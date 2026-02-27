MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy rạng rỡ trong lễ ăn hỏi

Sáng 27/2, lễ ăn hỏi của Huyền Trang và Đức Huy được tổ chức trong sự chung vui, chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè.

Cầu thủ Đức Huy và MC Huyền Trang rạng rỡ trong lễ ăn hỏi.

Trong những hình ảnh đầu tiên được một thương hiệu thời trang đăng tải, MC Huyền Trang (Mù Tạt) và cầu thủ Đức Huy diện áo dài tông màu trắng nhã nhặn vào ngày trọng đại. Nữ MC cũng lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, xõa tóc dài.

Trong một đoạn video, cặp đôi hào hứng bước vào không gian tổ chức lễ, giơ hai tay lên cao phấn khích trong sự chào đón, cổ vũ của người thân, quan khách. Trong khoảnh khắc khác, cả hai lại tựa đầu vào nhau, trao ánh mắt tình tứ.

Trước đó trên trang cá nhân, Huyền Trang gây trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh số trang sức được một số họ hàng tặng, bao gồm dây chuyền, nhẫn vàng. Cô hài hước kể được mọi người gọi dậy khi đang ngủ để "dúi" vàng vào tay.

Những hình ảnh đầu tiên trong lễ ăn hỏi của cặp đôi sang 27/2.

Nữ MC cũng tiết lộ đoạn tin nhắn trao đổi với chú rể về việc trao vàng trong lễ cưới. Theo đó, bố mẹ Đức Huy đã dành tặng 2 cây vàng làm quà cưới và sẽ trao cho con dâu. Điều này khiến anh thắc mắc thậm chí hóm hỉnh "xin chia nửa cây" từ vợ.

Trong ngày trọng đại, Huyền Trang còn lựa chọn cầm bó hoa cưới là linh lan trắng - biểu tượng của hạnh phúc thuần khiết. Cô gửi lời cảm ơn đến một người bạn thân đã chuẩn bị cho mình bó hoa này, bày tỏ sự mong đợi vào chặng đường mới.

Đức Huy (sinh năm 1995) và Huyền Trang (sinh năm 1993) là một trong những cặp cầu thủ - WAG lệch tuổi nổi tiếng của làng bóng Việt. Huyền Trang từng tiết lộ cô và nửa kia gặp nhau lần đầu 8 năm trước, trong một chương trình giao lưu với lứa cầu thủ Thường Châu mà cô làm MC.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 12/2024, thường xuyên khiến người hâm mộ bật cười với những màn tương tác hài hước, trêu chọc nhau trên mạng xã hội. Nữ MC luôn xưng "chị" và gọi nửa kia là "em trai".

Tháng 11/2025, Đức Huy ngỏ lời cầu hôn bạn gái trong chuyến du lịch Hàn Quốc. "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt", anh chú thích bài thông báo cầu hôn thành công.