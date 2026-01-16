Nữ KOL Trung Quốc đột tử vì liên tục thức khuya

Sau khi Zhang Chun đột ngột qua đời, mẹ của cô cho biết trước đó, con gái bà thường xuyên thức khuya và có vấn đề về tim mạch.

Zhang Chun đột ngột qua đời ở tuổi 29. Ảnh: Vibes 8world.

Zhang Chun (29 tuổi), được biết đến với biệt danh “Ni De Dukou” hay “nữ thần sneaker”, đột ngột qua đời vào ngày đầu năm mới. Gia đình cô xác nhận thông tin này hôm 12/1.

Theo truyền thông Trung Quốc, mẹ của Zhang cho biết nguyên nhân cái chết của con gái bà là do nhồi máu cơ tim cấp. Bà cũng tiết lộ nữ KOL thường xuyên thức khuya và tim của cô “không ở trong tình trạng khỏe mạnh”.

Zhang bắt đầu nổi tiếng trên mạng từ năm 2018 nhờ phong cách thời trang, thu hút hơn 1 triệu người theo dõi. Sau đó, cô mở rộng hoạt động sang lĩnh vực âm nhạc, từng tham gia một chương trình rap thực tế ở Trung Quốc và phát hành các sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

Gần đây, Zhang đối mặt với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, trong đó có việc thương hiệu thời trang do cô sáng lập làm ăn thất bát, dẫn đến khoản nợ ngày càng chồng chất.

Zhang đã bắt đầu làm nội dung người lớn để trang trải một phần các món nợ này. Cô cũng được cho là đã phải vật lộn với chứng trầm cảm. Hiện nữ KOL đã được hỏa táng tại Thượng Hải.