Hôn nhân kín tiếng của Công Phượng

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ mừng thọ của bố mẹ vừa qua, Công Phượng cùng vợ con trở về quê nhà Nghệ An tham dự. Vẻ giản dị, hạnh phúc của gia đình nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây cũng là hình ảnh mới nhất của gia đình tiền đạo sinh năm 1995, vốn nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ vì lối sống kín tiếng.