Tài xế bỏ bữa chạy đơn vẫn không kịp giao hàng Tết

Một ngày trước khi sang năm mới, nhiều tài xế công nghệ vẫn trong guồng quay gấp gáp. Anh Hòa phải bỏ bữa trưa để kịp giao hàng cho những vị khách cuối cùng trên đường về quê.

Bác tài tất bậc giao hàng ngày cận Tết. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Ngày 28 tháng Chạp, khi chỉ còn vài chuyến xe khách cuối cùng rời bến, chị Lan, chủ một cửa hàng quà Tết tại Hà Nội, buộc phải chấp nhận hoãn hàng chục đơn gửi về quê sang sau Tết. Một số thùng quà đã đóng kín đành xếp lại trong góc kho vì không tìm được shipper nhận cuốc.

"Khách sốt ruột, mình cũng sốt ruột, nhưng gọi mãi không có tài xế", chị nói.

Không chỉ các đơn đường dài, ngay cả những đơn giao nội thành trong bán kính vài km cũng bắt đầu trễ hẹn. Nhiều cửa hàng phải chia nhỏ đơn, đặt sớm hơn bình thường hoặc nhờ người quen hỗ trợ để kịp giao cho khách.

Trong khi đó, người dân đặt xe đi làm, đi chợ hay ra bến xe vẫn phải liên tục làm mới ứng dụng, chờ đợi từng cuốc xe được nhận giữa bối cảnh tài xế ngày càng thưa dần những ngày cận Tết.

Đơn hàng xếp sẵn nhưng thiếu người nhận cuốc

Sáng 15/2 (tức 28 tháng Chạp), tại một cửa hàng quà Tết ở phường Vườn Lài, TP.HCM, chị Lê Hồng Anh, chủ tiệm, kiểm tra lại danh sách đơn cần giao trong ngày. Các giỏ quà đã được đóng gói từ tối hôm trước, dán sẵn thông tin người nhận. Trên bàn, điện thoại của chị liên tục mở ứng dụng giao hàng, nhưng nhiều lần bấm đặt vẫn chưa có tài xế nhận.

Theo chị Hồng Anh, hai ngày 28 và 29 Tết Âm lịch là giai đoạn cao điểm cuối cùng của việc giao quà. Khách đặt gấp, cần gửi nhanh, nhưng nguồn tài xế đã giảm đáng kể. Có những đơn đã đóng gói từ sáng nhưng đến chiều vẫn còn nằm tại cửa hàng.

Một góc phòng được dùng để xếp các đơn đã hoàn tất, phân theo từng khu vực giao. Những giỏ quà chờ tài xế nhận cuốc trở thành hình ảnh quen thuộc trong những ngày này.

"Không còn cách nào khác. Có lúc tôi phải nhờ người quen chạy ngoài ứng dụng, hoặc gọi từng người xem họ có thể nhận không", chị nói.

Ở phường Bình Thạnh, chị Thu Phương, chủ một tiệm bánh handmade, cũng trải qua tình trạng tương tự. Một số đơn bánh khách đặt để mang về quê được hoàn tất từ sáng, nhưng đến đầu giờ chiều vẫn chưa tìm được shipper.

Chị Phương cho biết trong hai ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, chị không nhận thêm đơn giao trong ngày, mà chỉ xử lý những đơn đã chốt trước đó. Bí quá, chị phải xin khách lùi giờ giao hoặc đề nghị họ qua lấy trực tiếp nếu tiện đường. "Thời điểm này không còn chuyện giao ngay trong vài giờ. Phải tính trước 1-2 ngày", chị nói.

Hàng hóa chất đống đợi giao những ngày cận Tết. Ảnh: Phương Lâm.

Suốt một tuần nay, chị Hoàng Phương, sống tại Hà Nội, bắt đầu ngày làm việc của mình bằng việc mở ứng dụng gọi xe từ lúc 7h30 sáng, sớm hơn trước đây khoảng 15 phút. Quãng đường từ nhà chị ở phường Hà Cầu đến công ty tại phường Thanh Xuân dài khoảng 8-9 km, vốn quen thuộc và dễ đặt xe. Nhưng những ngày cận Tết, hành trình này trở nên khó đoán định.

"Có hôm tôi chờ 20-30 phút vẫn chưa có tài xế nhận cuốc. Đặt lại nhiều lần mới có người nhận, nên có hôm đi làm muộn, chị kể.

Trước đây, mỗi chuyến đi của chị chỉ dao động khoảng 50.000-60.000 đồng. Hiện tại, giá hiển thị trên ứng dụng tăng lên 90.000-100.000 đồng, nhưng việc có tài xế nhận hay không lại là chuyện khác.

