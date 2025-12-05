Home Credit Việt Nam thúc đẩy hiểu biết tài chính trong cộng đồng

Trong năm 2025, Home Credit tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ yếu thế và sinh viên.

Tại Home Credit Việt Nam, nâng cao hiểu biết tài chính cho cộng đồng là một trong những trọng tâm của chiến lược phát triển bền vững nhiều năm qua. Với niềm tin đây là nền tảng để mỗi cá nhân sống tự chủ và đưa ra quyết định tài chính an toàn, có trách nhiệm, Home Credit đặt mục tiêu đưa kiến thức tài chính đến mọi nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước.

Nhìn lại chặng đường năm 2025, Home Credit không ngừng nỗ lực để kiến thức tài chính trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn. Cụ thể, thông qua các buổi tập huấn, hội thảo chuyên đề cho sinh viên và phụ nữ, cùng với kênh truyền thông trên nền tảng số, công ty đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với cộng đồng theo cách dễ hiểu và thú vị. Kinh nghiệm và lời khuyên thực tiễn này cũng được tổng hợp trong cuốn sách “Hiểu về tài chính - Cẩm nang quản lý tài chính thông minh”, do Home Credit phối hợp cùng Saigon Books và chuyên gia đầu ngành biên soạn.

Một trong những chương trình nổi bật trong năm nay của Home Credit Việt Nam là chuỗi hoạt động University Tour 2025 nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về tài chính cá nhân. Đơn cử là cách đánh giá “sức khỏe tài chính”, xác định mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn học tập và đi làm.

Với sự đồng hành của diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực, chương trình mang đến góc nhìn đa chiều cùng tình huống thực tế, từ đó cung cấp cho người trẻ mẹo chi tiêu thông minh, cũng như tư duy tích lũy dài hạn và đầu tư hợp lý. Qua đó, các bạn có thể hình dung rõ hơn con đường để đạt tự do tài chính trong tương lai.

Tại TP.HCM, chương trình diễn ra ở Đại học Tài chính - Marketing vào tháng 6 và Đại học Ngân hàng TP.HCM tháng 9, trước khi mở rộng các trường ở Đà Nẵng như Đại học Kinh tế và Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông Việt - Hàn tháng 10. Theo ghi nhận của ban tổ chức, chương trình thu hút hơn 2.000 sinh viên tham gia trực tiếp và trực tuyến.

Chia sẻ sau chương trình, Bùi Xuân Khôi (sinh viên năm 2, Đại học Tài chính - Marketing) cho biết hội thảo giúp bản thân hiểu rõ hơn cách quản lý tài chính cá nhân thông qua mẹo hữu ích và gần gũi, đồng thời cho bạn cơ hội gặp gỡ và lắng nghe trực tiếp từ diễn giả.

“Anh chị truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực để tôi hoàn thiện bản thân, sẵn sàng cho hành trình phía trước của mình”, Khôi nói.

Chuỗi University Tour 2025 tiếp tục khẳng định cam kết bền bỉ của Home Credit Việt Nam trong việc lan tỏa kiến thức tài chính đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. sinh viên được mở rộng góc nhìn về tài chính cá nhân, hiểu đúng về giá trị đồng tiền và học cách quản lý nguồn lực của mình một cách chủ động, thông minh. Đây cũng là hành trang thiết thực để các bạn trẻ đầu tư cho tương lai, bắt đầu từ những kỹ năng nền tảng nhất.

Chuỗi hoạt động University Tour 2025 là một phần trong cam kết lâu dài của Home Credit Việt Nam trong việc nâng cao hiểu biết tài chính cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Mỗi điểm đến không chỉ là dịp để sinh viên tiếp cận kiến thức thực tế mà còn là cơ hội để các bạn trẻ học cách đầu tư cho chính mình từ những điều cơ bản nhất: hiểu rõ giá trị của đồng tiền và quản lý chúng một cách có trách nhiệm.

Trong kế hoạch nâng cao hiểu biết tài chính, nhóm đối tượng cũng được Home Credit chú trọng là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hoặc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.

