Apple gặp khó

TSMC có thể không còn độc quyền sản xuất chip cho Apple trước nhu cầu từ các hãng chip trong ngành AI như Nvidia.

Tim Cook, CEO Apple. Ảnh: Reuters.

TSMC đã độc quyền cung cấp chip xử lý cho Apple từ năm 2014. Tuy nhiên, vị thế này có thể sớm kết thúc trong bối cảnh nguồn cung bán dẫn khan hiếm.

Theo WSJ, các công ty AI đang vung tiền mua chip, bộ nhớ, sợi thủy tinh chuyên dụng và nhiều linh kiện khác. Điều này khiến Apple hụt hơi trong cuộc đua giành linh kiện, khi nhà cung cấp có quyền yêu cầu tăng giá.

Giới phân tích nhận định Apple sẽ chịu áp lực lợi nhuận lớn trong năm nay. Người dùng có thể sớm cảm nhận tác động, riêng chiến lược hợp tác với TSMC trong 12 năm qua nhiều khả năng cũng thay đổi.

Chấm dứt vị thế 12 năm

Vấn đề được CEO Tim Cook đề cập khi công bố báo cáo tài chính cuối tháng 1. Ông cho biết Apple đang đối mặt những hạn chế trong nguồn cung chip, giá bộ nhớ tăng đáng kể.

"Apple chắc chắn đang chịu sức ép lớn", Sravan Kundojjala, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu SemiAnalysis, cho biết.

Nvidia, công ty dẫn đầu về chip AI, đã trở thành khách hàng lớn nhất của TSMC, theo tiết lộ từ CEO Nvidia Jensen Huang trong một podcast.

Trước đó, vị trí này thuộc về Apple với khoảng cách rất lớn. Bản thân TSMC là công ty hàng đầu thế giới về chip tiên tiến cho máy chủ AI, smartphone và thiết bị điện toán khác.

CEO Tim Cook dự đoán tình trạng tăng giá chip nhớ sẽ tác động lớn hơn đến biên lợi nhuận gộp của Apple trong quý hiện tại. Ông nhấn mạnh công ty sẽ "xem xét các lựa chọn để giải quyết vấn đề" nếu cần thiết.

iPhone 17 Pro. Ảnh: Bloomberg.

Trong bối cảnh TSMC hợp tác nhiều hơn với những doanh nghiệp AI, nguồn tin trong chuỗi cung ứng tiết lộ Apple đang xem xét làm việc với đối tác khác để sản xuất một số chip xử lý cấp thấp.

Bài viết từ WSJ không nêu rõ công ty cụ thể, song nhiều tin đồn gần đây cho biết Intel có thể sản xuất chip xử lý cho Apple từ 2027 hoặc 2028.

Cụ thể, nhà phân tích Jeff Pu từ GF Securities nhận định Intel có thể sản xuất một số chip xử lý cho dòng iPhone tiêu chuẩn, sử dụng tiến trình 14A. Theo khung thời gian trên, hãng có thể cung cấp một phần chip xử lý A21 và A22, sử dụng trên iPhone 20 hoặc iPhone 20e.

Intel từng cung cấp modem mạng cho một số mẫu iPhone 7 đến iPhone 11. Tuy vậy không chỉ iPhone, quan hệ hợp tác mới giữa Intel và Apple sắp tới cũng có thể mở rộng sang iPad và Mac.

Năm ngoái, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities dự đoán Intel sẽ cung cấp các mẫu chip M dòng thấp cho Mac và iPad, sớm nhất từ giữa năm 2027.

Những con chip dự kiến sản xuất trên tiến trình 18A. Theo Kuo, đây là "công nghệ sản xuất nhỏ hơn 2 nm sớm nhất hiện có tại Bắc Mỹ".

Chưa có dấu hiệu cho thấy Intel sẽ tham gia thiết kế chip iPhone. Theo MacRumors, điều này khác với thời kỳ trước, khi máy tính Mac sử dụng chip xử lý x86 do Intel thiết kế và sản xuất.

Hợp tác với Intel có thể giúp Apple đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Điều này hứa hẹn giúp Apple tăng cường sản xuất tại Mỹ, đáp ứng nỗ lực của chính quyền Donald Trump nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước.

Thế khó cho Apple

Không chỉ chip xử lý hay bộ nhớ, Apple còn đối mặt khó khăn trong những linh kiện khác. Một lãnh đạo ngành cho biết những nhà khoa học nghiên cứu kính màn hình cho smartphone gần đây đã chuyển hướng sang phát triển kính chuyên dụng để đóng gói chip AI.

