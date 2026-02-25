Tiếp viên hàng không từng bỏng 80% cơ thể vì cứu hôn phu giờ ra sao?

5 năm sau biến cố khiến cơ thể bỏng nặng, Raybe Oh (Singapore) dần hồi phục và chuẩn bị trở lại sân khấu ca nhạc.

Raybe Oh trước và sau khi bị bỏng do cố gắng cứu hôn phu.

Raybe Oh (32 tuổi) sẽ có màn biểu diễn với vai trò khách mời tại không gian sinh hoạt cộng đồng cạnh Greenridge Shopping Centre (Bukit Panjang, Singapore), trong chương trình do Zhenghua Community Club tổ chức hôm 27/2.

Sự kiện này cũng đánh dấu sự trở lại công khai của Oh kể từ vụ việc khiến cô bỏng 80% cơ thể 5 năm trước, theo Asia One.

Theo đó, vào khoảng 5h40 ngày 13/2/2021, Johnathan Long - hôn phu của Oh - đang điều khiển xe với tốc độ từ 148 km/giờ đến 182 km/giờ thì mất lái, lao vào một căn shophouse, chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Trên xe khi đó có 5 người đàn ông và cả 5 đều tử vong tại chỗ do bị mắc kẹt trong xe, chịu bỏng nặng và chấn thương nghiêm trọng. Kết quả điều tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Long vượt quá mức cho phép và anh đã mất kiểm soát tay lái trước khi gây tai nạn.

Oh vẫn chưa đăng ảnh lộ mặt trên trang cá nhân kể từ vụ tai nạn song cho biết đã phục hồi khá nhiều.

Khi sự việc xảy ra, Oh, cựu ca sĩ nhạc kịch và tiếp viên hàng không, chạy đến chiếc xe đang cháy và cố mở cửa để cứu vị hôn phu, nhưng bị bỏng nặng. Cô phải nằm viện 4 tháng và thậm chí cần đặt ống thở để duy trì hô hấp.

Sau tai nạn, việc ca hát trở nên khó khăn với Oh, đặc biệt khi vùng da cằm và cổ bị co cứng, khiến cô khó hát ngay cả những giai điệu cơ bản. Dung tích phổi hạn chế cũng ảnh hưởng đến khả năng hát, song nhiều năm luyện tập đã giúp cô vượt qua.

Khoảng một năm trở lại đây, cô bắt đầu chạy bộ và hiện duy trì 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 30 phút, sau đó luyện hát trong phòng tắm khoảng 20 phút.

Trong khi nhiều năm qua, khi không có đơn vị tổ chức sự kiện nào liên hệ, Oh cho biết Qian Weijie - bạn của cô và cũng là người tổ chức buổi diễn sắp tới - luôn động viên cô. Dù chưa đủ tự tin đứng trên sân khấu, Oh vẫn kiên trì tập luyện cho đến khi chủ động liên lạc với Qian vào tháng 11/2025 để bàn chuyện trở lại.

Hiện, dù gần như đã hồi phục hoàn toàn, Oh vẫn phải điều trị sẹo 6 tuần một lần, đặc biệt xử lý các vùng da bị căng sau khi ghép. Cô cũng tham gia một nhóm hỗ trợ dành cho nạn nhân bỏng và đóng vai trò hướng dẫn cho gia đình bệnh nhân, chia sẻ trải nghiệm cá nhân và hỗ trợ tinh thần. Thông qua nhóm này, Oh mong truyền cảm hứng cho người khác với thông điệp: “Nếu tôi làm được, bạn cũng có thể”.