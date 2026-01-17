Những mảnh ghép đời thường ‘Góp nên Tết nhà vô giá’

Từ thông điệp gắn kết tình thân đến hành động hỗ trợ tài chính cụ thể, Home Credit nỗ lực từng bước để cùng các gia đình Việt Nam tạo nên mùa Tết ấm cúng và trọn vẹn yêu thương.

Từ hỗ trợ tài chính đến sự thấu hiểu mong cầu của khách hàng, Home Credit đang nỗ lực để cùng người Việt “góp nên Tết nhà vô giá” - một cái Tết không cần quá hào nhoáng, nhưng đủ đầy tình thân và sự sẻ chia.

Những mảnh ghép Tết nhà

Sau một năm thăng trầm, năm nay nhiều người đón Tết với tâm thế chuyển biến sâu sắc khi bớt một phần kỳ vọng về mâm cao cỗ đầy, hay món quà xa xỉ. Thay vào đó là sự trân trọng giá trị thực tế. Nhiều gia đình quay về với sự kết nối giữa các thành viên, và coi đây là món quà vô giá.

Điều này được tái hiện thông qua thước phim Tết 2026 của Home Credit Việt Nam. Nếu như năm ngoái, Home Credit truyền tải thông điệp “Tết nhà vô giá”, thì năm nay, tinh thần ấy được chuyển hóa thành hành động cụ thể: “Góp nên Tết nhà vô giá”.

Khoảnh khắc “Tết nhà vô giá” là khi các thành viên trong gia đình “góp” cùng nhau.

Trong thước phim của Home Credit, Tết không bắt đầu từ nghi lễ quen thuộc, mà hiện diện trong từng hành động xắn tay áo cùng làm, cùng lo của thành viên trong gia đình. Bởi đây mới là khoảnh khắc ý nghĩa nhất, thể hiện sự chung tay, quan tâm và yêu thương lẫn nhau giữa mỗi thành viên.

Đó là người con đội mưa làm thêm để dành quà Tết cho cha mẹ; người cha tự tay sơn lại bức tường cũ; hay người mẹ chuẩn bị mâm cơm ngày Tết để ngôi nhà thêm ấm áp. Những hình ảnh giản dị nhưng đầy xúc cảm ấy làm nên cái Tết rất thật. Với thông điệp “Góp nên Tết nhà vô giá”, thước phim không lý tưởng hóa ngày Tết, mà tôn vinh khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tình thương.

“Góp nên Tết nhà vô giá” tôn vinh khoảnh khắc đời thường nhưng đầy tình thương. Ảnh chụp từ video.

Thông điệp từ thước phim chạm đến trái tim người xem bởi sự đồng cảm: Có những điều dù không dễ dàng, nhưng vì gia đình mà trở nên xứng đáng. Các thành viên đâu nhất thiết phải một mình nỗ lực. Vì khoảnh khắc Tết nhà vô giá là khi cả nhà góp cùng nhau.

Khi mỗi thành viên cùng chung vai gánh vác, áp lực sẽ vơi đi, nhường chỗ cho niềm vui sum họp. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của việc “góp Tết”.

Cách Home Credit cùng góp Tết

Hiểu rằng Tết là thời điểm áp lực chi tiêu lớn nhất trong năm, Home Credit không chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ, mà chọn cách trở thành người đồng hành, cùng “góp” vào cái Tết chung bằng giải pháp thiết thực.

Home Credit “góp Tết” bằng chương trình trả góp 0% lãi suất tại loạt chuỗi bán lẻ.

Với mong muốn giúp khách hàng giải quyết nhanh nhu cầu chi tiêu ngắn hạn như mua sắm thực phẩm, quà cáp nội ngoại, Home Credit thiết kế khoản vay tiền mặt trực tuyến linh hoạt 20-50 triệu đồng.

Điểm nhấn của giải pháp này là sự chia sẻ gánh nặng ngay từ bước đầu tiên: Ưu đãi giảm trực tiếp 800.000 đồng vào kỳ trả góp đầu. Trong bối cảnh dòng tiền cuối năm thường eo hẹp, sự hỗ trợ này giúp người dùng trút bỏ được phần nào nỗi lo “chưa đến Tết đã hết tiền”, để tâm trí thảnh thơi hơn cho việc đón Tết.

Với nhu cầu tân trang tổ ấm, Home Credit mở rộng chương trình trả góp 0% lãi suất tại các chuỗi bán lẻ như Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, FPT Shop với kỳ hạn 4-24 tháng. Nhờ vậy, người tiêu dùng dễ cân đối ngân sách khi mua sắm sản phẩm giá trị cao.

Đặc biệt, với nhu cầu di chuyển và du xuân, Home Credit mang đến giải pháp trả trước 0 đồng cho các dòng xe từ Honda, Yamaha đến xe máy điện VinFast, cùng kỳ hạn lên tới 36 tháng.

Home Credit khẳng định vai trò đối tác đồng hành cả về tài chính và cuộc sống với khách hàng.

Bên cạnh đó, chiếc thẻ tín dụng của Home Credit trong mùa Tết này cũng được “may đo” để trở thành trợ thủ. Tính năng “Hoàn tiền linh hoạt” cho phép chủ thẻ tùy chọn phương án hoàn tiền theo nhu cầu thực tế, kết hợp cùng ưu đãi di chuyển từ Traveloka hay Vexere.

Sự tiện lợi, minh bạch và nhanh chóng trong quy trình giúp khách hàng giải phóng bản thân khỏi những tính toán chi li, dành trọn thời gian cho khoảnh khắc bên người thân.

“Góp nên Tết nhà vô giá là cách Home Credit khẳng định vai trò người bạn đồng hành, không chỉ về tài chính, mà còn trong cuộc sống của khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, Home Credit đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa tỷ lệ và tốc độ phê duyệt, đảm bảo khách hàng có được trải nghiệm mượt mà nhất”, ông Pham Ngoc Khang, Tổng giám đốc Home Credit Việt Nam, khẳng định.