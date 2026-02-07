Tiệc tất niên: Sếp diễn văn nghệ, nhân viên trúng iPhone 17

Tiệc tất niên của nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM, Hà Nội ngày càng được đầu tư bài bản, từ sân khấu, ca sĩ đến các hoạt động vinh danh và giải thưởng.

Tháng 1 vừa qua, tiệc tất niên công ty (Year End Party - YEP) của Hồ Thủy Tiên gây dấu ấn với sự đầu tư bài bản và sáng tạo trong khâu dàn dựng. Từ sân khấu hoành tráng ứng dụng công nghệ 3D mapping hiện đại đến không gian check-in được thiết kế với robot, hộ chiếu và thư mời mang đậm dấu ấn văn hóa riêng của doanh nghiệp.

"Về phần âm nhạc, Liz Kim Cương và (S)TRONG Trọng Hiếu là hai nghệ sĩ được lựa chọn biểu diễn tại YEP của công ty", Tiên chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không chỉ riêng công ty của Tiên, tại TP.HCM và Hà Nội, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư lớn cho tiệc tất niên, từ sân khấu, kịch bản đến các tiết mục biểu diễn, mời ca sĩ khách nhằm tạo dấu ấn và mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho nhân sự.

Tặng iPhone 17

Thủy Tiên (26 tuổi), hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đang công tác tại một đơn vị tiên phong trong hệ sinh thái công nghệ thông tin và tài chính số tại Việt Nam.

Theo cô, điểm ấn tượng nhất của YEP năm nay với chủ đề Ascending Horizons không nằm ở quy mô hay hình thức, mà ở chiều sâu nội dung và thông điệp mà chương trình truyền tải.

Việc mời (S)TRONG Trọng Hiếu mang ý nghĩa lớn bởi đó là hình ảnh của một nghệ sĩ bền bỉ, không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân, tương đồng với hành trình phát triển của công ty trong năm vừa qua. Âm nhạc giàu năng lượng tích cực và tinh thần vượt giới hạn của các nghệ sĩ đã tạo nên sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ với khán giả, góp phần hoàn thiện trải nghiệm YEP.

"Đây không đơn thuần là một buổi tiệc tổng kết, mà là nơi mọi người cảm nhận rõ nét văn hóa doanh nghiệp, nơi con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm và mỗi cá nhân đều được ghi nhận một cách chân thành", cô nói.

Trọng Hiếu trình diễn tiết mục tại tiệc tất niên công ty Thủy Tiên làm việc.

Tương tự, Vương Trần (sinh sống tại TP.HCM), nhân viên một công ty thương mại điện tử, cho biết YEP năm nay của doanh nghiệp anh là sự kiện kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam, với quy mô hơn 2.000 người tham dự.

"Chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ thử thực đơn đến các hoạt động trong kịch bản. Tôi cảm thấy vui và tự hào khi được là một phần của công ty", anh chia sẻ.

Sự kiện diễn ra trong khung giờ 18h30-21h, có sự góp mặt của ca sĩ Jun Phạm. Ngoài các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có phần trao giải văn nghệ với giải nhất trị giá 10 triệu đồng và hoạt động rút thăm may mắn, trong đó giải cao nhất là iPhone 17 Pro Max.

Cùng xu hướng tổ chức quy mô lớn, anh Tấn Phát (31 tuổi), nhân sự một công ty truyền thông kỹ thuật số tại TP.HCM, cho biết điểm nhấn của tiệc tất niên năm nay là lễ vinh danh các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật.

Theo anh, những cái tên được xướng lên trên sân khấu không chỉ phản ánh kết quả công việc mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với tinh thần nỗ lực và sáng tạo của đội ngũ nhân sự.

"Khoảnh khắc nhìn đồng nghiệp bước lên sân khấu, tôi cảm nhận rõ sự tự hào về những gì cả tập thể đã cùng nhau trải qua trong một năm nhiều thử thách", anh nói.

