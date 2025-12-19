Faker: 'Tôi biết ơn Chovy'

Faker vẫn duy trì niềm vui chơi game ở năm thứ 14 thi đấu chuyên nghiệp. "Quỷ vương" chia sẻ rằng thấy thú vị và biết ơn khi gặp đối thủ mạnh thư Chovy.

Ngày 18/12, Faker và T1 tổ chức buổi họp báo hiếm hoi, để báo chí có cơ hội trao đổi trực tiếp về cuộc sống và sự nghiệp của một trong những biểu tượng mới của Hàn Quốc. “Quỷ vương” nói nhiều về những khó khăn đã xảy ra trong sự nghiệp, cách anh trở lại với phong độ đỉnh cao cùng tương lai khi không còn chơi chuyên nghiệp.

Chọn T1 không chỉ vì tiền

Động lực nào giúp bạn tiếp tục thử thách bản thân đến 2029 dù đã đạt được vô số thành tựu? Điều gì khiến bạn gắn bó với T1?

Lý do lớn nhất khiến tôi tái ký hợp đồng 4 năm là T1 đã đưa ra những điều kiện tốt. Tôi muốn mang lại cảm xúc vui vẻ cho người hâm mộ. Ngoài ra, tôi cảm thấy mình vẫn có thể học hỏi và trưởng thành hơn nữa trong quá trình sinh hoạt như một game thủ chuyên nghiệp.

T1 đã hỗ trợ tôi rất nhiều điều ngoài vấn đề tài chính. Nhờ vậy tôi mới có thể hoạt động lâu dài với tư cách tuyển thủ. Tôi chưa từng đến đội nào khác nên không rõ (đãi ngộ-PV) như thế nào. Nhưng tôi nghĩ T1 đang dành cho tôi một mức tốt. Tổ chức cũng có danh tiếng xứng tầm với một đội tuyển hàng đầu.

Giống như hợp đồng lần trước, tôi hy vọng và đặt mục tiêu sẽ vô địch 4 lần liên tiếp. Tuy nhiên, gạt chuyện thắng thua sang một bên, mục tiêu chính của tôi là khai thác tối đa những gì bản thân có thể làm.

Faker sẽ gắn bó với T1 ít nhất đến 2029. Ảnh: Kukkinews.

Trong 4 năm tới tại T1, bạn muốn đóng vai trò gì và trở thành người đồng đội như thế nào?

Một trong những điều tôi muốn đạt được trong thời gian còn lại là sự trưởng thành về kỹ năng. Tôi nghĩ khả năng chơi game của mình vẫn còn những điểm có thể phát triển. Hình như câu hỏi liên quan đến khả năng lãnh đạo. Hiện tại nó đã tốt hơn trước nhưng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Bản thân đang cố gắng nỗ lực hơn nữa để cùng các đồng đội đạt được thành quả tốt trong năm sau.

Tôi tò mò về hình ảnh của Faker sau năm 2029. Hiện tại bạn đang tập trung vào đời sống tuyển thủ, nhưng về cá nhân, bạn có ước mơ nào muốn thực hiện không?

Hợp đồng kéo dài đến năm 2029 và chính tôi cũng tò mò về cuộc sống sau đó. Tôi chưa có kế hoạch gì sau khi giải nghệ. Tôi cảm thấy việc trải nghiệm cuộc sống đây đó và trưởng thành trong quá trình thi đấu chuyên nghiệp rất có ý nghĩa. Chưa biết sẽ làm gì sau năm 2029, tôi nghĩ sẽ tiếp tục theo cách riêng của mình.

Từ khi ra mắtchỉ thi đấu cho T1, nên tôi nghĩ mình sẽ dành trọn vẹn sự nghiệp tại đây. Lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại chưa dài và tuổi thọ nghề nghiệp của game thủ cũng không ai biết rõ giới hạn. Vì sự bất ổn này mà các hợp đồng nhiều năm còn ít. Nhưng tôi nghĩ trong tương lai chúng sẽ nhiều hơn.

Faker ngoài sàn đấu

Bạn thi đấu chuyên nghiệp đã lâu, nếu không làm game thủ, bạn nghĩ mình sẽ làm nghề gì? Tuổi 30 có thể đã phù hợp để lập gia đình. Bạn muốn khi nào sẽ kết hôn?

