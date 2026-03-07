Cặp đôi chuyển giới nam sang nữ, nữ sang nam dạm ngõ sau 1 tháng yêu

Sau một tháng quen qua mạng xã hội, cặp đôi chuyển giới Mộc Trà (nam sang nữ) và Thiên Minh (nữ sang nam) đưa nhau về ra mắt gia đình, làm lễ dạm ngõ trong không khí vui vẻ.

Cặp chuyển giới dạm ngõ, bố đàng gái nói 1 câu khiến cả 2 nhà bật cười Chỉ sau một tháng quen biết, Nguyễn Mộc Trà và Nguyễn Ngọc Thiên Minh làm lễ dạm ngõ. Khoảnh khắc gia đình hai bên gặp mặt thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Ngày 20/2, Nguyễn Mộc Trà (sinh năm 2003, quê Kiên Giang) đưa người yêu là Nguyễn Ngọc Thiên Minh (sinh năm 1998, quê Vĩnh Long) về ra mắt gia đình và làm lễ dạm ngõ.

Trong không khí vui vẻ của buổi gặp mặt, cha của Mộc Trà hỏi đùa "Giờ hai đứa đẻ con ra bên nào là bên nội, bên nào là bên ngoại?" khiến cả hai bên gia đình bật cười lớn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Mộc Trà cho biết mình thuộc cộng đồng LGBT. Năm 2021, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Trà không thể ra tiệm cắt tóc nên quyết định để tóc dài và dần thay đổi phong cách ăn mặc theo hướng nữ tính hơn.

"Tôi để mọi người có thời gian thích nghi với con người mới của mình", Trà nói.

Trà và Minh quen nhau từ đầu năm nay thông qua mạng xã hội. Sau khoảng một tháng tìm hiểu, cả hai quyết định ra mắt gia đình.

"Chúng tôi quen nhau chưa lâu nhưng cảm thấy đến với nhau là cái duyên", Trà chia sẻ.

Theo Trà, cả hai có nhiều điểm tương đồng về tính cách và hoàn cảnh. Trước khi gặp nhau, mỗi người đều từng trải qua một mối tình gần đi đến hôn nhân nhưng không trọn vẹn, thậm chí có thời điểm xảy ra xung đột dẫn đến chia tay.

"Chúng tôi tìm thấy tiếng nói chung. Cả hai hứa sẽ không để xảy ra những tranh cãi lớn và cũng không lặp lại những điều từng khiến mình tổn thương trước đây", Trà cho biết.

Mộc Trà và Thiên Minh quen nhau qua mạng xã hội.

Trong mắt Mộc Trà, Thiên Minh là người nam tính, tinh tế và luôn quan tâm đến mình. "Giống như bao nhiêu sự tử tế anh ấy đều dành hết cho tôi", Trà bộc bạch.

Trước đó, vào ngày 14/2, Thiên Minh đã từ Vĩnh Long xuống Kiên Giang tạo bất ngờ và cầu hôn Trà trong dịp Valentine.

Cả hai bên gia đình đều ủng hộ và chúc phúc cho cặp đôi. Hai người dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới. Sau khi kết hôn, cặp đôi dự định dành thời gian đi du lịch vì thời gian qua cả hai đều bận rộn với công việc.

"Tôi chỉ mong chúng tôi luôn giữ được tình yêu và sự hạnh phúc như hiện tại. Còn chuyện con cái là duyên trời nên không muốn quá gượng ép", Trà chia sẻ.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc dạm ngõ của cặp đôi sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Một số người để lại lời nhắn như: "Cô ấy thì đẹp gái, anh ấy thì đẹp trai. Chúc hai bạn hạnh phúc", hay "Cả hai gia đình đều thoải mái. Không khí vui vẻ quá, xem mà thấy ấm áp".