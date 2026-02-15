Cô gái yêu chàng trai Nhật kém 6 tuổi, đưa về Hải Phòng ăn Tết

Sato từng vài lần về nhà Nghiêm Linh ở Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) chơi, nhưng đây là cái Tết Nguyên đán đầu tiên chàng trai Nhật Bản trải qua cùng gia đình bạn gái.

Nghiêm Linh (sinh năm 1998) hiện là du học sinh tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc). Bạn trai cô là Sato, quốc tịch Nhật Bản, kém cô 6 tuổi, học cùng trường. Dù chung giảng đường, đến cuối năm 2 đại học, Linh mới biết đến Sato qua một người bạn chung.

Tháng 7/2024, Linh dẫn Sato và một người bạn Nhật Bản khác đi du lịch Việt Nam một tuần. Trước chuyến đi, cả nhóm hẹn gặp ăn tối để làm quen.

“Ấn tượng đầu tiên của tôi về Sato là một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Hôm đó, tôi là người chủ động bắt chuyện”, Linh kể.

Trước đó, Linh không thích con trai kém tuổi. Tuy nhiên, sau một tuần du lịch Việt Nam, cả cô và Sato dần có thiện cảm với nhau.

Kết thúc chuyến đi, trở lại Bắc Kinh, cặp đôi có buổi hẹn riêng. Trong bữa ăn, cả hai thổ lộ tình cảm và bất ngờ khi biết đối phương cũng có cảm xúc tương tự. Biết Sato ngại ngùng nên Linh chủ động đề nghị hai đứa hẹn hò chính thức. Từ đó, họ bắt đầu yêu nhau.

Thử thách từ nhà gái

Khi con gái chia sẻ việc yêu bạn trai người Nhật kém 6 tuổi, bố mẹ Linh nghĩ cô nói đùa. Sau đó biết con nghiêm túc, gia đình không phản đối nhưng khá lo lắng.

"Bố mẹ tôi sợ con gái lấy chồng xa, ít có cơ hội về nhà. Việc Sato còn trẻ cũng khiến người lớn băn khoăn về sự chín chắn của anh", cô kể.

Linh hiểu tâm lý của phụ huynh nên chủ động đưa bạn trai về Việt Nam nhiều lần để đôi bên có cơ hội tiếp xúc. Qua những lần gặp gỡ, bố mẹ Linh dần cảm nhận được sự chân thành của Sato.

Dù hơn người yêu 6 tuổi, Linh chia sẻ anh là người điềm tĩnh và chững chạc hơn.

Linh và Sato đã hẹn hò hơn 1,5 năm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Linh là chuyến sang Nhật Bản năm ngoái để ra mắt gia đình bạn trai. Cô ở lại nhà Sato gần một tuần.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách Sato nói về tôi trước mặt bố mẹ. Lúc nào bạn ấy cũng quan tâm, chăm sóc bạn gái”, Linh chia sẻ.

Lần đầu đón Tết Việt

Ngay từ những ngày chuẩn bị, Sato đã tỏ ra thích thú. Anh bất ngờ khi thấy không khí Tết từ việc mua đào, quất, chọn áo dài đến việc cả nhà dọn dẹp, trang trí. Ở Nhật chỉ đón Tết Dương lịch nên việc lần đầu được trải nghiệm Tết Âm lịch ở Việt Nam khiến Sato không giấu được sự tò mò và háo hức.

Linh chia sẻ bạn trai cô chuẩn bị phong bao lì xì để mừng tuổi bố mẹ và các em nhỏ. Anh cũng học các câu chúc Tết bằng tiếng Việt để sử dụng trong những ngày đầu năm. Cùng gia đình bạn gái dọn nhà, trang trí cây đào, anh nói mình có cảm giác như đang ở chính ngôi nhà của mình và thêm yêu Việt Nam.

Yêu xa nên văn hóa không tránh khỏi khác biệt về ngôn ngữ, lối sống và cách suy nghĩ. Linh cho rằng cả hai từng có những bất đồng, nhưng thay vì né tránh, họ chọn cách trao đổi thẳng thắn.

“Tôi nghĩ yêu cũng cần phải học. Nếu có khác biệt, chúng tôi sẽ nói chuyện để tìm tiếng nói chung”, cô nói.

Sau hơn 1,5 năm bên nhau, Linh cảm nhận mình thay đổi nhiều. Cô học được sự kiên trì và nhẫn nại khi ở cạnh Sato.

Sau kỳ nghỉ Tết tại Việt Nam, cả hai sẽ trở lại Bắc Kinh tiếp tục việc học. Linh cho biết họ nghiêm túc với mối quan hệ này và mong muốn trong tương lai có thể ở gần nhau.