Trong quá trình thi đấu tôi có khá nhiều sở thích nhưng thường chẳng duy trì được lâu. Nếu không trở thành game thủ chuyên nghiệp, có lẽ tôi sẽ làm gì đó mà chẳng đâu vào đâu. Tuy nhiên, bản thân thích những thứ mang tính chiến lược hoặc máy tính, nên tôi đoán mình sẽ làm những công việc liên quan đến lĩnh vực đó.

Vấn đề hôn nhân tôi chưa có quyết định nào. Việc lập gia đình có lẽ là một sự kiện quan trọng. Nhưng hiện tại chưa có gì chắc chắn, nên tôi sẽ tập trung vào trước mắt và suy nghĩ về chuyện đó sau. Nếu sinh con, tôi nghĩ bé gái chắc sẽ dễ thương hơn.

Faker chưa có kế hoạch cho việc lập gia đình. Ảnh: Kukkinews.

Bạn có lời khuyên nào cho Faker năm 17 tuổi khi mới trở thành game thủ chuyên nghiệp không?

Chắc tôi sẽ không có lời nào đặc biệt để nói đâu. Khi mới bắt đầu, tôi cũng chẳng mong cầu một đáp án chính xác cho cuộc đời game thủ. Tôi chỉ mong cậu ấy hãy trải nghiệm mọi thứ như nó vốn có và học hỏi thật nhiều. Tôi chỉ cổ vũ bản thân hãy chăm chỉ lên thôi.

Faker từng nói với các game thủ hướng tới chuyên nghiệp rằng luyện tập và nỗ lực là quan trọng nhưng tài năng thiên bẩm cũng cần thiết. Suy nghĩ đó giờ có thay đổi không?

Đầu tiên tôi muốn nói "thiên bẩm" không phải là thứ được định sẵn lúc sinh ra. Nó bao gồm cả phần được tiếp xúc trong thời thơ ấu. Tức là kết hợp với yếu tố môi trường. Tôi nghĩ niềm đam mê khi còn nhỏ rất quan trọng. Không được tiếp xúc với game sớm, rất khó trở thành game thủ chuyên nghiệp.

Tài năng cũng được sinh ra từ đam mê. Tôi vẫn nghĩ nếu không có năng lực đó thì đúng là không thể làm game thủ chuyên nghiệp được.

Tại CKTG 2017, bạn đã khóc khi thua Samsung Galaxy ở chung kết. Gần đây sau khi về nhì, cảm giác bạn bớt đau khổ hơn. Sau này nếu thua tiếc nuối như vậy, liệu bạn có khóc nữa không?

Năm 2017 tôi rơi nước mắt là do quá uất ức khi thua 0-3. Bây giờ không phải hết thấy tiếc nuối, mà tôi đã định nghĩa lại thất bại.

Thất bại không phải là điều đáng tức giận hay oan ức, mà là động lực để trưởng thành trở lại. Khi suy nghĩ, tôi cũng từng băn khoăn liệu nhiệt huyết của mình có nguội lạnh không. Nhưng tôi đã học được rằng điều đó khác nhau. Tôi nghĩ nhiệt huyết của mình bây giờ hay quá khứ đều tương đồng.

Vậy gần đây bạn có khóc không?

Nhìn thế này thôi chứ thỉnh thoảng xem phim hay đọc sách một mình tôi cũng khóc đấy (cười).

Mỗi lần phỏng vấn Faker đều thấy khao khát trưởng thành và phát triển của bạn rất lớn. Nhưng con người sẽ có lúc chững lại. Bạn đã vượt qua giai đoạn đó trong sự nghiệp thế nào?

Khi gặp giai đoạn chậm lại, tôi cố gắng phân tích. Tình huống này diễn ra thế nào, tại sao lại bị chững. Tôi bóc tách thiếu sót và suy nghĩ rất nhiều. Qua quá trình phân tích và buông bỏ, tôi thấy những gì mình cần. Nếu quá sức, tôi tìm cách nghỉ ngơi. Tôi đã học về cách thả lỏng đúng nghĩa và thiền định thông qua sách vở.

Biết ơn Chovy, Gumayusi

Bí quyết giữ vững tinh thần hiếu thắng trong suốt 13 năm làm game thủ là gì? Ai là đối thủ mà bạn nhất định muốn thắng hoặc cảm thấy thú vị khi cạnh tranh?

Nhiệt huyết dường như đã có từ khi tôi còn nhỏ. Nói "tự nhiên mà có" là cách diễn đạt phù hợp. Nhiệt huyết đó giống như một phước lành vậy. Bây giờ tôi vẫn muốn chiến thắng và chơi thật tốt. Chính vì thế tôi mới có thể tiếp tục nỗ lực chăm chỉ.