Buổi chiều, tình hình không khá hơn. 17h30 tan làm, chị mở ứng dụng đặt xe về nhà. Sau gần một giờ không có tài xế nhận, chị phải đi bộ ra khu vực gần công ty, nơi có nhiều xe hơn, và chấp nhận mức giá 100.000-120.000 đồng cho quãng đường chưa đến 10 km. Nhưng ngay cả khi đã có xe, hành trình về nhà vẫn kéo dài 1,5-2 tiếng do ùn tắc cục bộ tại một số trục đường chính.

Bỏ bữa trưa để giao hàng

Từ phía những người trực tiếp cầm lái, câu chuyện lại là chuỗi những lựa chọn liên tục: nhận hay không nhận, đi xa hay đi gần, chở người hay giao hàng. Anh Trần Văn Hòa, tài xế công nghệ tại TP.HCM, cho biết càng cận Tết, lượng tài xế trên đường càng thưa.

"Nhiều anh em đã về quê từ sớm, người ở lại thì cũng chọn giờ chạy cầm chừng, nên đơn dồn lại rất nhiều. Điện thoại của tôi liên tục báo đơn, có lúc chưa kịp hoàn thành chuyến trước, hệ thống đã đẩy thêm chuyến mới", anh nói.

Anh Hòa kể, những ngày 27-28 Tết, guồng quay gần như không có điểm dừng. Nhiều thời điểm anh chỉ kịp uống vội chai nước rồi lại nổ máy. "Có hôm tôi nhịn luôn bữa trưa, vì chỉ cần chậm một chút là khách lỡ chuyến xe về quê", anh nói.

Trung bình mỗi ngày anh giao khoảng 30 đơn (nhiều hơn 5 đơn so với ngày thường), phần lớn là quà Tết, bánh mứt, đồ dùng cá nhân được gửi gấp.

"Mỗi cuốc giao là một lần chạy đua với thời gian, phía sau là người gửi thấp thỏm, phía trước là chuyến xe khách sắp lăn bánh", anh Hòa nói.

Bên cạnh đó, theo anh, số lượng tài xế hoạt động trong giai đoạn này giảm đáng kể. "Nhóm bạn chạy chung với tôi, hơn một nửa đã nghỉ từ 27 Tết để về quê miền Tây, miền Trung. Người ở lại thì vừa chạy vừa thu xếp việc nhà nên số chuyến không nhiều", anh nói.

Anh Ngọc đắn đo mỗi lần nhận cuốc dịp cận Tết. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hồng Ngọc (30 tuổi, Hà Nội) cho biết những ngày này anh chạy trung bình 15 chuyến mỗi ngày, tăng 4-5 chuyến so với ngày thường.

"Cận Tết áp lực lắm. Tôi gặp nhiều tình huống oái oăm từ lúc làm nghề tới giờ", anh chia sẻ.

Một tình huống phổ biến là khách đặt cùng lúc 2-3 ứng dụng. Tài xế nào đến trước sẽ được đi, những cuốc còn lại bị hủy. “Có khi mình đã chạy gần tới nơi, khách hủy vì xe khác đến trước. Mất thời gian di chuyển nhưng không có thu nhập", anh Ngọc chia sẻ.

Áp lực giao thông dịp cuối năm cũng là nỗi ám ảnh. Đường tắc, khách mang theo nhiều đồ đạc, việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, đòi hỏi anh Ngọc phải tập trung cao độ để chuyến đi an toàn.

Không chỉ vậy, việc nhân giá cước dịp cao điểm không còn ổn định như trước. Tài xế phải tính toán kỹ trước khi nhận chuyến, quãng đường bao xa, giá cước chia theo km có hợp lý không, có đi vào tuyến tắc đường hay không.

"Tôi cũng cân nhắc chứ không phải cứ có cuốc là chạy đâu", anh Ngọc nói.

Theo anh, những cuốc đường dài tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn, nhất là việc sai lệch quãng đường hiển thị trên ứng dụng. Có trường hợp đồng nghiệp của anh phải đi xa hơn 4 km so với tính toán ban đầu nhưng không được hệ thống hỗ trợ bồi thường, mà phải tự thương lượng với khách.

Anh cho rằng thu nhập nhìn chung xứng đáng với công sức, nhưng khá áp lực, nhất là với những người coi đây là nghề chính. Nhóm này phải chịu sức ép lớn về tỷ lệ nhận đơn, hủy chuyến và đánh giá sao.

Đặc biệt, anh không nhận các đơn đặt sai dịch vụ hoặc có tiền ứng COD quá cao. Theo nam tài xế, việc đặt sai dịch vụ không chỉ khiến tài xế thiệt thòi về giá cước mà còn tiềm ẩn rủi ro mất hàng của khách vì ứng dụng sẽ không chịu trách nhiệm nếu loại hình hiển thị không đúng. Còn với COD giá trị lớn, nguy cơ lừa đảo khiến nhiều tài xế từng mất tiền oan.