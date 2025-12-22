Bạn trai của 'hoa khôi bắn súng' lộ diện

Sau màn tương tác gây sốt, Phí Thanh Thảo và Phạm Lý Đức được dân mạng rầm rộ "đẩy thuyền". Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng chia sẻ thông tin nữ xạ thủ xinh đẹp đã có bạn trai.

Phí Thanh Thảo gây chú ý với thành tích thi đấu tốt và nhan sắc ưa nhìn. Ảnh: Minh Chiến.

Sau màn tương tác gây chú ý với trung vệ Phạm Lý Đức trên mạng xã hội hôm 19/12, "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo thu hút sự chú ý. Nhiều người hâm mộ hào hứng "đẩy thuyền", cho rằng nữ xạ thủ và cầu thủ U22 Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt.

Tuy nhiên, đến ngày 22/12, nhiều người chia sẻ thông tin Phí Thanh Thảo đã có bạn trai là Vũ Tiến Nam - thành viên đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam.

Dưới phần bình luận ở các video trên TikTok của Phí Thanh Thảo, nhiều fan đưa ra loạt hình ảnh cô là "hoa đã có chủ". Do nữ xạ thủ không chia sẻ ảnh bạn trai trên trang cá nhân, nhiều người lầm tưởng cô vẫn độc thân, từ đó dẫn đến những suy đoán xoay quanh mối quan hệ với Phạm Lý Đức sau SEA Games 33.

Theo đó, Phí Thanh Thảo và Vũ Tiến Nam đã công khai mối quan hệ từ cuối năm 2024 thông qua những hình ảnh chụp chung được đăng tải trên mạng xã hội.

Những khoảnh khắc thân mật của cặp đôi chủ yếu được đăng tải trên trang cá nhân của Vũ Tiến Nam, từ ảnh sinh hoạt đời thường cho đến các lần xuất hiện cùng nhau trong những chuyến đi, thi đấu.

Phí Thanh Thảo và Vũ Tiến Nam thực hiện bộ ảnh tình tứ cùng nhau. Ảnh: Nam Nam/Facebook.

Trước đó, ngày 8/7, Phí Thanh Thảo từng đăng tải bức ảnh ngồi chung xe với bạn trai nhưng không để lộ gương mặt, kèm dòng chú thích: "Yêu anh như vàng nên đối xử với anh không bạc".

Trong thời gian Phí Thanh Thảo tham dự SEA Games 33, Vũ Tiến Nam cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh và lời nhắn động viên bạn gái. Anh viết: "Cố lên tình yêu nhé. Hẹn kỳ sau chúng mình cố gắng đi cùng nhau, làm gà son cho nhau nhé".

Vũ Tiến Nam là xạ thủ nam kỳ cựu của đội tuyển bắn súng Việt Nam, thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn trong nước và quốc tế.

Năm 2025, Vũ Tiến Nam giành HCV cá nhân nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh tại Giải Vô địch Bắn súng Đông Nam Á 2025. Anh cùng các đồng đội Hà Minh Thành và Phạm Quang Huy cũng mang về huy chương vàng đồng đội nam, tạo dấu ấn cho đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Phí Thanh Thảo (sinh năm 2004) là một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển bắn súng. Tại SEA Games 33, cô chỉ giành một HCB ở nội dung đồng đội 10 m súng trường hơi nữ. Nữ xạ thủ cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân, hướng tới các mục tiêu lớn hơn như vòng loại Olympic và ASIAD 2026.

Những khoảnh khắc đời thường của Phí Thanh Thảo và Vũ Tiến Nam.