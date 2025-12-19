Hoàng Đức, Quang Hải dở khóc dở cười trong lần đầu tiên 'đi bão'

Trong khi Quang Hải phấn khích hò reo, nhảy múa cùng người dân, Hoàng Đức bất ngờ khi fan cuồng nhiệt kéo rách cả áo trong lần đầu xuống đường "đi bão".

Hoàng Đức bị fan vây kín, kéo rách áo trong lần đầu 'đi bão' Nguyễn Hoàng Đức có lần đầu tiên xuống đường "đi bão" để ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam. Anh bất ngờ khi hàng chục fan nhận ra, vây kín xin chụp ảnh.

Tối 18/12, sau khi đội U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, hàng triệu người hâm mộ nước nhà đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng. Hình ảnh tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng "đi bão" cùng người dân trên đường phố Gia Lai lập tức thu hút hàng triệu lượt xem.

Dân mạng bày tỏ thích thú bởi Quang Hải là đại diện trong lứa "người hùng" Thường Châu, góp công tạo nên kỳ tích của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018. Chiến thắng năm đó cũng mở màn cho trào lưu "đi bão" của fan Việt mỗi khi đội bóng nước nhà giành vinh quang.

Quang Hải lần đầu "đi bão". Ảnh cắt từ clip.

Chiều 19/11, tiền vệ sinh năm 1997 đăng video vui nhộn khi "đi bão" lên kênh TikTok của mình, nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt xem chỉ sau ít tiếng. "Lần đầu Hải được đi bão. Việt Nam vô địch", anh viết.

"Lần đầu đi bão là đúng rồi, vì Hải toàn là người tạo ra bão mà", "Chính chủ đu trend mình tạo ra không biết cảm xúc sao nhỉ?", "Người tạo ra trend đi bão giờ cũng đi bão", "Chợt nhận ra 2018 đã là chuyện của 7 năm trước, bồi hồi quá" - người theo dõi để lại bình luận hài hước.

Trong video, Quang Hải mặc đồng phục CLB Công an Hà Nội, tay cầm kèn vuvuzela, nhún nhảy đầy phấn khích cùng đám đông xung quanh. Những người dân nhanh chóng nhận ra và vây quanh để xin chụp hình chung. Quang Hải vui vẻ giao lưu với mọi người với nụ cười hồ hởi.

Hoàng Đức bất ngờ khi hàng chục fan vây kín trong lần đầu xuống đường "đi bão". Ảnh: Nguyễn Hoàng Đức.

Không riêng Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức cũng chia sẻ clip khi lần đầu tiên "đi bão". Anh còn đăng đoạn tin nhắn nhờ bạn thân "đón đi bão" bằng xe máy "để cho biết".

Khác với những lần xem lại cảnh hàng triệu người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng do mình và đồng đội tạo nên, lần đầu ăn mừng chiến thắng của các đàn em tuyển U22 của Hoàng Đức cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ.

Ban đầu, anh hồ hởi cầm cờ Tổ quốc, mang theo niềm vui khi lần đầu hòa vào không khí ăn mừng chiến thắng trên đường phố.

Nhưng chỉ một lúc sau, anh đã bất ngờ khi hàng chục fan nhận ra và vây kín để xin chụp hình. Có lúc, anh bất lực lọt thỏm giữa đám đông. "Anh chị em nào hôm qua kéo, lôi, rách cả áo em", anh nói vui.

Tối 18/12, cổ động viên Việt lại thêm một lần nữa "đi bão" khi đội U22 có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Thái Lan ngay trên đất Thái để mang về tấm huy chương vàng SEA Games đầy cảm xúc.

Chiến thắng, nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc của "Những chiến binh sao vàng" khiến người hâm mộ cảm phục, nuôi hy vọng về một thế hệ trẻ tiếp nối thành công của những đàn anh như Quang Hải hay Hoàng Đức.

Quang Hải 'đi bão' Quang Hải hòa vào dòng người "đi bão", ăn mừng cực sung sau chiến thắng của U22 Việt Nam