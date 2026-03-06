Phát hiện vàng khi mổ vịt ở Trung Quốc

Một người đàn ông ở Trung Quốc gây chú ý khi phát hiện gần 10 gram vàng trong dạ dày con vịt do gia đình nuôi, câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Người đàn ông Trung Quốc phát hiện vàng gần 10 gram sau khi mổ vịt. Ảnh: SCMP.

Một người đàn ông ở miền Trung Trung Quốc bất ngờ phát hiện các hạt vàng trong dạ dày của một con vịt khi làm thịt, với tổng trọng lượng khoảng 10 gram, trị giá gần 1.800 USD (tương đương khoảng 47 triệu đồng).

Phát hiện lạ này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời làm dấy lên nhiều nghi vấn về việc liệu một con vịt có thể nuốt và "giữ" vàng trong cơ thể hay không.

Sự việc xảy ra vào tháng 2 tại huyện Long Hồi, tỉnh Hồ Nam. Người phát hiện là một người dân họ Liu. Khi mổ vịt, ông tìm thấy nhiều hạt kim loại lạ trong dạ dày con vật.

Sau khi thử đốt để kiểm tra, các hạt này được xác nhận là vàng thật, nặng khoảng 10 gram, theo SCMP. Cha của ông Liu cho rằng đây là dấu hiệu may mắn cho gia đình trong năm mới.

Ông Liu giải thích rằng đàn vịt của gia đình được thả tự do gần một con sông từng nổi tiếng có vàng. Theo ông, rất có thể những con vịt đã nuốt phải bùn cát có chứa các hạt vàng nhỏ khi kiếm ăn.

Các chuyên gia cho biết cơ thể động vật và con người không thể tiêu hóa hoặc hấp thụ vàng. Kim loại này thường đi qua hệ tiêu hóa mà không gây hại. Tuy nhiên, nếu mảnh vàng lớn hoặc lẫn tạp chất, chúng vẫn có thể gây tắc ruột hoặc ngộ độc.

Phát hiện của ông Liu không phải là trường hợp duy nhất trong vùng. Ông cho biết trước đây một số người dân trong làng cũng từng tìm thấy vàng trong dạ dày vịt, nhưng chưa ai thấy nhiều như lần này.

Dù vậy, một số cư dân mạng vẫn tỏ ra nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện.

Hình ảnh cận cảnh những hạt vàng nhỏ nằm bên trong dạ dày của con vịt. Ảnh: SCMP.

Cục Tài nguyên Thiên nhiên huyện Long Hồi cho biết cần có cơ quan chuyên môn kiểm định thêm để xác nhận liệu các hạt kim loại đó có thực sự là vàng hay không. Nhân viên tại đây cho biết việc tìm thấy vàng ở khu vực này là điều có thể xảy ra, vì năm ngoái người dân từng đãi cát tại cùng con sông và thu được hơn 10 gram vàng.

Con sông Thần Thủy chảy qua huyện theo hướng bắc - nam và từng là nơi phát hiện vàng. Từ thập niên 1970 đến 1990, khu vực này từng xảy ra "cơn sốt vàng" khi nhiều người đổ xô đi tìm kim loại quý, cho đến khi chính quyền cấm hoạt động khai thác vàng tư nhân.

Theo luật pháp Trung Quốc, tất cả tài nguyên dưới lòng đất, bao gồm khoáng sản và cổ vật, đều thuộc sở hữu của nhà nước.

Chính quyền cho biết rất khó xác định quyền sở hữu đối với số vàng được tìm thấy trong dạ dày con vịt.

Phát hiện hiếm này cũng khiến nhiều người nhớ đến một tập quán từ thời nhà Đường (618-907). Khi đó, nông dân từng thu gom các hạt vàng nhỏ từ phân của vịt và ngỗng sau khi chúng kiếm ăn ở những khu vực có cát vàng.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Một người dùng mạng đùa rằng họ muốn biết chính xác vị trí con sông này trong vòng một ngày vì muốn đến đó nuôi 1.000 con vịt. Người khác bình luận vui rằng con vịt này dường như đang "trả ơn gia đình ông Liu". Một tài khoản khác thì nói đùa rằng những con vịt còn lại có lẽ đang gặp nguy hiểm.

Tính đến tháng 3, giá vàng tại Trung Quốc dao động từ 1.140 đến 1.190 nhân dân tệ mỗi gram (khoảng 4,3 triệu đến 4,5 triệu đồng).

Trong bối cảnh kinh tế nhiều bất ổn, ngày càng nhiều gia đình Trung Quốc coi vàng là tài sản an toàn. Một số nhân viên văn phòng đầu tư tiền tiết kiệm vào các quỹ liên quan đến vàng, trong khi người trẻ chọn mua các sản phẩm vàng nhỏ, sáng tạo và có giá phải chăng.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, một phụ nữ ở Thành Đô thậm chí còn biến 6 gram trang sức vàng thành bộ móng tay dát vàng gây chú ý trên mạng xã hội.