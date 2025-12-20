Màn tương tác gây sốt của Lý Đức và 'hoa khôi bắn súng'

Sau trận chung kết SEA Games 33, trung vệ Phạm Lý Đức bình luận dưới đoạn video gây chú ý của "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo, khiến nhiều dân mạng thích thú "đẩy thuyền".

'Hoa khôi bắn súng' công khai mến mộ Lý Đức Sau trận chung kết SEA Games 33, clip do "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo đăng tải, ghi lại khoảnh khắc liên quan đến cầu thủ Phạm Lý Đức, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Tối 19/12, trên kênh TikTok cá nhân, "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ăn mừng sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.



Trong clip, ngay sau khi U22 Việt Nam ngược dòng thắng Thái Lan 3-2 để giành huy chương vàng, trung vệ Phạm Lý Đức giơ tay ăn mừng, ánh mắt hướng thẳng về phía khán đài. Trên khán đài hôm ấy, Phí Thanh Thảo có mặt để cổ vũ đội quân áo đỏ. Cô viết: "Chỉ là fan hâm mộ thôi".

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng chục nghìn tương tác. Dưới phần bình luận, Phạm Lý Đức để lại dòng nhắn ngắn gọn: "Chào thượng úy nhé", nhận về gần 1.500 lượt yêu thích. Không lâu sau, Phí Thanh Thảo đáp lại: "Nào không được trêu bạn đâu".

Màn tương dễ thương của 2 VĐV khiến người hâm mộ thích thú, chia sẻ rộng rãi. Không ít người còn tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi.

Trung vệ Phạm Lý Đức có màn thi đấu ấn tượng trong trận chung kết bóng đá nam đánh bại U22 Thái Lan tại SEA Games 33. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.

Trước đó, tối 18/12, sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) "rực lửa" với trận chung kết được chờ đợi nhất SEA Games 33. Phí Thanh Thảo cho biết đây là lần đầu tiên cô trực tiếp đến sân xem một trận bóng đá.

Khi được hỏi ấn tượng nhất với cầu thủ nào của U22 Việt Nam, nữ xạ thủ thoáng ngập ngừng trước khi trả lời: "Chắc là em thích cầu thủ số 3".

"Cầu thủ số 3" được nhắc đến là trung vệ Phạm Lý Đức (sinh năm 2003), hiện thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội. Trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood, Lý Đức gia nhập CAHN từ đầu mùa giải, chủ yếu đóng vai trò dự bị nhưng sớm được đánh giá cao về tiềm năng. Tháng 3 vừa qua, anh từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

Trong trận chung kết SEA Games 33, Lý Đức gây sức ép trực diện khiến hậu vệ Waris của Thái Lan lúng túng phản lưới nhà, giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 và mở ra chiến thắng kịch tính 3-2 sau 120 phút thi đấu.

Với Phí Thanh Thảo, SEA Games 33 chưa phải kỳ đại hội trọn vẹn khi cô chỉ giành một HCB ở nội dung đồng đội 10 m súng trường hơi nữ. Nữ xạ thủ cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân, hướng tới các mục tiêu lớn hơn như vòng loại Olympic và ASIAD 2026.

"Hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo giành một HCB ở nội dung đồng đội 10 m súng trường hơi nữ tại SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.

