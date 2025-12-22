Cô dâu lên mạng mời cưới, 60 khách lạ ngồi kín 10 mâm cỗ

Từ một lời mời trên mạng xã hội, đám cưới của Hương Giang bất ngờ trở nên đặc biệt, khi 60 người xa lạ tìm đến chung vui, ngồi kín 10 mâm cỗ.

Cô dâu mời cưới online, 60 khách lạ đến chung vui Từ lời mời trên mạng xã hội, 60 người đã tìm đến chung vui, góp phần tạo nên không khí sôi động trong đám cưới của Hương Giang.

Ngày 13-14/12, đám cưới của Nguyễn Hương Giang (sinh năm 1997) và Trần Ngọc Chung (sinh năm 1992) diễn ra tại Chương Mỹ, Hà Nội. Cô dâu, chú rể và gia đình bất ngờ đón một "đoàn khách đặc biệt": khoảng 60 người chưa từng quen biết ngoài đời, đến từ lời mời trên mạng xã hội.

Theo đó, những vị khách này có mặt từ khá sớm, chủ động phụ giúp gia đình chuẩn bị cho hôn lễ. Trong bữa tiệc, họ ngồi kín 10 mâm cỗ. Sau khi dùng tiệc, cả nhóm cùng hát hò, nhảy múa, khiến không khí đám cưới thêm sôi động.

"Đến giờ tôi vẫn còn lâng lâng vì dư âm của buổi tiệc hôm đó", Giang chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ý tưởng mời "khách nhà mạng" dự đám cưới đến với Giang khá tình cờ. Cô cho biết mình không có nhiều bạn bè thân thiết. Trong một lần lướt TikTok, Giang nảy ra suy nghĩ mời cộng đồng mạng đến ăn cưới cho vui.

Nghĩ là làm, ngay khi có ảnh cưới, cô chọn một bức ưng ý đăng lên TikTok kèm lời nhắn: "Ngày 13/12 tôi cưới, ở Chương Mỹ (Hà Nội). Ít bạn quá, bạn nào đi ăn cưới không, tôi mời".

"Lời mời đó hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành. Tôi chỉ mong mọi người đến chung vui trong ngày trọng đại", cô dâu chia sẻ.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Hàng nghìn bình luận gửi lời chúc phúc, nhiều người chủ động nhắn tin riêng xin địa chỉ để đến dự. Giang sau đó lập một nhóm trò chuyện gồm những người xác nhận tham gia, vừa để gửi lại lời mời chính thức, vừa tiện trao đổi thông tin.

Đám cưới Hương Giang và Ngọc Chung diễn ra trong 2 ngày 13-14/12.

Trước ngày cưới, cô dâu và nhóm khách lạ còn có buổi gặp mặt để làm quen. Những ngày sau đó, khi Giang bận rộn chuẩn bị hôn lễ, các thành viên trong nhóm tiếp tục hẹn gặp, bàn bạc chuyện cùng nhau đi ăn cưới.

Cô cho biết các bạn trong nhóm đến từ nhiều địa bàn khác nhau của Hà Nội như Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh, Thường Tín, Thạch Thất… Thậm chí, một số người ở xa như Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên), Hòa Bình (nay thuộc Phú Thọ) cũng không ngại đường xa tới chung vui.

Trong nhóm còn có một MC đám cưới và một DJ, góp phần khuấy động không khí, giúp gia đình tiết kiệm chi phí tổ chức.

Để tránh bị động, gia đình Hương Giang cũng lập một nhóm riêng để nắm số lượng khách và lên phương án đón tiếp. Nhờ vậy, mọi khâu chuẩn bị diễn ra suôn sẻ, không xảy ra tình trạng thiếu hay thừa đồ ăn.

"Các bạn mang đến nhiều món quà rất đời thường như bát đĩa, chổi, hót rác, mâm… khiến cả nhà ai cũng bật cười", Giang kể lại.

Điều khiến cô dâu cui mừng nhất là sự ủng hộ từ gia đình. Bố mẹ không phản đối mà còn vui vẻ đón tiếp những vị khách chưa từng quen biết. "Bố mẹ tôi bảo có thêm bạn bè là điều tốt. Hôm các bạn đến, bố mẹ đều ra chào hỏi, tiếp đón rất nhiệt tình", Giang nói.

Cô cho biết sau đám cưới, nhóm bạn quen từ cộng đồng mạng vẫn duy trì liên lạc và dự tính tổ chức thêm một buổi gặp mặt, ăn uống để tiếp tục chung vui. Những ngày sau hôn lễ, các thành viên thường xuyên hẹn nhau tụ tập, không khí rôm rả, gắn kết như những người bạn quen thân từ lâu.

Hương Giang chụp ảnh cùng nhóm bạn mời cưới online.