Gần đây phong độ của tuyển thủ Chovy (Jeong Ji-hoon) rất tốt. Khi đối đầu với cậu ấy, tôi thấy rất thú vị. Năm vừa qua Chovy đã thể hiện rất tốt, giúp tôi cùng phát triển nên tôi cảm thấy biết ơn.

Liên Minh Huyền Thoại dự kiến sẽ có bản cập nhật lớn vào mùa giải tới. Suy nghĩ của bạn thế nào?

Trước đây tôi không thích việc game cập nhật lớn quá thường xuyên. Nhưng gần đây tôi nghĩ những lần như vậy thổi sức sống vào trò chơi. Năm vừa qua các pha giao tranh và sự di chuyển nhịp nhàng của tập thể rất quan trọng. Năm tới tôi thấy khía cạnh cá nhân có thể sẽ được đề cao hơn. Dù chưa biết kết quả thế nào, những thay đổi đó sẽ mang lại cảm hứng mới.

Tại sao T1 lại mạnh ở các trận BO5? Bạn đã khuyên Oner chọn Dr.Mundo, vị tướng cậu ấy chưa từng chơi trong ván 5 trận gặp AL. Nếu thua sẽ bị loại ngay. Lúc đó bạn không căng thẳng sao?

CKTG lần này không suôn sẻ. Từ vòng Play-in, tôi đã không chắc chắn liệu có thể thắng. Trong quá trình đó, liên tục tiến vào vòng trong nhưng phong độ dội không hoàn hảo.

Lý do mạnh ở BO5 phần lớn nhờ kinh nghiệm dày dạn. Đồng đội cũng giữ tâm thế "dù thua cũng phải cố" hơn là "không được phép thua", nên đã thể hiện được kỹ năng vốn có. Và cũng có chút may mắn đi kèm.

Việc chọn Dr. Mundo trận gặp AL là do tôi phán đoán tình huống. Thay vì nghĩ đến thất bại, khoảnh khắc đó tôi quyết định bởi nó đúng đắn. Tôi nghĩ rằng trong thi đấu không thể lúc nào cũng thắng. Vì vậy tôi cố gắng tập trung vào quá trình hơn kết quả.

Dù khó khăn, CKTG 2025 vẫn là mùa giải thành công với T1 và Faker. Ảnh: Riot.

Người hâm mộ cho rằng T1 có nhiều lịch trình bên ngoài nên phong độ trong mùa giải không tốt. Còn tại CKTG do chỉ tập trung vào thi đấu nên thành tích bùng nổ. Faker nghĩ sao về đánh giá này?

Tôi nghĩ game thủ chuyên nghiệp hiện nay không chỉ chơi game giỏi là được. Cần có sự thỏa hiệp ở phần này. Duy trì phong độ là ưu tiên hàng đầu nhưng tôi cũng sẽ không lơ là các hoạt động đối ngoại hay quảng bá văn hóa. Lịch trình trong mùa giải không quá sức. Phong độ đội cũng đã có sự trồi sụt sẵn. Năm tới tôi sẽ cải thiện để làm tốt cả việc thi đấu lẫn các hoạt động bên lề.

Khi Gumayusi rời đi, lời cuối cùng bạn nói với cậu ấy là gì?

Những gì Gumayusi làm cho đội mang rất nhiều ý nghĩa. Thành tích tốt của tập thể có công lớn của cậu ấy. Dù không trực tiếp cảm ơn nhưng tôi đã nói "Cậu đã vất vả rồi" với hàm ý đó.

Elon Musk đã đề nghị trên X về trận đấu giữa mô hình AI và T1. Khi nhận đề nghị này bạn cảm thấy thế nào và tình hình tiến triển ra sao?

Tôi suy nghĩ tích cực về việc ngành game nhận được sự quan tâm từ AI và các công ty BigTech. Tôi được biết năm sau sẽ đấu với Grok và cá nhân rất mong đợi. Cờ vua đã bị AI chinh phục từ lâu và tôi nghĩ LOL một lúc nào đó cũng sẽ bị AI đánh bại. Nhưng năm tới có lẽ chúng tôi sẽ thắng. Tuy nhiên nếu một ngày nào đó AI thắng con người, thì điều đó cũng có ý nghĩa và thú vị riêng.