Trong quý I/2025, doanh nghiệp phối hợp cùng báo Phụ nữ Thủ đô và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức buổi đào tạo quản lý tài chính cho phụ nữ tại Thanh Hóa, Điện Biên và Hà Nội. Nhờ đó, các chị em có thêm công cụ để quản lý tài chính cá nhân, gia đình và cải thiện đời sống.

Đến tháng 10, công ty tài chính tiêu dùng này tiếp tục phối hợp cùng Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên triển khai chuỗi 10 lớp “Tài chính cá nhân”, nhằm lan tỏa kiến thức tài chính thiết thực đến hơn 300 phụ nữ và học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Các lớp học được thiết kế phù hợp từng nhóm đối tượng, giúp người tham gia dễ dàng áp dụng vào đời sống thực tế. Chị em phụ nữ được trang bị kỹ năng quản lý ngân sách gia đình, cũng như nguyên tắc tiết kiệm và vay vốn an toàn, từ đó có thể chủ động lên kế hoạch tài chính và phòng ngừa rủi ro tín dụng đen. Trong khi đó, học sinh có cơ hội tìm hiểu kiến thức cơ bản về tiết kiệm, chi tiêu hợp lý và được hướng dẫn rèn luyện thói quen quản lý tiền bạc với nguyên tắc “3 hũ”: Tiết kiệm - chi tiêu - chia sẻ.

Cũng trong tháng 10, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Home Credit tham gia sự kiện tri ân đối tác nữ của Be Group, với sự góp mặt của hơn 500 đối tác tài xế, giúp việc nữ tham gia trực tiếp tại Hà Nội và TP.HCM, cùng hơn 1.000 đối tác theo dõi trực tuyến. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tinh thần tài chính có trách nhiệm và đồng hành cùng phụ nữ làm chủ cuộc sống.

Trong khuôn khổ hoạt động, công ty kết hợp cùng chuyên gia tài chính chia sẻ kiến thức quản lý tài chính và cách phòng tránh chiêu trò lừa đảo, giúp chị em nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản tốt hơn. Đồng thời, Home Credit trao gói hỗ trợ cho 4 tài xế, giúp việc nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 10 triệu đồng mỗi người, góp phần tiếp sức để họ vững vàng hơn trong cuộc sống.

Trong số đó có chị Thúy (TP.HCM) - trụ cột “bất đắc dĩ” của gia đình, sau khi ly hôn cách đây 4 năm. Mỗi ngày, chị làm giúp việc 10 tiếng qua ứng dụng Be để trang trải chi phí, vừa chăm sóc ba mẹ mắc bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện, vừa lo cho hai con nhỏ đang đi học.

“Tôi rất cảm ơn Home Credit đã hỗ trợ. Ba ngày nay tôi chưa có tiền nên ba phải tạm ngừng thuốc. Giờ tôi có thể dùng số tiền này để đóng viện phí tạm ứng cho ba”, chị Thúy chia sẻ.

Thông qua những chương trình ý nghĩa, Home Credit khẳng định nỗ lực trong việc nâng cao hiểu biết tài chính và thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần giúp cộng đồng phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống.

“Chúng tôi tin rằng một cộng đồng chỉ thực sự vững mạnh khi được xây dựng trên nền tảng của giáo dục, hòa nhập và cơ hội kinh tế. Vì vậy, tại Home Credit, chúng tôi không ngừng mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện, tận dụng đổi mới sáng tạo và quan hệ đối tác chiến lược để nâng cao hiểu biết tài chính và mở rộng cơ hội kinh tế cho người dân. Cùng với sứ mệnh của mình, chúng tôi đặt mục tiêu giúp mọi người quản lý tài chính hiệu quả, tăng cường khả năng thích ứng trước rủi ro và cải thiện sức khỏe tài chính”, ông Jakub Kudrna - Giám đốc Chiến lược kinh doanh kiêm Chủ tịch ban chỉ đạo ESG của Home Credit Việt Nam - khẳng định.