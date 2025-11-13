Home Credit ra mắt tính năng hoàn tiền linh hoạt

Lần đầu tiên, người dùng Home Credit được trao quyền lựa chọn gói hoàn tiền hàng tháng.

Điều này biến chiếc thẻ tín dụng vừa đoạt giải thưởng thành công cụ tài chính được cá nhân hóa tối ưu theo thói quen chi tiêu riêng biệt của mỗi người.

Tính năng Hoàn tiền linh hoạt

Ngày 1/11, Home Credit chính thức ra mắt tính năng Hoàn tiền linh hoạt cho thẻ tín dụng - cơ chế giúp khách hàng tối đa hóa lợi ích và phù hợp phong cách sống cá nhân. Là công ty tài chính tiêu dùng tiên phong tại Việt Nam áp dụng tính năng này, Home Credit cho phép chủ thẻ chủ động lựa chọn gói hoàn tiền mong muốn với từng loại chi tiêu, thay vì bị giới hạn bởi chính sách cố định.

Chủ thẻ có thể chọn 1 trong 5 tùy chọn hoàn tiền được thiết kế riêng trên ứng dụng Home Credit. Mỗi tùy chọn đều mang lại mức hoàn tiền hấp dẫn 10% cho danh mục chi tiêu đã chọn, với tổng giá trị hoàn tiền lên đến 300.000 đồng mỗi tháng.

Tính năng Hoàn tiền linh hoạt trên ứng dụng Home Credit cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn và thay đổi gói hoàn tiền.

Gói Gia đình (ưu tiên chi tiêu thiết yếu như siêu thị, điện máy và thanh toán hóa đơn sinh hoạt); gói Tận hưởng (hoàn tiền ẩm thực, spa, lưu trú và các chuyến đi xa); gói Sống số (tập trung vào thương mại điện tử, giao đồ ăn, đặt xe công nghệ); gói Thiết yếu (giao đồ ăn, cửa hàng tiện lợi, thương mại điện tử) và gói Tiêu chuẩn (dành cho những ai có thói quen chi tiêu cân bằng giữa siêu thị, ăn uống và mua sắm trực tuyến).

Điểm đột phá chính là khả năng chủ động điều chỉnh tùy chọn hoàn tiền hàng tháng. Chẳng hạn, nếu tháng này ưu tiên cho việc mua sắm, người dùng có thể chọn gói Sống số hoặc Thiết yếu để hưởng 10% hoàn tiền. Tháng sau khi có kế hoạch du lịch, họ có thể chuyển sang gói Tận hưởng để thu về 10% hoàn tiền cho chi phí lưu trú, ẩm thực. Việc chủ động điều chỉnh hàng tháng giúp khách hàng không bỏ lỡ cơ hội nhận về tổng giá trị hoàn tiền lên đến 300.000 đồng mỗi tháng.

Bằng cách này, Home Credit biến chiếc thẻ tín dụng từ công cụ thanh toán thụ động thành trợ lý tài chính thông minh, giúp người dùng tối ưu hóa lợi ích trên từng giao dịch.

Người dùng có thể thanh toán không chạm bằng thẻ tín dụng Home Credit.

Nền tảng của sự đổi mới

Tính năng Hoàn tiền linh hoạt trên thẻ tín dụng Home Credit được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc khách hàng, trong bối cảnh thói quen chi tiêu trong thời đại số không còn đi theo khuôn mẫu cố định.

Khi thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, công ty nhận thấy ngân sách chi tiêu của khách hàng ngày càng năng động, thường xuyên dịch chuyển giữa danh mục khác nhau theo thời gian. Vì vậy, tính năng Hoàn tiền linh hoạt ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu về giải pháp tài chính có thể thích ứng nhanh chóng và được cá nhân hóa cao.

Không dừng lại ở đó, chương trình trò chơi như "Đập hộp mỗi ngày - Săn quà 5 tỷ" còn mang đến niềm vui bất ngờ, biến mỗi giao dịch quẹt thẻ thành một hành trình thú vị.

Theo đó, từ 1/10/2025 đến 15/2/2026, chủ thẻ tín dụng và tài khoản trả sau Home PayLater có cơ hội nhận thưởng hoàn tiền lên đến 100 triệu đồng chỉ bằng cách thực hiện giao dịch và nhận lượt "đập hộp". Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến hơn 5 tỷ đồng .

Ngoài ra, Home Credit còn cung cấp cho người dùng bộ công cụ quản lý toàn diện trên ứng dụng, cho phép theo dõi và kiểm soát chi tiêu, chủ động đặt hạn mức, giới hạn số lượt giao dịch hay lập tức khóa thẻ khi có dấu hiệu đáng ngờ.

Nỗ lực đổi mới và tập trung vào lợi ích khách hàng giúp công ty được vinh danh hai giải thưởng danh giá tại “Hội nghị khách hàng Visa Việt Nam 2025”, gồm “Công ty tài chính dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thẻ 2025” và “Công ty tài chính có tốc độ tăng trưởng vượt trội về doanh số giao dịch thẻ 2025”. Các giải thưởng này góp phần khẳng định sản phẩm và dịch vụ của Home Credit đang được khách hàng đánh giá cao và tin dùng.

Home Credit Việt Nam nhận hai giải thưởng danh giá từ Visa.

Home Credit khẳng định vị thế doanh nghiệp không chỉ có nền tảng vững chắc từ sự tin tưởng của khách hàng, mà còn sở hữu khả năng tạo ra tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong tương lai.

Từ đó, tính năng Hoàn tiền linh hoạt không chỉ là cải tiến sản phẩm đơn thuần. Đây là lời khẳng định của Home Credit rằng doanh nghiệp sẵn sàng trao quyền chủ động lựa chọn lợi ích cho khách hàng, biến chiếc thẻ tín dụng từ công cụ thanh toán thụ động thành trợ lý tài chính được "may đo" theo nhu cầu riêng.