'Hot girl wushu' 21 tuổi giành HCB ngay lần đầu dự SEA Games

Sáng 15/12, Đặng Trần Phương Nhi - tuyển thủ wushu Việt Nam - thi đấu ở nội dung taolu (biểu diễn) tại SEA Games 33. Nữ VĐV sinh năm 2004 tranh tài ở nội dung toàn năng nữ với 3 bài thi: nam đao, nam quyền và nam côn. Cô hoàn thành trọn vẹn cả 3 bài biểu diễn, đạt tổng điểm 29.112, qua đó xếp hạng nhì chung cuộc và giành HCB. Đây cũng là tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của cô.
Đáng chú ý, thành tích này càng thêm giá trị khi Phương Nhi bước vào cuộc tranh tài trong tình trạng gặp vấn đề ở vùng cổ và cánh tay. Dù vậy, nữ VĐV vẫn nén đau, giữ sự tập trung cao độ để hoàn thành đầy đủ các nội dung, thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ và quyết tâm của một tuyển thủ trẻ.
Trước đó, Phương Nhi từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi cùng đội tuyển wushu Việt Nam giành chức vô địch tại Giải vô địch thế giới 2023 tổ chức ở Mỹ, qua đó được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của wushu Việt Nam.
Dù đạt thành tích ấn tượng khi còn trẻ, Phương Nhi cho biết bản thân cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong tập luyện, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh, đàn chị để hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh thi đấu.
Trưởng thành từ lò đào tạo wushu Hà Nội, Phương Nhi không chỉ gây ấn tượng bởi chuyên môn mà còn thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn. Cô cũng tự tin với đôi mắt một mí bởi đây là nét riêng mà nữ VĐV cho rằng tạo nên sự khác biệt của bản thân.
Trên mạng xã hội, nữ VĐV khá kín tiếng, chỉ thường chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường giản dị khi đi chơi, du lịch cùng bạn bè.
Với vóc dáng cân đối và khuôn mặt dễ thương, Phương Nhi yêu thích phong cách ăn mặc đơn giản, khỏe khoắn, phù hợp với lứa tuổi, cho thấy hình ảnh năng động, trẻ trung.
