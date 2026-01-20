9 CĐV chi tiền tỷ bay sang Saudi Arabia cổ vũ U23 Việt Nam

Không ngại chi số tiền lớn, nhóm 9 người của anh Trần Duy Đạt mang theo cành đào, trống, kèn... sang Saudi Arabia tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026.

Anh Trần Duy Đạt chi khoảng 150 triệu đồng bay sang Saudi Arabia.

Ngày 19/1, anh Trần Duy Đạt (sinh năm 1979, quê Hải Phòng, hiện sinh sống tại Hà Nội) cùng 8 người có mặt tại sân bay Nội Bài. Họ là nhóm cổ động viên cuồng nhiệt, cùng lên đường sang Saudi Arabia để trực tiếp cổ vũ U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 châu Á 2026.

Nhóm của anh Đạt quá cảnh tại Doha (Qatar) trước khi đặt chân tới Saudi Arabia. Nam CĐV tiết lộ chi phí cho chuyến đi lần này cao hơn đáng kể so với những lần anh theo chân đội tuyển Việt Nam trước đây.

"Tính tổng các khoản, mỗi người chúng tôi chi khoảng 100-150 triệu đồng cho chuyến đi này", anh Đạt chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không chỉ mang theo tình yêu bóng đá, nhóm CĐV "ruột" còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho không khí cổ vũ trên khán đài. "Chúng tôi mang theo cành đào, trống, kèn, cả đồ ăn, thức uống để tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ", anh Đạt nói.

Nhóm CĐV có mặt tại sân bay Nội Bài để lên đường sang Saudi Arabia.

Khi được hỏi về những cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất tại U23 Việt Nam, anh Đạt nhắc tới Đình Bắc và Thái Sơn - những cầu thủ trẻ đang thể hiện phong độ nổi bật tại giải đấu.

Để kịp sang Saudi Arabia, anh Đạt và nhóm bạn phải sắp xếp công việc trong thời gian rất gấp. "Những gì lứa cầu thủ U23 đang thể hiện khiến tôi nhớ lại cảm xúc Thường Châu 2018. Chỉ trong 2 ngày nghỉ, chúng tôi thu xếp xong mọi thứ rồi lên đường", anh chia sẻ.

Tại Saudi Arabia, nhóm CĐV lưu trú tại khách sạn nơi đội tuyển đóng quân. Quãng đường từ sân bay về khách sạn khoảng 13 km, trong khi từ khách sạn tới sân vận động dài hơn 30 km. Theo anh Đạt, chi phí đi lại tại đây khá đắt đỏ.

"Chỉ một chuyến taxi ngắn từ sân bay đến khách sạn cũng đã mất khoảng 3,5 triệu đồng", anh tiết lộ.

Dù vậy, những con số không làm giảm đi nhiệt huyết của các CĐV nhiệt thành. "Mỗi trận đấu từ đầu giải mang một cảm xúc khác nhau, nhưng càng vào sâu thì khí thế càng hừng hực. Điều đó khiến chúng tôi càng muốn bay sang Saudi Arabia, cổ vũ cho U23 Việt Nam đến cùng", anh Đạt bộc bạch.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Trung Quốc ở trận bán kết U23 châu Á 2026 lúc 22h30 tối 20/1 (giờ Việt Nam). Anh Đạt kỳ vọng "các chiến binh sao vàng" sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

"Khi vào chung kết, U23 Việt Nam sẽ không còn ngán bất kỳ đối thủ nào. Các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh. Tôi tin và kỳ vọng U23 Việt Nam năm nay có thể lên ngôi vô địch", anh nói thêm.

Anh Trần Duy Đạt chụp ảnh cùng Hoàng Văn Giàu, người em đang làm việc tại Saudi Arabia, trực tiếp hướng dẫn và đón đoàn cổ động viên.