Nạn nhân của phim khiêu dâm

Theo chuyên gia, nhóm tuổi trung niên, dù có cuộc sống và hôn nhân tưởng chừng ổn định, lại dễ nghiện phim khiêu dâm, với những dấu hiệu âm thầm có thể bào mòn đời sống vợ chồng.

Nhóm tuổi 40-50 dễ nghiện phim khiêu dâm khi đối mặt nhiều áp lực trong cuộc sống. Ảnh: The New York Times.

Theo Paula Hall, nhà trị liệu tình dục với hơn 20 năm kinh nghiệm tại Anh, phim khiêu dâm là công cụ giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả. Với những người ở độ tuổi 40-50, áp lực công việc, trách nhiệm gia đình và cảm giác kiệt sức khiến họ dễ “ẩn mình” trong thế giới trực tuyến để tạm thời quên đi lo âu. Chính tính chất gây tê cảm xúc này biến phim khiêu dâm thành cái bẫy khó nhận ra.

Khác với nghiện rượu hay ma túy, nghiện phim khiêu dâm và tình dục gần như không để lại dấu vết rõ ràng: không có cơn say, không dư chấn thể chất và cũng rất dễ che giấu. Những người thành đạt - vốn không muốn đánh mất hình ảnh xã hội - càng có xu hướng giữ kín vấn đề, kể cả về tài chính. Phụ nữ cũng không ngoại lệ: khoảng 30% người nghiện tình dục là nữ, nhưng họ thường ít tìm kiếm sự giúp đỡ hơn nam giới.

Bà Hall cho rằng sự bùng phát của nghiện phim khiêu dâm gắn chặt với Internet. Từ chỗ chỉ tồn tại dưới dạng tạp chí hay băng đĩa, nội dung người lớn nay rẻ, dễ tiếp cận và cá nhân hóa mạnh. Điều này khiến các cặp đôi trung niên trở thành nhóm tìm đến trị liệu nhiều nhất, khi họ nhận ra sự lệ thuộc đã âm thầm làm xói mòn kết nối hôn nhân - dù vẫn còn cơ hội can thiệp nếu phát hiện sớm.

Dấu hiệu

Chia sẻ trên The Telegraph, bà Hall chỉ ra những dấu hiệu có thể giúp một người nhận diện sớm liệu bạn đời của mình có nghiện phim khiêu dâm.

Suy giảm ham muốn tình dục

“Tôi từng gặp một cặp đôi mà người vợ mắc ung thư nặng. Trong thời gian vợ nằm viện, người chồng bắt đầu xem phim khiêu dâm”, bà Hall kể. Điều ban đầu là một lối thoát lành mạnh cho nhu cầu tình dục, khi người vợ chủ động kiêng quan hệ, nhanh chóng trở thành sự lệ thuộc.

"Nó giúp anh ấy giải tỏa căng thẳng nhiều hơn là mang lại khoái cảm. Khi người vợ hồi phục, anh ấy vô cùng hạnh phúc, nhưng lại thấy khó từ bỏ phim khiêu dâm để quay lại quan hệ với vợ. Sau cú sốc bệnh tật, việc chỉ ‘quan hệ trong đầu’ với những người khác mang lại cho anh ấy cảm giác an toàn hơn", bà nói.

Có một quan niệm sai lầm rằng đàn ông trung niên tìm đến phim khiêu dâm vì bạn đời bước vào giai đoạn mãn kinh và dần xa rời tình dục. Theo bà Hall, thực tế thường ngược lại:

"Tình dục biến mất, người phụ nữ cảm thấy bị bỏ rơi, bắt đầu tìm hiểu, và rồi phát hiện ra việc sử dụng phim khiêu dâm hoặc ngoại tình - hay sự kết hợp của cả hai - đã diễn ra trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ".

Theo chuyên gia trị liệu tình dục Paula Hall, có những dấu hiệu nhất định để nhận biết một người nghiện phim khiêu dâm. Ảnh: Andrew Fox.

Thường xuyên ở một mình vào đêm khuya

“Anh/em thức khuya để làm việc” là một lời nói dối phổ biến nhằm che giấu chứng nghiện phim khiêu dâm. Nó rất hợp lý: ở cùng máy tính đến 2h sáng dễ dàng được giải thích bằng công việc. Điều này cũng tạo tiền đề cho những lời bào chữa sau này rằng họ quá căng thẳng, quá mệt mỏi để có tâm trạng quan hệ.