Một số nhà sản xuất cảm biến và linh kiện khác trên iPhone cũng giành được hợp đồng từ các công ty như OpenAI, vốn đang phát triển phần cứng AI chuyên dụng.

Tuy vậy, các nhà cung cấp nhấn mạnh chưa có kế hoạch ngừng hợp tác với Apple. Nhiều công ty thừa nhận làm việc với Táo khuyết để học hỏi, bởi đây vẫn là một trong những khách hàng khắt khe, kỷ luật nhất trong ngành.

Ví dụ, TSMC vẫn ưu tiên sản xuất chip theo công nghệ tiên tiến nhất cho Apple, dựa trên nhu cầu lớn và ổn định với iPhone.

Giá trên mỗi GB của DRAM, hệ thống bộ nhớ quan trọng trên máy chủ AI và smartphone. Ảnh: WSJ.

Hệ thống xử lý AI khác với smartphone hay máy tính cá nhân, song nhiều công ty sản xuất chip cho cả 2. Riêng chip nhớ đặc biệt khan hiếm khi các công ty như OpenAI, Google, Meta hay Microsoft cùng chi hàng trăm tỷ USD mở rộng năng lực tính toán.

"Bộ nhớ đang tăng giá với tốc độ chưa từng thấy", Mike Howard, nhà phân tích từ công ty nghiên cứu TechInsights, nhận định. Điều này xảy ra với cả chip nhớ NAND và DRAM.

Theo ước tính đến cuối năm nay, giá DRAM sẽ tăng gấp 4 lần so với năm 2023, trong khi bộ nhớ NAND cũng tăng gấp 3 lần.

Theo Howard, Apple có thể phải trả thêm 57 USD cho 2 loại bộ nhớ trên iPhone 18 dòng tiêu chuẩn. Đối với thiết bị có giá bán lẻ 800 USD , động thái trên sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

iPhone liệu có tăng giá?

Sức mua và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế giúp Apple giữ vị thế trước những công ty châu Á, chuyên sản xuất linh kiện và lắp ráp iPhone.

Nguồn tin từ WSJ cho biết Apple chi hàng tỷ USD/năm để mua chip nhớ NAND. Các nhà cung cấp nỗ lực giành được hợp đồng với Táo khuyết để tạo dựng uy tín. Tuy nhiên theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, Nvidia mới đang chiếm vị thế trong việc thúc đẩy giới hạn kỹ thuật con người.

Nhu cầu về phần cứng AI sẽ tiếp tục tăng nhanh. So với những công ty khác, mức chi tiêu cho AI của Apple khá khiêm tốn, dù hãng vẫn phá kỷ lục với doanh số iPhone 17.

Theo nguồn tin thân cận với chuỗi cung ứng, Samsung Electronics và SK Hynix đang tăng giá chip cung cấp cho Apple. Các công ty AI sẵn sàng trả giá cao và thanh toán trước để đảm bảo nguồn cung, tạo vị thế "cửa trên" cho những hãng chip Hàn Quốc.

Người dùng mua iPhone tại cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo WSJ, Apple thường ký hợp đồng mua bộ nhớ dài hạn, song vẫn sử dụng quyền lực để gây sức ép lên nhà cung cấp. Ví dụ, điều khoản hợp đồng cho phép công ty đàm phán giá cả thường xuyên, thậm chí hàng tuần, hoặc từ chối mua bộ nhớ nếu giá cả không thuận lợi.

Để tăng cường sức ép, Apple còn bắt đầu dự trữ nhiều bộ nhớ. Chiến lược này có đôi chút khác biệt so với phong cách thường thấy của Tim Cook, thường cố gắng cắt giảm hàng tồn kho đến mức tối thiểu để tối đa hóa dòng tiền cho Apple.

Một trong những nguồn thu lợi nhuận lớn cho Apple đến từ cung cấp tùy chọn mở rộng bộ nhớ với giá cao hơn chi phí sản xuất. Năm ngoái, hãng ngừng sản xuất iPhone Pro dung lượng 128 GB, chỉ còn phiên bản 256 GB trở lên với giá đắt hơn 100 USD .

Craig Moffett, nhà phân tích tại Moffett Nathanson, cho rằng Apple có thể lặp lại chiến lược trong năm nay để bù đắp chi phí bộ nhớ cao hơn. Tuy vậy, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng hãng sẽ không tăng giá iPhone 18.