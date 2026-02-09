Chàng trai xây nhà 10 tỷ đồng biếu cha mẹ dịp Tết

Tết năm nay, anh Phạm Xuân Vinh hoàn thiện "món quà lớn nhất đời" là căn nhà trị giá 10 tỷ đồng ở quê nhà Tiền Giang tặng cha mẹ.

Căn nhà anh Vinh dành nhiều tâm huyết xây dựng để làm quà Tết biếu cha mẹ.

Hồi tháng 1, anh Phạm Xuân Vinh (32 tuổi, hiện sống ở TP.HCM) trao tặng cha mẹ ngôi nhà vườn rộng rãi, thoáng đãng sau hơn 10 năm phấn đấu làm việc.

Nhận quà từ con trai, hai phụ huynh không giấu được sự xúc động. Điều khiến họ hạnh phúc không nằm ở giá trị tài sản, mà ở việc chứng kiến con đã trưởng thành, đủ vững vàng để lo cho gia đình.

Với anh Vinh, căn nhà này là dấu mốc để nói lời cảm ơn mà anh muốn gửi đến đấng sinh thành từ rất lâu.

"Ba mẹ rơm rớm nước mắt, nở nụ cười hạnh phúc và động viên tôi tiếp tục sống tử tế, làm việc nghiêm túc để bước tiếp con đường mình đã chọn", người đàn ông 32 tuổi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Động lực từ biến cố

Khoảng 12 năm trước, gia đình anh Vinh rơi vào biến cố tài chính nghiêm trọng. Từ một gia đình tương đối ổn định, mọi thứ gần như đảo lộn. Mẹ anh Vinh, vốn chỉ quen nội trợ, buộc phải đi làm công nhân, tăng ca mỗi ngày. Bố anh làm việc tại công trình xây dựng bụi bặm, thường xuyên leo giàn giáo cao nguy hiểm.

Khi đó, anh Vinh là sinh viên đại học, tá túc trong căn phòng chật hẹp, chỉ vỏn vẹn khoảng 8 m2. Vừa học, anh vừa làm nhiều nghề từ gia sư, phục vụ quán ăn đến trợ giảng. Mỗi tháng, anh cố gắng chắt chiu 1-2 triệu đồng gửi về quê.

Những hình ảnh mẹ tan ca lúc gần nửa đêm hay những ngày mưa lớn vẫn phải chạy xe đi làm trở thành động lực âm thầm, buộc anh Vinh không cho phép mình chùn bước.

Chàng trai 32 tuổi hạnh phúc khi hoàn thành tâm nguyện sau 10 năm phấn đấu.

Trong giai đoạn khó khăn nhất, anh Vinh tự đặt cho mình lời hứa: một ngày nào đó sẽ trả hết nợ, để bố mẹ được nghỉ ngơi đúng nghĩa, sống trong một căn nhà tử tế, an yên.

"Với tôi, căn nhà không chỉ là món quà Tết, mà là lời hứa tôi đã mang theo suốt hơn một thập kỷ và bằng mọi cách phải thực hiện cho trọn vẹn", anh trải lòng.

Năm 2022, anh Vinh mua gần 1.000 m2 đất tại Tiền Giang với giá 2,6 tỷ đồng . Ngay từ đầu, anh xác định xây dựng một ngôi nhà vườn rộng rãi, thoáng đãng, ưu tiên sự tiện nghi và phù hợp với sinh hoạt lâu dài của người lớn tuổi. Phong cách được lựa chọn là sự giao thoa giữa Á Đông truyền thống và hiện đại, đề cao tính bền vững và cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Quá trình thiết kế kéo dài hơn 8 tháng, trải qua 6 lần chỉnh sửa lớn. Những chi tiết nhỏ như hướng gió, ánh sáng buổi sáng, độ cao bậc thềm hay khoảng cách giữa không gian chung, riêng đều được yêu cầu tính toán kỹ lưỡng. Có hạng mục gần hoàn thiện nhưng chưa đạt đúng tinh thần ban đầu, anh sẵn sàng yêu cầu làm lại, chấp nhận phát sinh thời gian và chi phí.

Phong cách thiết kế được anh Vinh lựa chọn cho căn nhà tặng cha mẹ là sự giao thoa giữa Á Đông truyền thống và hiện đại.

Sau thiết kế là 2 tháng đấu thầu và gần 8 tháng thi công. Ngôi nhà hoàn thiện vào đầu năm 2025, với tổng chi phí gần 10 tỷ đồng , bao gồm tiền mua đất, xây dựng và nội thất. Riêng phần xây dựng và nội thất đã vượt 7 tỷ đồng .

Khó khăn lớn nhất với anh Vinh không nằm ở tài chính, mà ở việc giám sát. Trong thời gian xây dựng, vì tính chất công việc, anh buộc phải liên tục di chuyển giữa Hà Nội - TP.HCM - Tiền Giang để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Tích lũy từ kỷ luật và đầu tư

Để có được món quà Tết cho cha mẹ sau 10 năm, anh Vinh không dựa vào may mắn. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 2016, anh trúng tuyển chương trình quản trị viên tập sự của tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn của Việt Nam.

Tại đây, nhờ nỗ lực của bản thân, anh Vinh giúp doanh số sản phẩm tăng gần gấp 3 lần, nhận giải Chairman Award khi mới 24 tuổi, cùng khoản thưởng tương đương 15 tháng lương, chính là số vốn khởi đầu cho hành trình đầu tư sau này.

Những năm tiếp theo, anh Vinh đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các công ty lớn ở Việt Nam với mức thu nhập tốt hơn, tạo nền tảng tích lũy và tiết kiệm dài hạn.

Song song với công việc, anh khởi nghiệp và đầu tư vào các lĩnh vực như logistics, thực phẩm dinh dưỡng và đầu tư mạo hiểm.

Ngôi nhà anh Vinh xây báo hiếu cha mẹ có tổng giá trị lên tới gần 10 tỷ đồng .

Từ việc trả dần các khoản nợ cũ đến tích lũy tài sản, toàn bộ quá trình xây nhà cho bố mẹ được anh Vinh thực hiện bằng vốn của mình, không vay mượn thêm.

Với anh, điều quan trọng nhất là khi bố mẹ nhận nhà, mọi thứ đều trọn vẹn và không kèm theo bất kỳ áp lực tài chính nào.

"Tôi tiết kiệm bằng cách làm việc chăm chỉ, thăng tiến và tích lũy qua thu nhập từ công việc và tăng nhanh tài sản bằng việc đầu tư vào những gì mình hiểu rõ nhất", anh Vinh nói.