Không khí sự kiện thêm sôi động với sự góp mặt của nhiều ca sĩ quen thuộc với khán giả trẻ như Hà Nhi, Quốc Thiên, JeyB, Orange, Huy R, Kai Đinh và Tăng Duy Tân. Các tiết mục âm nhạc được trình diễn liên tục, mang đến không gian giải trí cho người tham dự.

Bên cạnh phần tổng kết, tiệc tất niên cũng tạo không gian để các phòng ban giao lưu ngoài khuôn khổ công việc.

Với anh Phát, điều đáng nhớ nhất của mỗi mùa YEP không nằm ở sân khấu hay quy mô tổ chức, mà ở cảm giác được đồng hành cùng tập thể. "Mỗi buổi YEP là một dịp để nhìn lại chặng đường đã qua và chuẩn bị cho những mục tiêu phía trước", anh chia sẻ.

Anh Hiếu (mặc áo dài) đang chụp hình selfie với ca sĩ Tăng Duy Tân.

Lãnh đạo lo chi phí, nhảy cùng nhân viên

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô vừa, đơn vị ngân hàng nơi Hải Yến (24 tuổi, Hà Nội) công tác tổ chức tiệc tất niên với khoảng 400 người tham dự. Sự kiện khép lại năm làm việc trong không khí sôi động, được đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn hình ảnh.

Theo Yến, tiệc tất niên năm nay được đội ngũ tổ chức chuẩn bị trong gần 2 tháng, với kịch bản, sân khấu và các phần trình diễn được lên kế hoạch từ sớm.

Riêng tiết mục văn nghệ của đơn vị Yến tham gia, quá trình chuẩn bị diễn ra trong khoảng 3 tuần trước ngày diễn ra sự kiện. Nhóm gồm 14 thành viên đến từ nhiều phòng ban khác nhau, tập luyện sau giờ làm việc trong khung thời gian linh hoạt do lãnh đạo tạo điều kiện.

Không chỉ hỗ trợ về thời gian, ban lãnh đạo còn đứng ra chi trả toàn bộ chi phí cho tiết mục, từ thuê biên đạo, trang phục, đạo cụ đến đồ ăn nhẹ trong các buổi tập kéo dài. Tổng chi phí cho tiết mục này ước tính khoảng 10 triệu đồng.

"Sếp tôi cũng trực tiếp tham gia tiết mục của khối cán bộ quản lý và đầu tư toàn bộ chi phí để nhân viên yên tâm tập luyện", Yến chia sẻ.

Hải Yến (ở giữa) tham gia tiết mục văn nghệ tại YEP.

Trong khi đó, Bảo Thy (26 tuổi), nhân sự một công ty hoạt động trong lĩnh vực booking KOL/KOC, cho biết tiệc YEP năm nay của doanh nghiệp được tổ chức tại một tổ hợp nhà hàng - khách sạn - trung tâm sự kiện cao cấp ở khu Phú Mỹ Hưng. Không gian sang trọng, quy mô bài bản khiến nhiều nhân viên ấn tượng ngay từ khâu đón khách.

Theo Bảo Thy, phòng tiệc được bố trí 15 bàn, mỗi bàn 10 khách, sân khấu trung tâm lắp đặt màn hình LED cỡ lớn. Thực đơn gồm 5 món theo phong cách tiệc cưới cao cấp, trong đó có các món như súp vi cá, bào ngư.

Bảo Thy (ngoài cùng, bên phải) chụp check-in tại backdrop sự kiện YEP tổ chức tại khu Phú Mỹ Hưng.

Bên cạnh phần tiệc, chương trình dành thời lượng để tổng kết hoạt động năm qua, vinh danh cá nhân, tập thể tiêu biểu và chia sẻ định hướng cho năm mới. Các tiết mục văn nghệ do chính nhân viên lên ý tưởng, dàn dựng và biểu diễn.

"Điểm nhấn đáng chú ý của buổi tiệc là sự xuất hiện của ban lãnh đạo trong các tiết mục được dàn dựng riêng. Không chỉ phát biểu hay trao thưởng, lãnh đạo còn trực tiếp tham gia nhảy, hát cùng nhân viên, với phần biên đạo, trang phục và tập luyện được chuẩn bị từ trước", cô cho biết.