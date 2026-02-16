Trúng iPhone 17 Pro Max ở tiệc tất niên, mở hộp chỉ thấy gạch

Tưởng trúng iPhone 17 Pro Max trong tiệc tất niên công ty, Jiang Jiang (Trung Quốc) sững sờ khi mở hộp ra chỉ thấy gạch men và kẹo bên trong.

Hộp quà không có iPhone như hứa hẹn khiến người đàn ông bức xúc. Ảnh: Weibo.

Jiang Jiang, đến từ tỉnh Quảng Đông (miền nam Trung Quốc), cho biết tại buổi tiệc cuối năm, công ty đã xướng tên anh là người trúng giải đặc biệt: một chiếc iPhone 17 Pro Max.

Trong niềm phấn khích, Jiang mang nguyên hộp quà về nhà, chờ đến lúc mở ra để tạo bất ngờ cho vợ, theo SCMP.

Theo đoạn video Jiang đăng tải trên mạng xã hội, phần thưởng được chuẩn bị khá công phu: một hộp iPhone 17 Pro Max, túi giấy của hãng cùng hóa đơn in rõ giá 9.988 nhân dân tệ (khoảng 1.450 USD ). Ngay tại buổi tiệc, lãnh đạo công ty cũng công bố tên giải thưởng và giá tiền trước đông đảo nhân viên.

Jiang cho biết mọi người đều tin anh đã trúng một chiếc điện thoại thật. Thế nhưng, khi mở hộp tại nhà, anh sững sờ phát hiện bên trong chỉ có hai thanh chocolate, ba cây kẹo mút và vài miếng gạch men.

"Tôi cứ nghĩ mình là người chiến thắng lớn nhất của buổi tiệc, ai ngờ lại thành người thua cuộc", Jiang nói.

Trước nghi ngờ của nhiều người rằng ban tổ chức đã bí mật tráo chiếc điện thoại thật bằng những món đồ rẻ tiền, Jiang cho biết đây chỉ là trò đùa do quản lý nhóm của anh nghĩ ra.

Jiang nói thêm nơi anh làm việc là một bệnh viện và ban lãnh đạo không hề phê duyệt việc trúng iPhone 17 làm giải thưởng. Theo anh, giải nhì của buổi tiệc cũng chỉ là một chiếc gối.

"Tôi đã mong năm 2026 sẽ bắt đầu bằng một điều may mắn. Không ngờ buổi tiệc tất niên lại biến thành ngày Cá tháng Tư đối với tôi", Jiang chia sẻ.

Dù khẳng định bản thân không thực sự cần chiếc điện thoại, Jiang cho biết anh yêu cầu người bày trò phải công khai xin lỗi.

Tại Trung Quốc, nhiều công ty thường tổ chức tiệc tất niên vào dịp Tết Nguyên đán. Câu chuyện của Jiang nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, đồng thời chia sẻ về những phần thưởng "khó hiểu" tại công ty mình.

Một người cho biết giải đặc biệt ở công ty họ chỉ là buổi gặp riêng với sếp. Người khác nói phần thưởng là được chụp ảnh cùng sếp và xin chữ ký của lãnh đạo.

"Liệu tôi có thể xin chữ ký của sếp vào hợp đồng tăng lương không?", một cư dân mạng bình luận. "Những phần thưởng như vậy chỉ cho thấy công ty thiếu tôn trọng nhân viên và khá keo kiệt", một người khác nhận xét. "Tiệc tất niên nên là dịp để ghi nhận sự nỗ lực của nhân viên, chứ không phải để lấy lòng sếp", một ý kiến khác cho hay.