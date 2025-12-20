Những 'cặp đôi vàng' có chuyện tình tỏa sáng ở SEA Games 33

Mỹ Tiên - Thanh Bảo cũng có chuyện tình tỏa sáng khi cùng tham gia thi đấu ở xứ Chùa Vàng. Trong ngày thi đấu 13/12, "tiên cá" 20 tuổi đã có tình huống không vui khi bị lãnh đạo Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam có những trao đổi ngay dưới bục nhận huy chương. Để bày tỏ ủng hộ bạn gái, Thanh Bảo đã làm biểu tượng tay chữ T khi giành HCV 200 m bơi ếch nam ngay sau đó. Đây không phải lần đầu tiên chàng "hoàng tử" của đường đua xanh bày tỏ tình cảm lãng mạn với nửa kia một cách công khai. Ảnh: Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thanh Bảo/Facebook.