Nghe những câu nói như vậy vài lần mỗi tuần có thể chưa phải dấu hiệu đáng lo, nhưng nếu nó trở thành khuôn mẫu lặp đi lặp lại, “có lẽ bạn nên tìm hiểu xem thực sự chuyện gì đang diễn ra sau khi trời tối”, bà Hall khuyên. Điều tương tự cũng đúng với sự kín kẽ bất thường về tài chính.

Nội dung xem ngày càng cực đoan

Cách ham muốn tình dục vận hành và lý do vì sao một số thứ khiến ta hưng phấn còn số khác thì không vẫn là điều bí ẩn. Các thuật toán của những trang phim khiêu dâm miễn phí khai thác chính những điểm yếu này. Chúng “được thiết kế để kéo bạn vào, thường bằng những nội dung ngày càng cực đoan, vừa kích thích vừa gây hoang mang”, bà Hall nói. Đây là lý do phim khiêu dâm hiện đại gây hại cho sức khỏe tâm lý hơn nhiều so với những ấn phẩm trên kệ báo 30 năm trước.

“Ở một mức độ nào đó, việc xem những nội dung khiến bạn thấy không thoải mái khi nghĩ lại là điều khá bình thường. Trong trạng thái hưng phấn, bạn có thể thấy hấp dẫn những thứ mà bình thường bạn sẽ gạt bỏ", bà giải thích.

Nhưng có những ranh giới, và việc vượt qua chúng có thể dẫn đến cảm giác xấu hổ kéo dài. Nhiều người nghiện phim khiêu dâm thừa nhận họ không còn thực sự tận hưởng nó, giống như người nghiện rượu hay cocaine.

Bà Hall nhấn mạnh không phải mọi người nghiện phim khiêu dâm đều là tội phạm tình dục, nhưng “nhiều tội phạm tình dục không tiếp xúc - những người xem nội dung bất hợp pháp, dù có ý thức được hay không - thường khởi đầu là người xem phim khiêu dâm bình thường, rồi trượt dài”.

Điều này xảy ra với những người rất đỗi bình thường. Thực tế, “1/3 người xem phim khiêu dâm tin rằng việc xem phim có thể khiến họ có nguy cơ phạm tội”, bà Hall nói. Nếu nội dung bạn đang xem - hoặc phát hiện bạn đời/người yêu đang xem - thường xuyên khiến bạn lo lắng, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nửa kia trở nên bảo vệ điện thoại quá mức

Bà Hall nhớ lại một cặp đôi trong đó người vợ mới là người nghiện tình dục. “Cô ấy thường đưa con đến trường rồi đi gặp những người đàn ông quen qua ứng dụng hẹn hò. Nó trở nên rất ám ảnh, một nhu cầu lớn đối với cô ấy", bà kể. Người chồng chỉ nhận ra có điều bất thường khi vợ ngày càng né tránh. Cuối cùng, anh ta đã theo dõi vợ trong một buổi sáng và đó là lý do họ tìm đến trị liệu.

Phần lớn những người tìm đến bà Hall vì nghiện quan hệ với người lạ hay mại dâm đều từng phụ thuộc vào phim khiêu dâm trực tuyến. Nếu ngoại tình ngoài đời thường đi kèm sự mập mờ về nơi chốn, thì với nghiện phim khiêu dâm, “sự bí mật thường xoay quanh các thiết bị”. Có thể bạn đời không còn sạc điện thoại ở phía giường của bạn, mang điện thoại vào nhà tắm, hoặc bạn không bao giờ thấy điện thoại của họ nữa.

Bao biện và chối bỏ diễn ra thường xuyên

Những người nghiện phim khiêu dâm thường lo lắng về phản ứng của người xung quanh nếu bí mật bị phơi bày. Đàn ông có bạn đời nữ nghiện phim khiêu dâm lo rằng nếu nói ra, “bạn bè sẽ bảo họ thật may mắn khi có người vợ ham muốn cao. Ngược lại, phụ nữ có thể bị đổ lỗi rằng do họ không làm chồng thỏa mãn", bà Hall nói.

Phần lớn mọi người khó nói dối trắng trợn với người mình yêu, nên họ chọn cách né tránh, phủ nhận, đưa ra lý do. Nhưng khi khoảng 4% dân số - tương đương 1/25 người - được cho là gặp vấn đề với nghiện tình dục, "đây là một vấn đề rất phổ biến và hoàn toàn xứng đáng được giúp đỡ”.