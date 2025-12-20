Những 'cặp đôi vàng' có chuyện tình tỏa sáng ở SEA Games 33

|
Ngày 16/12, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên (20 tuổi) đăng bức hình kỷ niệm cùng bạn trai Phạm Thanh Bảo (24 tuổi) để khép lại hành trình tại SEA Games 33. "Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình này của em", cô viết. Tại đại hội thể thao lần này, Mỹ Tiên giành tới 7 huy chương, với 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong khi đó "hoàng tử ếch" Thanh Bảo cũng thống trị bơi ếch tại SEA Games 2025 với "cú đúp" huy chương vàng. Ảnh: Võ Thị Mỹ Tiên/Facebook.
Mỹ Tiên - Thanh Bảo cũng có chuyện tình tỏa sáng khi cùng tham gia thi đấu ở xứ Chùa Vàng. Trong ngày thi đấu 13/12, "tiên cá" 20 tuổi đã có tình huống không vui khi bị lãnh đạo Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam có những trao đổi ngay dưới bục nhận huy chương. Để bày tỏ ủng hộ bạn gái, Thanh Bảo đã làm biểu tượng tay chữ T khi giành HCV 200 m bơi ếch nam ngay sau đó. Đây không phải lần đầu tiên chàng "hoàng tử" của đường đua xanh bày tỏ tình cảm lãng mạn với nửa kia một cách công khai. Ảnh: Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thanh Bảo/Facebook.
Là "cặp đôi vàng" của làng bơi lội Việt Nam, chuyện tình của Mỹ Tiên và Thanh bảo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2023. Trên mạng xã hội, Thanh Bảo không ngại chia sẻ những dòng cảm xúc ngọt ngào dành cho bạn gái, cũng là đàn em thân thiết đã đồng hành nhiều năm tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ. Ảnh: Võ Thị Mỹ Tiên, Phạm Thanh Bảo/Facebook.
Tối 13/12, Nguyễn Thị Ngọc (ngồi bên trái) cùng các đồng đội Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, và Tạ Ngọc Tưởng xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam bước lên bục cao nhất, đồng thời phá sâu kỷ lục SEA Games trước đó do đội Thái Lan thiết lập tại kỳ đại hội năm 2021 diễn ra ở Việt Nam (3 phút 19 giây 29). Sau chiến thắng này, chồng của Nguyễn Thị Ngọc là VĐV điền kinh Trần Đình Sơn đã trao nụ hôn ngọt ngào để chúc mừng. Ảnh: Minh Chiến.
Vợ chồng Nguyễn Ngọc (sinh năm 2002) và Đình Sơn (sinh năm 1997) là hai trong số 11 VĐV quê Hà Tĩnh tham dự SEA Games 33. Tại kỳ SEA Games trước đó, cặp đôi cũng đã đồng hành cùng nhau. Đình Sơn là VĐV tài năng từng giành 2 HCV tại SEA Games 30 (2019) và 1 HCV 4x400 m hỗn hợp nam nữ tại SEA Games 32 (2023). Ảnh: Ngọc Burrin/Facebook.
Đình Sơn và vợ quen nhau khi cùng tập luyện tại lò đào tạo điền kinh Trung tâm thể thao Hà Tĩnh. Do cùng chung cự ly sở trường, nên cả hai có nhiều điểm chung để cùng chia sẻ. Năm 2018, Đình Sơn ngỏ lời yêu vào đúng ngày sinh nhật của mình và được nửa kia đồng ý. Cả hai ngày càng gắn bó và quyết định gắn bó trọn đời. Ảnh: Ngọc Burrin/Facebook.
Từ cuối tháng 11, thông tin "cặp đôi vàng” của làng thể thao Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Lê Đức Phát cùng nằm trong danh sách tham dự SEA Games tại Thái Lan khiến những người hâm mộ chú ý. Ánh Nguyệt (sinh năm 2001) nổi tiếng là "hoa khôi" bắn cung, trong khi Đức Phát (sinh năm 1998) được biết đến với nhiều thành tích ở môn cầu lông. Tuy nhiên, cả hai đều không đạt được thành tích tại đại hội thể thao lần này. Ảnh: Đỗ Thị Ánh Nguyệt/Facebook.
Ánh Nguyệt (sinh năm 2001) và Đức Phát (sinh năm 1998) công khai hẹn hò sau khi cùng tham dự Thế vận hội Paris năm ngoái. Hồi tháng 8, "hoa khôi" bắn cung đăng bộ ảnh lãng mạn để kỷ niệm tròn một năm yêu với bạn trai. Đều hoạt động trong lĩnh vực thể thao, Đức Phát và Ánh Nguyệt luôn ủng hộ sự nghiệp thi đấu của đối phương. Ảnh: Đỗ Thị Ánh Nguyệt/Facebook.
Lê Đức Phát từng vô địch nhiều giải đấu quốc nội, giành thành tích ở các giải quốc tế và được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Trong khi đó, Ánh Nguyệt là một trong những tài năng sáng giá của bắn cung, từng tham dự hai kỳ Thế vận hội liên tiếp: Olympic Tokyo 2020 và Olympic Paris 2024. Ảnh: Đỗ Thị Ánh Nguyệt/Facebook.
