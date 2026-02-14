Hố tử thần bất ngờ mở toác, 'nuốt chửng' con đường đông đúc ở TQ

Một hố sụt khổng lồ "nuốt" trọn đoạn đường tại Thượng Hải (Trung Quốc), khiến nhiều người ở hiện trường bỏ chạy tán loạn.

Cận cảnh hố tử thần 'nuốt chửng' con đường ở Trung Quốc Camera ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một hố sụt khổng lồ bất ngờ mở ra, "nuốt chửng" mặt đường và buộc các công nhân xây dựng ở Thượng Hải (Trung Quốc) phải tháo chạy thoát thân.

Ngày 11/2, camera giám sát ghi lại toàn cảnh vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ đường Li’an và Qixin ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Đoạn video cho thấy hố sụt khổng lồ bất ngờ hình thành tại một công trường, ở nút giao mới xây trong thành phố. Trong phút chốc, mặt đường vỡ toác và rơi xuống hố, cuốn theo nhiều tấm rào chắn lớn, theo Al Jazeera.

Các công nhân xây dựng ở hiện trường bỏ chạy tán loạn, trong khi máy móc và thiết bị rơi xuống khoảng không sâu hoắm. Một cabin di động rớt thẳng vào hố, tạo nên đám bụi mù mịt.

May mắn, giới chức địa phương cho biết không có thương vong hay người bị thương trong vụ việc. Khu vực xuất hiện hố tử thần đang được triển khai các hạng mục thi công ngầm quy mô lớn cho một tuyến metro mới.

Nhiều sự cố tương tự từng được ghi nhận ở nhiều địa điểm khác. Đầu tháng này, một trạm xăng tại Cairo (Ai Cập) đã bị “nuốt chửng” bởi vụ sạt đất.

Camera an ninh ghi lại cảnh tượng mặt đất bất ngờ sụp xuống, tạo thành miệng hố sâu khoảng 15 m. Nhiều người đứng sát đó vội vã bỏ chạy, trong khi một chiếc ôtô tăng tốc rời khỏi hiện trường trong hoảng loạn.

Ít nhất 2 người có mặt bên trong trạm xăng khi mặt đất bất ngờ sụp xuống. Truyền thông Ai Cập cho biết một số nạn nhân bị thương nặng và gãy xương.

Tháng 9 năm ngoái, một hố sụt sâu gần 50 m cũng xuất hiện tại Bangkok (Thái Lan), “nuốt” một phần tuyến đường đông đúc.