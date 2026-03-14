TikToker triệu view gây phẫn nộ vì mở tiệc thác loạn

Khoe siêu xe, biệt thự và những bữa tiệc xa hoa trước hàng trăm nghìn người theo dõi, TikToker HSTikkyTokky bất ngờ bị bóc mẽ là "sống ảo".

TikToker HSTikkyTokky gắn liền với hình ảnh xa hoa, siêu xe và gái đẹp. Ảnh: Netflix.

Những video về cuộc sống xa hoa của TikToker HSTikkyTokky, tên thật là Harrison Sullivan, từng thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Trong các clip, chàng trai 24 tuổi thường xuất hiện bên siêu xe Lamborghini, McLaren, tiệc tùng cùng người mẫu và tuyên bố kiếm tới 20 triệu bảng Anh (khoảng 696 tỷ đồng ) mỗi năm nhờ giao dịch tài chính.

Tuy nhiên, theo điều tra của báo chí Anh, hình ảnh hào nhoáng đó phần lớn chỉ là dàn dựng. Nhiều tài sản đắt tiền xuất hiện trong video, từ siêu xe đến địa điểm sang trọng, thực chất được người này thuê ngắn hạn để làm bối cảnh quay phim.

Một trong những "tài sản" mà Sullivan khoe nhiều nhất gần đây là căn biệt thự sang trọng trị giá khoảng 3,5 triệu bảng Anh (xấp xỉ 123 tỷ đồng ) tại Essex, Anh. Trong một video đăng trên mạng, anh bước ra trước cửa nhà và tuyên bố đã trả tiền mặt để mua căn biệt thự này, đồng thời chế giễu những người chỉ trích mình.

Nhưng thực tế, căn nhà đó không thuộc sở hữu của Sullivan. Theo Daily Mail, đây chỉ là một biệt thự cho thuê theo đêm trên Airbnb với giá khoảng 1.000 bảng Anh/đêm (khoảng 35 triệu đồng). Influencer này nhiều lần thuê địa điểm để quay video và tổ chức tiệc nhằm tạo nội dung đăng mạng xã hội.

Căn biệt thự 3 tầng nằm trên một con phố dân cư khá yên tĩnh ở Romford, hạt Essex. Kể từ khi được nam TikToker sử dụng làm bối cảnh quay video, những buổi tiệc diễn ra tại đây lại khiến nhiều cư dân xung quanh "rất khó chịu". Theo lời hàng xóm, họ thường xuyên thấy các đoàn xe sang kéo đến vào ban đêm, bao gồm Lamborghini, Range Rover và nhiều siêu xe khác.

Các buổi tụ tập thường có sự xuất hiện của nhiều người mẫu mặc đồ gợi cảm, quay video quanh hồ bơi hoặc trong bồn tắm nước nóng ngoài trời. Âm nhạc xập xình, ánh đèn quay phim và tiếng ồn kéo dài đến tận khuya khiến khu phố vốn yên tĩnh bị xáo trộn.

Bên trong biệt thự thường xuất hiện trong clip của HSTikkyTokky. Ảnh: VenueScanner.

Một cư dân cho biết nhiều người ra vào căn nhà vào mọi thời điểm trong ngày. "Bỗng nhiên có 3-4 chiếc xe sang xuất hiện cùng lúc. Tôi từng thấy Lamborghini và Range Rover đỗ trước cửa", người này nói.

Một người khác cho biết các buổi quay video thường diễn ra ngay trong vườn với máy quay và đèn chiếu sáng lớn. "Họ rất ồn ào và quay phim cả lúc nửa đêm. Chính điều đó khiến hàng xóm bắt đầu gửi đơn khiếu nại", người này cho biết.

Chưa hết, theo lời kể của một cư dân, có lần họ nhìn thấy nhiều phụ nữ nhảy múa quanh hồ bơi, sau đó cởi bỏ quần áo. "Mọi thứ đều bị ghi hình. Thật may là cháu tôi không ở đây để thấy cảnh đó", người này nói.

Trước những phản ánh của cư dân, chủ sở hữu căn nhà, người không sinh sống tại đây, cho biết ban đầu ông không biết căn biệt thự bị dùng để tổ chức các bữa tiệc. Sau khi được thông báo, ông nói sẽ chấm dứt việc cho thuê nếu người thuê tiếp tục sử dụng địa điểm theo cách gây ảnh hưởng đến khu phố.

Sullivan hiện có gần 180.000 người theo dõi. Nam TikToker cũng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Inside the Manosphere của nhà làm phim Anh Louis Theroux, tác phẩm khám phá thế giới của những influencer nam gây tranh cãi trên mạng.

Ngoài hoạt động trên mạng xã hội, Sullivan từng vướng nhiều rắc rối pháp lý, bao gồm vụ tai nạn siêu xe khiến anh bị kết tội lái xe nguy hiểm và nhận án tù treo tại Anh.

Bất chấp tranh cãi xoay quanh hình ảnh "triệu phú trẻ tuổi" mà Sullivan xây dựng, influencer này vẫn tiếp tục đăng tải video khoe cuộc sống xa hoa.