Nữ giám đốc bị 'tóm sống' ngoại tình với sếp ở concert kêu cứu

Kristin Cabot, người từng bị bắt gặp ngoại tình trên "kiss cam" ở concert của Coldplay, cho biết bà đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast của Oprah Winfrey phát sóng hôm 17/3, Cabot chia sẻ rằng bà vẫn còn nhiều năng lượng và khao khát làm việc. Bà nói mình "rất muốn được quay lại làm việc".

Vào tháng 7/2025, Cabot và cấp trên của bà khi đó là CEO Astronomer, Andy Byron, bị ghi lại cảnh ôm nhau trên màn hình lớn tại buổi hòa nhạc. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều đồn đoán về việc liệu cả hai có đang phản bội bạn đời của mình hay không, theo Business Insider.

Sau khi video lan rộng, thông tin cá nhân của Cabot bị phát tán trên mạng. Bà cho biết mình nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi với nội dung xúc phạm, thậm chí có cả lời đe dọa tính mạng. Trong thời điểm đó, công ty Astronomer đã phải tắt phần bình luận trên các trang mạng xã hội của mình để hạn chế làn sóng phản ứng.

Trong cuộc phỏng vấn, Cabot cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, bà và bạn đời đã chia tay, còn Byron và vợ cũng "đang sống ly thân".

Andy Byron và Kristin Cabot bị bắt gặp ngoại tình ở concert Coldplay vào tháng 7/2025. Ảnh: @instaagraace/TikTok.

Sau biến cố, Cabot cho biết cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn. Bà đã rời vị trí giám đốc nhân sự tại Astronomer vào tháng 7, với lý do không muốn gây ảnh hưởng tiêu cực đến công ty và nhân viên.

Tuy nhiên, 8 tháng sau sự việc, bà vẫn chưa thể tìm được công việc mới. Hiện tại, Cabot đang một mình nuôi con và chịu trách nhiệm tài chính cho gia đình, nên bà cần sớm quay lại làm việc.

Trong khi đó, Andy Byron, người cũng rời công ty vào cùng thời điểm, được cho là vẫn nhận được nhiều lời mời làm việc, theo chia sẻ của Cabot. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận độc lập. Kể từ sau sự việc, Byron chưa từng đưa ra phát ngôn công khai.

Cabot cho rằng giữa bà và ông Byron có sự khác biệt rõ rệt trong cách họ đối mặt với hậu quả. Theo bà, Byron có thể lựa chọn im lặng và quay lại làm việc khi sẵn sàng, còn bản thân bà thì không có lựa chọn đó.

"Tôi phải lên tiếng và giải thích nếu muốn đứng dậy lại", Cabot nói, đồng thời cho rằng đây là sự khác biệt giữa nam và nữ trong hoàn cảnh này.

Câu chuyện sau đó đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về định kiến giới, cũng như việc đời sống cá nhân của những người không phải người nổi tiếng lại trở thành đối tượng bị công chúng soi xét rộng rãi.