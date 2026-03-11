Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh tượng gây choáng ở lễ hội xăm hình thiêng nhất Thái Lan

  • Thứ tư, 11/3/2026 06:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hàng nghìn tín đồ tập trung tại Wat Bang Phra, tham dự lễ hội xăm thiêng thường niên. Các nhà sư dùng vòi để ban phước và "kích hoạt" sức mạnh tâm linh của những hình xăm Sak Yant.

xam anh 1

Lễ hội xăm thiêng Sak Yant (Wai Khru) là một nghi lễ tôn giáo đặc biệt diễn ra hàng năm tại chùa Wat Bang Phra ở tỉnh Nakhon Pathom, cách Bangkok, Thái Lan khoảng 50 km. Sự kiện năm nay được tổ chức vào ngày 7/3, thu hút hàng nghìn tín đồ từ khắp Thái Lan và nhiều du khách quốc tế đến tham dự.

xam anh 2

Ảnh trên cao cho thấy đông đảo tín đồ tham dự lễ hội xăm hình tôn giáo tại Wat Bang Phra ngày 7/3.

xam anh 3

Trong nghi lễ, các nhà sư tụng kinh, vẩy nước thánh và ban phước để "tái kích hoạt" sức mạnh tâm linh của các hình xăm Sak Yant, những hoa văn thiêng khắc trên cơ thể được cho là mang lại may mắn, bảo vệ và sức mạnh cho người sở hữu. Đây cũng là dịp để các tín đồ bày tỏ lòng tôn kính với các bậc thầy xăm và xin ban phước cho những hình xăm mới. Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters.
xam anh 4

Vì lượng tín đồ tham gia đông đảo, các nhà sư buộc dùng vòi để tưới nước thánh.

xam anh 5

Theo Reuters, giữa lúc nhà sư tụng kinh, đánh trống và vẩy nước thánh để kích hoạt sức mạnh tâm linh của các hình xăm Sak Yant, một số tín đồ tin rằng linh lực của hình xăm hoặc linh vật được khắc trên cơ thể nhập vào họ. Vì vậy một số người tham gia sẽ có những biểu hiện mạnh chẳng hạn gầm gừ, bò hoặc nhảy như hổ, khỉ, rắn hoặc lao về phía bàn thờ hoặc khu vực nhà sư, thậm chí run rẩy, hét lớn hoặc mất kiểm soát trong vài phút.

xam anh 6

Ban tổ chức phải giữ người đàn ông đang "lên đồng" sau khi được nhà sư vẩy nước thánh.

xam anh 7

Đám đông người tham dự tụ tập quanh bức tượng con hổ (Suea). Trong văn hóa tâm linh Thái Lan, đặc biệt trong các hình xăm Sak Yant, hổ tượng trưng cho 4 điều: sức mạnh và quyền lực; sự bảo vệ khỏi tà khí và nguy hiểm; uy quyền và khả năng lãnh đạo và lòng dũng cảm của chiến binh. Một trong những hình xăm nổi tiếng nhất là "Song Suea" (hai con hổ), thường được xăm trên lưng. Người sở hữu tin rằng hình xăm này giúp họ có uy lực, sự tự tin và được bảo vệ trong cuộc sống.

xam anh 8

Một tín đồ tham dự lễ hội xăm hình tôn giáo khoe hình xăm con voi ở lưng.

Hà Vi

Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters

xăm xăm thiêng thái lan sak yant

