Tắm xong quên khóa vòi nước, cô gái khiến cả tòa chung cư đóng băng

Một người phụ nữ ở Trung Quốc quên khóa vòi nước sau khi tắm, khiến nước rò rỉ rồi đóng băng, biến cả khu dân cư thành "sân trượt băng" qua một đêm.

Nước đổ xuống thành băng trên bức tường bên ngoài của tòa nhà. Ảnh: Douyin.

Người phụ nữ họ Wang, sống tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đã đăng video xin lỗi cư dân khu phố vào ngày 16/1 sau sự việc, theo Xianfeng News.

Trong đoạn clip, cô cho biết tối hôm trước mình tắm xong nhưng quên khóa vòi nước của hệ thống nước nóng năng lượng Mặt Trời đặt trên mái nhà. Nước tiếp tục chảy vào bồn chứa và rò rỉ suốt 9 tiếng đồng hồ.

Đến sáng hôm sau, toàn bộ lượng nước tràn ra ngoài đã đóng băng do nhiệt độ xuống thấp.

"Con đường trơn băng mà mọi người thấy sáng nay là do tôi gây ra. Tôi rất xin lỗi vì sai sót này", Wang nói.

Đoạn video khác do gia đình ghi lại cho thấy nước từ bồn chứa trên mái nhà chảy dọc theo tường, đổ xuống mặt đường bên dưới. Thời điểm đó, nhiệt độ ban đêm ở Lan Châu giảm xuống -8 độ C, khiến nước nhanh chóng đóng băng.

Người đầu tiên phát hiện sự việc là cha của Wang, người có thói quen dậy sớm tập thể dục mỗi ngày. Khoảng 6h sáng, ông thấy mặt đường phủ đầy băng nhưng ban đầu nghĩ nước rò rỉ từ nhà khác. Chỉ sau đó, ông mới nhận ra nguồn nước xuất phát từ chính căn hộ của gia đình.

Ngay lập tức, ông gọi con gái xuống cùng xúc băng để xử lý. Mẹ của cô cũng chạy đi mua muối tại các cửa hàng tạp hóa gần đó để rải lên mặt đường làm tan băng, đến mức nhiều cửa hàng hết sạch muối.

Cha mẹ của Wang được nhìn thấy đang dọn băng trên con đường bên ngoài vào sáng sớm. Ảnh: Douyin.

"Nếu sáng nay ai đó không mua được muối, tôi thật lòng xin lỗi", Wang nói thêm.

Cô cho biết cha mình đã trách mắng rất nặng vì cảm thấy xấu hổ trước hàng xóm. Sau đó, nhân viên ban quản lý khu dân cư cũng tham gia hỗ trợ dọn dẹp lớp băng trên đường. Rất may, không có ai bị thương trong sự cố này.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền và gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. Nhiều người cho rằng gia đình đã kịp thời nhận lỗi và khắc phục hậu quả, vì vậy cộng đồng nên thông cảm.

"Cô ấy đã thú nhận sai lầm của mình và gia đình cô ấy đã xử lý hậu quả một cách kịp thời. Tôi nghĩ rằng các cư dân trong cộng đồng nên tha thứ cho cô ấy", một người dùng Internet cho biết.

Một bình luận khác hài hước nói rằng sự việc này "đã giúp cứu lấy cả cánh đồng muối".