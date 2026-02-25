Hôn nhân kín tiếng của Công Phượng

|
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ mừng thọ của bố mẹ vừa qua, Công Phượng cùng vợ con trở về quê nhà Nghệ An tham dự. Vẻ giản dị, hạnh phúc của gia đình nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây cũng là hình ảnh mới nhất của gia đình tiền đạo sinh năm 1995, vốn nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ vì lối sống kín tiếng.
Công Phượng và Viên Minh về chung một nhà vào tháng 11/2020. Tuy nhiên đến tận ngày kết hôn, nhiều người hâm mộ mới biết về nàng WAG của cầu thủ Nghệ An bởi anh và nửa kia luôn giữ kín thông tin hẹn hò. Ảnh: Nguyễn Công Phượng Jmg/Facebook.
|
Thời điểm đó, Viên Minh gây trầm trồ khi xuất thân trong gia đình danh giá, từng du học Bỉ và có vẻ ngoài khả ái. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT, cô về làm việc cho công ty gia đình đồng thời hỗ trợ công tác quản lý hình ảnh, hoạt động cho chồng. Ảnh: Nguyễn Công Phượng Jmg/Facebook.
Ngay cả sau khi kết hôn và có con đầu lòng năm 2021, cặp đôi vẫn chọn giữ kín cuộc sống riêng tư trước truyền thông và trên mạng xã hội. Bởi vậy, mỗi động thái của cả hai luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Tháng 3/2025, Viên Minh gây chú ý chỉ với bức ảnh đại diện trên trang cá nhân, là ảnh chụp gia đình ba người nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Ảnh: FBNV.
|
Ngoài ảnh cưới được công khai trên fanpage, phần lớn khoảnh khắc đời thường của cặp cầu thủ - WAG đều do người thân, bạn bè thân thiết chia sẻ. Trong mỗi khung hình, Công Phượng và bà xã đều xuất hiện giản dị, gần gũi và thân thiện với mọi người. Ảnh: Ngọc Kiều.
|
Dù không cập nhật thường xuyên, cặp vợ chồng nổi tiếng làng bóng đá vẫn cho thấy hôn nhân hạnh phúc, bền chặt sau nhiều năm bên nhau. Trong thời gian Công Phượng thi đấu ở nước ngoài, chính Viên Minh là người hỗ trợ, kết nối và quản lý các hoạt động liên quan đến hình ảnh của anh ở Việt Nam cũng như dự án kinh doanh chung của hai vợ chồng. Cô cũng quán xuyến êm thấm việc nhà, nuôi dạy con cái để chồng yên tâm thi đấu. Ảnh: Ái Vi.
|
Công Phượng luôn tranh thủ thời gian ở bên quan tâm, chăm sóc vợ con sau những giờ gắn bó với sân cỏ. Sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, chân sút sinh năm 1995 đang dần trở lại, hướng tới những mục tiêu mới trong sự nghiệp. Ảnh: Nguyễn Công Phượng Jmg/Facebook.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.