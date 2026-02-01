Hàng loạt nhân tài AI rời Apple

Làn sóng nhân sự rời đi tại bộ phận AI và Siri của Apple vẫn chưa dừng lại, khi nhiều nhà nghiên cứu cùng một lãnh đạo cấp cao lần lượt gia nhập công ty đối thủ.

Apple tiếp tục đối mặt với khủng hoảng nhân sự trong bộ phận AI. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang đối mặt với làn sóng rời đi đáng chú ý trong các nhóm AI và phát triển Siri. Theo báo cáo mới của Bloomberg, trong những tuần gần đây, công ty đã mất thêm ít nhất 4 nhà nghiên cứu AI cùng một giám đốc cấp cao phụ trách Siri, nhiều người chuyển sang làm việc cho Meta và Google DeepMind.

Nhà báo Mark Gurman cho biết nhóm nhân sự vừa rời Apple gồm Yinfei Yang, Haoxuan You, Bailin Wang và Zirui Wang. Theo các nguồn tin thân cận, Yinfei Yang rời công ty để thành lập một doanh nghiệp mới. Trong khi đó, Haoxuan You và Bailin Wang gia nhập Meta để tham gia phát triển siêu dự án AI.

Cụ thể, You chuyển sang bộ phận nghiên cứu Siêu trí tuệ của Meta, còn Bailin Wang đang làm việc ở lĩnh vực hệ thống khuyến nghị của công ty. Các nguồn tin yêu cầu giấu tên vì những động thái này chưa được công bố chính thức.

Trường hợp của Zirui Wang được đánh giá đặc biệt hơn khi nhà nghiên cứu này sẽ gia nhập Google DeepMind. Đây là đơn vị hiện cũng đang hỗ trợ Apple trong việc xây dựng các mô hình AI cốt lõi nhằm phục vụ những tính năng mới. Theo Bloomberg, các mô hình này đóng vai trò nền tảng cho phiên bản nâng cấp của trợ lý giọng nói Siri mà Táo khuyết dự kiến ra mắt trong năm nay.

Song song đó, Stuart Bowers, một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của Apple liên quan đến dự án Siri, cũng đã rời công ty để gia nhập Google DeepMind. Gurman mô tả Bowers là nhân vật điều hành quan trọng trong nhóm phát triển Siri. Vai trò của ông tại nhà sản xuất iPhone được mở rộng từ năm ngoái và báo cáo trực tiếp cho Mike Rockwell, người đứng đầu nhóm Siri.

Việc cập nhật tính năng mới cho Siri gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Bloomberg.

Trước đây, Bowers cũng từng tham gia dự án xe tự lái của Apple. Việc ông chuyển sang Google được đánh giá có phần trớ trêu, bởi tại đây ông sẽ làm việc trên các mô hình Gemini, nền tảng AI mà Apple đang sử dụng để phát triển Siri thế hệ tiếp theo.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng bộ phận AI và Siri của Apple đã trải qua nhiều đợt tái cấu trúc lớn trong vòng một năm qua. Một thay đổi đáng chú ý là John Giannandrea, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược học máy và AI, đã từ chức vào tháng 12/2025.

Dù rời vị trí điều hành, Giannandrea vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò cố vấn cho Apple đến mùa xuân năm nay trước khi chính thức nghỉ hưu.

Những biến động nhân sự liên tiếp cho thấy Apple đang bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng trong cuộc đua AI, đặc biệt khi công ty chuẩn bị nâng cấp Siri và thúc đẩy các tính năng trí tuệ nhân tạo mới.