Cảnh tượng gây choáng ở lễ hội xăm hình thiêng nhất Thái Lan

Trong nghi lễ, các nhà sư tụng kinh, vẩy nước thánh và ban phước để "tái kích hoạt" sức mạnh tâm linh của các hình xăm Sak Yant, những hoa văn thiêng khắc trên cơ thể được cho là mang lại may mắn, bảo vệ và sức mạnh cho người sở hữu. Đây cũng là dịp để các tín đồ bày tỏ lòng tôn kính với các bậc thầy xăm và xin ban phước cho những hình xăm mới. Ảnh: Athit Perawongmetha/Reuters.