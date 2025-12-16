'Hot girl wushu' 21 tuổi giành HCB ngay lần đầu dự SEA Games

Sáng 15/12, Đặng Trần Phương Nhi - tuyển thủ wushu Việt Nam - thi đấu ở nội dung taolu (biểu diễn) tại SEA Games 33. Nữ VĐV sinh năm 2004 tranh tài ở nội dung toàn năng nữ với 3 bài thi: nam đao, nam quyền và nam côn. Cô hoàn thành trọn vẹn cả 3 bài biểu diễn, đạt tổng điểm 29.112, qua đó xếp hạng nhì chung cuộc và giành HCB. Đây cũng là tấm huy chương SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của cô.