T1 vô địch, Faker có chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp

Chiều 14/12, Faker và đồng đội ở T1 thắng nhọc nhằn HLE ở chung kết tổng Kespa Cup 2025. Đây mới là lần đầu "quỷ vương" vô địch giải đấu này sau 6 lần tham dự.

Faker khi lên ngồi CKTG lần thứ 6. Ảnh: LOL Esports.

Trận đấu được mệnh danh “derby Gumayusi” khi đội tuyển anh đang khoác áo đối đầu với tổ chức cũ, kết thúc với tỷ số 3:2. Faker và đồng đội có màn chạy đà tốt trước khi mùa giải mới khởi tranh. Sau sự kiện, các tuyển thủ có thời gian ngắn nghỉ ngơi trước khi có mặt tại Việt Nam vào ngày 21-22/12.

Như thường lệ, trận đấu vẫn diễn ra căng thẳng với khoảng cách về mặt trình độ của các tuyển thủ ở mức rất thấp. T1 giành chiến thắng chóng vánh trong ván 1 và 2, trước khi thua thông 2 set còn lại với phong cách thi đấu mạo hiểm và những quân bài “dị”. Ví dụ, lựa chọn Yasuo đi đường giữa của Faker tỏ ra vô hại trong suốt trận. Anh thua đường Mel trong tay Zeka và không đóng góp được nhiều khi thường xuyên bị chết sốc.

Bản lĩnh của T1 trong những trận chung kết vẫn là vũ khí trong tay áo của họ. Khi bị đẩy vào thế chân tường, đội hình này lại tỏ ra bình tĩnh và ít mắc sai lầm hơn hẳn. Bằng cách này, họ có 3 lần vô địch thế giới liên tiếp. Lịch sử tiếp diễn ở trận đấu cuối cùng của Kespa Cup 2025. Ở ván cuối, T1 thắng áp đảo với tỉ số mạng 23-1, không cho đối thủ cơ hội vực dậy.

Đường đến chung kết Kespa Cup của T1. Ảnh: Kespa.

Việc lọt vào trận chung kết với phong độ cao xuyên suốt vẫn là thành tích tốt với đội hình vừa lắp ráp của HLE. Họ vừa có người đi rừng và xạ thủ mới cách đây 2 tuần, chưa có nhiều thời gian gắn kết. Ở phía ngược lại, xạ thủ Peyz cũng mới tham gia cùng đội hình DOFK. Tuy nhiên, việc lắp ráp diễn ra nhanh chóng khi lối chơi không có nhiều khác biệt.

Người chơi trẻ tuổi có phong độ cao, hòa nhập tốt và không khiến cổ động viên nhớ Gumayusi. Vấn đề của T1 vẫn nằm ở lối chơi mạo hiểm, đưa ra quyết định rủi ro dẫn đến đánh rơi chiến thắng.

Sau 6 lần vô địch thế giới, đây mới là lần đầu Faker và T1 có được Kespa Cup. Giải đấu tiền mùa giải thường là giai đoạn thử nghiệm, biến động lớn về meta. Do đó, quân đoàn đỏ thường thích nghi chậm hơn đối thủ dẫn đến thất bại. Việc vô địch giúp Faker lấp đầy bể thành tích bằng việc thắng mọi sự kiện anh từng tham gia. Tuy nhiên, kho cúp vẫn còn thiếu First Stand, giải khởi động mà Riot Game vừa bổ sung vào năm ngoái, khi T1 chưa có cơ hội dự.