

46 phút trước 07:35 10/2/2026

0

Cảnh sát Tiêu Sơn (Trung Quốc) bắt khẩn cấp một người dùng drone thực hiện hàng loạt chuyến bay ở độ cao hơn 3.000 m, vốn chỉ dành cho các loại máy bay tầm thấp và trực thăng.

Nvidia gio da khac hinh anh

Nvidia giờ đã khác

22 giờ trước 10:01 9/2/2026

0

Sự ra mắt của dòng card đồ họa RTX 50-series không chỉ gây sốc bởi ít nâng cấp mà còn là một "gáo nước lạnh" dội vào túi tiền của người dùng phổ thông.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý